ASUS prezentuje płyty główne z serii Z490

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

ASUS przedstawia nową linię niezwykle wydajnych płyt głównych Z490 przeznaczonych dla graczy, entuzjastów komputerowych i profesjonalnych użytkowników, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjał nowych procesorów 10. generacji z rodziny Intel Core. Nowa 10- generacja procesorów z rodziny Intel Core oferuje to, co najlepsze z dwóch światów: zachwycającą mieszankę wysokiej liczby wątków i superszybkiego taktowania na pojedynczym rdzeniu. Chipset Z490 dodaje do nowych CPU mnóstwo najnowocześniejszych opcji łączności, w tym zintegrowany kontroler Wi-Fi, liczne gniazda USB 3.2 Gen 2, obsługę pamięci Optane oraz technologii RAID przez chipset.







Każdy model z tej linii płyt głównych może teraz korzystać z modułów RAM z prędkością wyższą niż kiedykolwiek wcześniej, a prawie wszystkie modele są wyposażone w opracowaną przez nas technologię OptiMem III dla lepszej integralności sygnału oraz technologię AI Overclocking (podkręcania wspomaganego przez SI), która pomaga użytkownikom w osiągnięciu szczytowej mocy CPU.

Chipset Z490 nie jest oczywiście jedyną nową platformą Intel gotową do obsługi najnowszych procesorów 10. generacji. Użytkownicy zamierzający złożyć system wkrótce będą mogli wybierać spośród płyt głównych marek ASUS i ROG: H470, B460, oraz H410, aby zapewnić sobie model idealnie dostosowany do ich wymagań i budżetu.



ROG Maximus XII Extreme

Model Extreme to „crème de la crème” naszej linii płyt głównych Z490, który powinien być pierwszym wyborem dla użytkowników wykorzystujących najwyższej klasy procesory, więcej niż jedną kartę graficzną, a także dużą liczbę szybkich dysków i urządzeń peryferyjnych. Wysokooktanowy układ VRM wymaga równie wydajnego układu chłodzenia, do zapewniania stałej wysokiej wydajności, dlatego płytę Maximus XII Extreme wyposażono w podkładki termiczne o wysokiej przewodności, które przenoszą ciepło do masywnego zestawu radiatorów. Płyta środkowa z litego aluminium rozprasza ciepło od high-endowych dysków NVMe zainstalowanych w 4 gniazdach M.2, bez zajmowania żadnych gniazd PCIe.



Celem firmy ASUS jest zapewnienie Twórcom systemów opartych na tej płycie głównej częstotliwości taktowania pamięci 4800 MHz podczas codziennego użytkowania, jak również jeszcze wyższych szybkości, które będą możliwe do uzyskania przez użytkowników gotowych do przekraczania barier overclockingu. Płyta główna Extreme XII oferuje również fabryczną kompatybilność z ponad 80% zestawów pamięci DDR4, których taktowanie 4600 MHz nadal zapewnia niesamowitą szybkość. Aby pomóc overclockerom w uzyskaniu maksymalnej mocy ich procesorów i pamięci, model Extreme posiada wbudowany wyświetlacz LED do kodów POST obok przycisków: uruchamiania, ponownej próby startu oraz safe boot.



Cztery gniazda M.2 zintegrowane na płycie Extreme są idealnymi narzędziami do stworzenia systemu z wieloma szybkimi dyskami. Dwa gniazda M.2 są umieszczone pod głównym elementem zbroi na środku płyty głównej, natomiast dwa kolejne gniazda są dostępne za pośrednictwem ekskluzywnej karty DIMM.2, która otacza zainstalowane dyski radiatorami – dla stabilnej wydajności pracy.



Podłączanie urządzeń peryferyjnych umożliwia cała gama gniazd USB, w tym następnej generacji złącze USB 3.2 Gen 2x2 Type-C zdolne do osiągania prędkości dochodzących do 20 Gb/s. Do tego najnowocześniejszego złącza dochodzą jeszcze trzy gniazda USB 3.2 Gen 2 – jedno Type-C i dwa Type-A – do transferów z maksymalną prędkością 10 Gb/s. Karta Intel I225-V oferuje szybką, podstawową łączność sieciową 2.5 Gb, a kontroler Aquantia 10GbE pozwala na transfery sieciowe gigabajtów danych przy gigantycznym zwiększeniu prędkości. Preferujących pracę w biurze bez kabli mogą skorzystać z zalet połączeń Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1.



Maximus XII Formula

Jeśli Twój komputer marzeń oparty na platformie Z490 ma zawierać możliwość chłodzenia cieczą tak wielu komponentów, jak tylko to możliwe, to płyta główna Maximus XII Formula będzie doskonałym fundamentem takiego systemu. Jej funkcje VRM obejmują między innymi blok wodny CrossChill zaprojektowany we współpracy ze słynną w branży firmą EK Water Blocks. Hybrydowy radiator CrossChill EK III to najwydajniejszy radiator VRM ze wszystkich dotychczas instalowanych w sprzęcie ASUS. Umożliwia on nawet o 50°C chłodniejszą pracę w porównaniu do standardowych konstrukcji chłodzonych powietrzem.

ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi).



W wersji Z490 płyta główna Hero kontynuuje tradycje swoich poprzedników, oferując zrównoważoną wydajność oraz rozwiązania gotowe na wymagania procesorów Intel Core 10. generacji. Na płycie Hero można zainstalować trzy szybkie dyski NVMe, przy czym każdy dysponuje swoim własnym radiatorem. Ten model jest wyposażony w gniazdo Ethernet 5 Gb, adapter Intel pracujący w standardzie Wi-Fi 6 oraz dodatkowe gigabitowe gniazdo Ethernet. Za pomocą technologii AI Overclocking można jednym naciśnięciem klawisza skonfigurować najlepsze możliwe częstotliwości taktowania zegara raz wartości napięcia swojego procesora 10. generacji, natomiast nasze rozwiązanie OptiMem III udostępnia taktowanie pamięci RAM z częstotliwością 4800 MHz RAM do maksymalnej efektywności podkręcania systemu.

ROG Strix zapewnia DNA elitarnego sprzętu w płytach głównych do różnych systemów.



Funkcja AI Overclocking oferuje użytkownikom składającym system w oparciu o płytę główną ROG Strix łatwą metodę przetaktowania CPU powyżej wartości fabrycznych. Technologia AI Cooling automatycznie ustala idealną równowagę pomiędzy poziomem hałasu a wydajnością chłodzenia. AI Networking wraz z GameFirst VI gwarantują, że Twoje wartości pingu będą tak niskie, jak tylko to możliwe, nawet podczas równoczesnego pobierania plików w tle. Dźwięk SupremeFX w wybranych płytach głównych ROG Strix oferuje dwa wzmacniacze operacyjne, funkcję dopasowywania impedancji, a także wirtualizację DTS® Sound Unbound 3D. Dzięki takim rozwiązaniom muzyka brzmi tak, jak chciał tego jej twórca, a żaden gamingowy przeciwnik nie umknie Ci niezauważony.



ROG Strix Z490-E i Z490-F Gaming

Ten wybór z łatwością poradzi sobie z podkręceniem zainstalowanego procesora Core 10. generacji. Model Strix-E jest wyposażony w 14+2, a Strix-F w 12+2 stopni zasilania. Radiator umieszczony na stopniach posiada zintegrowaną w podstawie rurkę cieplną, a dodatkowy radiator chłodzi chipset Z490. Pomocnicze złącza zasilania ProCool II oraz zastosowanie sześciowarstwowej płytki drukowanej gwarantują, że zasilanie jest dostarczane tam, gdzie powinno – do wszystkich podzespołów na płycie głównej.



Dla zapewnienia dodatkowej stabilności w przypadku podkręcenia procesora powyżej ustawień fabrycznych płyta główna ROG Strix Z490-E Gaming jest dostarczana wraz opcjonalnym wentylatorem, który można przymocować do radiatora układu VRM, z opcją skorzystania z AI Overclocking w razie potrzeby. Cztery gniazda na moduły DIMM dostępne w obu płytach głównych wykorzystują topologię połączeń łańcuchowych (daisy-chain) dla zapewnienia szczytowych osiągów w zakresie częstotliwości taktowania, a ponadto są w stanie obsługiwać dwa zestawy modułów RAM pracujące z prędkością 4600 MHz i wyższą.



Strix Z490-E i Z490-I Gaming

Kompaktowa płytka drukowana składa się z ośmiu warstw dla zagwarantowania integralności sygnału i szerokich możliwości pasywnego rozpraszania ciepła. Ponadto jest wyposażona w układ VRM z 8+2 stopniami zasilania i aktywnym chłodzeniem do podkręcania systemów w kompaktowych obudowach o ograniczonej przestrzeni.

Gniazda pamięci na płycie głównej Z490-I oferują dodatkowy potencjał w zakresie wydajności, zapewniając możliwość instalacji ultraszybkich zestawów RAM.



Niewielka odległość od CPU typowa dla formatu płyt głównych Mini-ITX sprawia, że użytkownicy mogą spróbować swoich sił w podkręceniu kompatybilnych modułów do częstotliwości 4800 MHz i wyższych. Użytkowników na pewno zaskoczy fakt, że na płycie Z490-I można zainstalować dwa urządzenia M.2, tak jak w przypadku jej większych braci. Oba dyski są umieszczone pod radiatorami – co jest istotne ze względu na ograniczony przepływ powietrza w wielu bardzo kompaktowych obudowach. Pomimo niewielkiego rozmiaru ten model płyty głównej umożliwia podłączenie wielu urządzeń przy wykorzystaniu łącznie 13 złącz USB (wewnętrznych i zewnętrznych), w tym trzech gniazd Type-A oraz gniazda Type-C USB 3.2 Gen 2 na panelu tylnym.



ROG Strix Z490-H Gaming

Płyta główna Z490-H dysponuje dużym radiatorem pokrywającym chipset oraz zgrupowanymi w konfiguracji 12 +2 stopniami zasilania układu VRM, dlatego jest doskonałym wyborem do zastosowania dowolnego chipu z rodziny procesorów Intel Core 10. generacji. Gniazda pamięci na tej płycie mogą obsłużyć moduły DIMM pracujące z prędkością rzędu nawet 4600 MHz.



Trzy główne gniazda PCIe są wyposażone w metalowe umocnienia SafeSlot dla zapewnienia dodatkowej wytrzymałości, np. podczas przenoszenia systemu z zainstalowaną kartą graficzną lub kartą rozszerzeń. Jedno z dwóch gniazd M.2 posiada u góry dedykowany radiator, a trzecie złącze M.2 typu E-key jest gotowe do zainstalowania opcjonalnego modułu Wi-Fi 6. Przewodowa łączność sieciowa gwarantuje Ci najniższe możliwe wartości ping, oczywiście przy podłączeniu kablem.



ROG Strix Z490-A Gaming

Białe obudowy, karty graficzne, układy chłodzenia, jednostki zasilające oraz urządzenia peryferyjne oferują twórcom spersonalizowanego systemu atrakcyjną alternatywę do komponentów w kolorach czarnym i szarym. Jako że firma ASUS produkuje wszystkie wyżej wymienione urządzenia, naturalnie płyty główne również podążają w tym kierunku. Model Z490-A zdobi efektowne białe wykończenie, które z pewnością będzie wyglądać szczególnie pięknie w blasku emitowanym przez taśmy świetlne LED RGB.



TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)

Płyta główna TUF Gaming Z490-Plus (dostępna w wariantach: standardowym i Wi-Fi) została wzmocniona w wielu aspektach do obsługi procesorów Intel Core 10. generacji. Jej płytka drukowana posiada sześć warstw dla lepszego rozpraszania ciepła i stabilności sygnału, natomiast napędzający procesor układ VRM został rozszerzony o stopnie zasilania zgrupowane w konfiguracji 12+2, jak również dysponuje zintegrowanymi komponentami DrMOS. Kondensatory TUF o doskonałej odporności na ciepło oraz wejścia zasilania pomocniczego ProCool z solidnym rdzeniem uzupełniają główny obwód zasilania. Dwa gniazda PCIe x16 znajdują się w środkowej części płyty głównej, przy czym jedno z nich wykorzystuje wzmocnioną metalem konstrukcję ASUS SafeSlot. Gwarantuje to spokój ducha użytkownika podczas korzystania z cięższych kart graficznych lub przenoszenia komputera na turniej gamingowy. Dwa gniazda M.2 oferują miejsce na dwa dyski NVMe SSD, a jedno z nich dysponuje sporym radiatorem, który pomaga uniknąć efektu „throttlingu termicznego” – nawet podczas transferów ogromnych ilości danych.



ProArt Z490-Creator 10G

ProArt Z490-Creator 10G zapewnia pakiet wszystkich funkcji, jakich potrzebują profesjonalni twórcy lub deweloperzy, ale jej największym atutem zdecydowanie są możliwości połączeń. Biorąc pod uwagę samą przepustowość w gigabitach na sekundę, panel I/O tego modelu jest jednym z najbogatszych z dotychczas oferowanych płyt głównych. Dostępne są dwa złącza Thunderbolt 3 Type-C umożliwiające transfery danych na poziomie maks. 40 Gb/s każdy, napędzane kontrolerem Intel Titan Ridge najnowszej generacji.



Wszystkie znane korzyści technologii Thunderbolt są obsługiwane: superszybkie połączenia z urządzeniami peryferyjnymi, połączenia łańcuchowe (daisy-chaining) z kilkoma urządzeniami na jednym kablu (łącznie we wszystkich gniazdach do 12 urządzeń), a także transmisja sygnału wideo w technologii DisplayPort 1.4. Dwa wejścia DisplayPort są umieszczone obok kompatybilnych z Thunderbolt gniazd USB-C, dzięki czemu użytkownicy mogą przesyłać sygnał wideo z wyjścia zewnętrznej karty graficznej za pomocą kabli Thunderbolt 3.



Prime Z490-A

Pod radiatorami użytkownicy znajdą układ ze stopniami zasilania zgrupowanymi w konfiguracji 12+2 oraz zintegrowanymi obwodami DrMOS, który stanowi solidny fundament dla procesorów Intel Core 10. generacji. Układ VRM jest zainstalowany na sześciowarstwowej płytce drukowanej, która posiada mnóstwo miedzianych elementów poprawiających pasywne chłodzenie. Gniazda DIMM pozwalają

na pracę kompatybilnych par modułów DDR4 z maks. częstotliwością 4600 MHz, a ponadto umożliwiają zainstalowanie łącznie 128 GB pamięci.



Prime Z490-P

Prime Z490-P to najbardziej uniwersalna płyta główna z rodziny Z490. Zastosowano w niej układ VRM

ze zgrupowanymi fazami zasilania 10+1, a dzięki obsłudze pamięci RAM taktowanej z częstotliwością 4600 MHz użytkownicy mogą wybierać spośród pełnej gamy zestawów pamięci i dopasować konfigurację do wymagań swojego systemu w zakresie wydajności.



Ponadto opcje dyskowe Z490-P zadowolą szerokie grono twórców systemów. Same tylko dwa gniazda M.2 mogą okazać się wystarczające, biorąc pod uwagę wygodę obsługi, przepustowość i ceny nowoczesnych dysków SSD typu NVMe, jednakże cztery gniazda SATA udostępniają miejsce na wszelkie dodatkowe dyski, jakie mogą być niezbędne w Twoim systemie. Firma ASUS zintegrowała również gniazdo E-key na kartę Wi-Fi, a ponadto gniazdo Thunderbolt 3 do instalacji karty rozszerzeń ASUS ThunderboltEX 3-TR.



DOSTĘPNOŚĆ I CENY

Informacja na temat dostępności i cen nowych płyt ASUS z serii Z490, a także na temat przedsprzedaży zostanie podana w osobnym komunikacie.

































Źródło: Info Prasowe / ASUS