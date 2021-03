ASUS prezentuje serię smartfonów ROG Phone 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS Republic of Gamers (ROG) zaprezentowała dzisiaj ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate – najnowszą i jeszcze wydajniejszą generację najbardziej zaawansowanego na świecie smartfona gamingowego. martfony z serii ROG Phone 5 są napędzane flagowym procesorem mobilnym Qualcomm Snapdragon 888 5G i oferują zaawansowaną łączność w standardzie 5G oraz funkcje Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Ulepszony układ chłodzenia GameCool 5 wraz z nowym managerem do zarządzania ustawieniami wydajności w Armoury Crate gwarantują wydajność do każdego scenariusza rozgrywki.







Dla zapewnienia wyjątkowo płynnych efektów i wrażenia maksymalnej responsywności podczas rozgrywki smartfony z serii ROG Phone 5 zostały wyposażone w stworzony przez firmę Samsung wyświetlacz AMOLED 144 Hz / 1 ms z certyfikacją HDR10+ oraz wiodącą w branży częstotliwością próbkowania w sterowaniu dotykowym na poziomie 300 Hz i ultraniską latencją w sterowaniu dotykowym wynoszącą 24,3 ms.



Gracze mogą grać jeszcze dłużej przy użyciu telefonu z serii ROG Phone 5 dzięki zintegrowaniu baterii o ogromnej pojemności 6000 mAh. Ponadto najnowsza generacja gamingowych smartfonów ROG korzysta z 65-watowej ładowarki HyperCharge, która ładuje baterię w najkrótszym możliwym czasie.



W modelach z serii ROG Phone 5 zauważalna jest kontynuacja filozofii wzornictwa ROG - sprzętu stworzonego dla graczy. Nowym tego typu elementem jest ROG Vision, niespotykany wcześniej zintegrowany tylny wyświetlacz– dostępny ekskluzywnie w modelach ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate – który pokazuje spersonalizowane animacje związane z rozgrywką oraz stanem urządzenia. Wprowadzono również ogromne udoskonalenia w pionierskim i wciąż bezkonkurencyjnym systemie AirTrigger 5, a wydajny system audio GameFX został zmodyfikowany dla zapewnienia jeszcze bardziej immersyjnego dźwięku.



Urządzenia z serii ROG Phone 5 wykorzystują ogromną moc najnowszych flagowych procesorów Snapdragon 888, które oferują wiodące w branży innowacje w zakresie łączności 5G, sztucznej inteligencji, rozgrywki i technologii przetwarzania obrazu. Technologia Snapdragon Elite Gaming umożliwia graczom korzystanie z ultrapłynnej rozgrywki przy najwyższym możliwym poziomie jakości HDR, a także możliwościach zbliżonych do sprzętu desktopowego. Ponadto debiutuje technologia Qualcomm Game Quick Touch, dzięki której gracze zyskują nawet o 20% lepszą responsywność na dotyk i niższą latencję. Dzięki zwiększeniu wydajności GPU o maksymalnie 35% oraz wydajności CPU o maksymalnie 25% nawet najbardziej wymagające gry z grafiką 3D będą płynne w maksymalnych ustawieniach graficznych.



Dla zapewnienia najwyższej stałej wydajności system chłodzenia GameCool 5 w telefonach z serii ROG Phone 5 dysponuje teraz konstrukcją zoptymalizowaną pod względem rozpraszania ciepła, z procesorem umieszczonym w środkowej części i baterią rozdzieloną na dwie części – po jednej z każdej strony CPU. Takie rozwiązanie gwarantuje, że ciepło generowane przez procesor jest przenoszone do wszystkich krawędzi i rogów obudowy jednocześnie – dla uzyskania wyższej wydajności chłodzenia. Komora parowa 3D o zmodyfikowanym kształcie i duże płyty z grafitu dodatkowo pomagają w równomiernym odprowadzaniu ciepła z obudowy.



Całkowicie przeprojektowana nakładka chłodząca AeroActive Cooler 5 pobiera i odprowadza teraz niewiarygodne ilości powietrza bezpośrednio w środkowej części telefonu – czyli blisko procesora – zapewniając redukcję temperatury pracy CPU o niesamowite 10°C.



Najnowsza funkcja managera ustawień wydajności w aplikacji Armoury Crate zawiera teraz tryb X Mode z kilkoma profilami systemowymi, udostępniając graczom jeszcze więcej ustawień wydajności i narzędzi do dostrojenia mocy. Dzięki temu mogą błyskawicznie dostosować konfigurację telefonu do aktualnie wykonywanego zadania.



Dodatkowo ROG Phone 5 Ultimate to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w 18 GB pamięci LPDDR5 RAM, co znacznie zwiększa ogólną wydajność do rozgrywki i zapewnia użytkownikowi wrażenia na całkiem nowym poziomie.



Najnowocześniejsze wyświetlacze są znakiem rozpoznawczym urządzeń ROG Phone od początku ich debiutu na rynku, a modele z serii ROG Phone 5 kontynuują tę tradycję. Opracowany przez firmę Samsung ekran AMOLED oferuje wiodącą w branży częstotliwość próbkowania w sterowaniu dotykowym na poziomie 300 Hz oraz częstotliwość odświeżania na poziomie144 Hz i 1 ms czasu reakcji. Gwarantuje to niewiarygodnie płynne wrażenia gamingowe przy niskiej latencji na dotyk. Doskonałe efekty zostały dostrojone we współpracy z firmą Pixelworks, która jest liderem w branży przetwarzania obrazu. Są one także dodatkowo ulepszane dzięki wiodącej na świecie precyzji wyświetlania kolorów, nowej, stale aktywnej technologii HDR, która ulepsza obraz bez HDR, a także ekranowi chronionemu szkłem Corning Gorilla Glass Victus, najwytrzymalszym ze wszystkich dotychczas stworzonych. Telefony z serii ROG Phone 5 zostały stworzone pod kątem trwałości i zapewnienia przewagi w grach.



W celu wydłużenia zarówno czasu pracy z włączonym ekranem, jak i żywotności baterii o ogromnej pojemności 6000 mAh, wprowadziliśmy w modelach z serii ROG Phone 5 nowe optymalizacje programowe oraz mechanizmy zapewniające oszczędność energii, w tym limit poziomu naładowania, stabilne ładowanie, a także ulepszone planowanie ładowania. Dostępne są także mechanizmy pasywnego oszczędzania energii pozwalające ograniczyć pobór mocy przez nieaktywne aplikacje i zapewniające nawet o 67% większą oszczędność energii. Telefony z serii ROG Phone 5 zawsze optymalizują się pod kątem najwyższej efektywności energetycznej – niezależnie od sposobu korzystania. Szybkie ładowanie gwarantuje 65-watowa ładowarka HyperCharge, która zapewnia graczom gotowe do pracy urządzenie w najkrótszym możliwym czasie.



Modele ROG Phone 5 Ultimate i ROG Phone 5 Pro umożliwiają graczom zaprezentowanie się światu za pośrednictwem ekskluzywnego rozwiązania ROG Vision, pionierskiego tylnego ekranu, jakiego nie było dotąd w żadnym innym telefonie. ROG Phone 5 Pro jest wyposażony w kolorowy ekran ROG Vision, natomiast ROG Phone 5 Ultimate dysponuje wersją monochromatyczną.



Modele ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate są dodatkowo wyposażone w nowatorskie tylne czujniki ukryte w obudowie, które zapewniają funkcjonalność przycisków trigger L2/R2, podobnie jak w kontrolerze konsoli gamingowej. Współpracują one również z czujnikami ultradźwiękowymi, przyciskami modułu AeroActive Cooler 5 oraz przyciskami do sterowania ruchem, co zapewnia użytkownikowi całkowitą kontrolę i doskonałe wrażenia podczas rozgrywki.



System dźwiękowy GameFX w telefonach z serii ROG Phone 5 wykorzystuje teraz dwa symetryczne głośniki z siedmioma magnesami każdy, co gwarantuje idealnie wyważone efekty dźwięku stereo. Dzięki optymalizacji dokonanej we współpracy ze specjalistami od dźwięku z firmy Dirac jakość emitowanego dźwięku zachwyci użytkownika. Telefon jest również wyposażony w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, a także przetwornik cyfrowo-analogowy ESS DAC klasy hi-fi do bezstratnego przetwarzania dźwięku. Nasze oprogramowanie AudioWizard do dostrajania dźwięku zostało całkowicie zmodyfikowane pod kątem optymalizacji dźwięku do różnych zastosowań, oferując m.in. ustawienia dopasowane do rozgrywki, oglądania filmów oraz słuchania muzyki. System audio GameFX w telefonach z serii ROG Phone 5 zapewnia kryształowo czyste efekty dźwiękowe podczas rozgrywki i bardzo rozległe zakresy akustyczne, które wydają się nieprawdopodobne w urządzeniu takim jak telefon.



Podczas projektowania telefonów z serii ROG Phone 5 współpracowaliśmy z niektórymi najpopularniejszymi deweloperami gier, aby udostępnić użytkownikom szereg różnych pakietów tematycznych do spersonalizowania swojego urządzenia poprzez wyświetlanie ulubionych postaci i widoków z gier. Gracze mają również możliwość udostępniania, dyskusji i ogólnej interakcji za pośrednictwem ROG Connect, społeczności internetowej, do której dostęp jest zintegrowany w telefonach z serii ROG Phone 5.



































Źródło: Info Prasowe / ASUS