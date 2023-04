ASUS zapowiada ROG Ally – mobilną konsolę z systemem Windows

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) z dumą ogłasza ROG Ally - niesamowicie potężny handheld dla graczy z systemem Windows. Napędzany przez najnowszy procesor AMD Ryzen z serii Z1, ROG Ally to sprzęt, który może z łatwością poradzić sobie z grami AAA i tytułami niezależnymi. Jasny, dotykowy ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania zapewnia graczom doskonałą jakość obrazu nawet, gdy grają na nim będąc poza domem. Dzięki lekkiej, 608-gramowej konstrukcji i ergonomicznym uchwytom ROG Ally zapewnia wygodę użytkowania przez cały dzień. ROG Ally został wyposażony w całkowicie nowy, specjalnie skonstruowany procesor APU - AMD Ryzen Z1 z grafiką RDNA 3.







To sprzęt skierowany zarówno do graczy, dla których najważniejsze są mniejsze tytuły niezależne (np. Indie), jak i dla tych, którzy uwielbiają bardziej zaawansowane graficznie gry AAA. Dzięki temu dosłownie każdy będzie mógł wykorzystać potencjał konsoli. Za zaawansowane chłodzenie odpowiada system ROG Zero Gravity wykorzystujący podwójny system wentylatorów z ultracienkimi żeberkami radiatora i rurkami cieplnymi. Dzięki temu urządzenie będzie chłodne w każdej sytuacji.



Flagowe rozwiązania wymagają również odpowiedniego ekranu - ROG Ally nie pozostaje na tym polu obojętny. Konsolę wyposażono w ekran Full HD (1080p) o częstotliwości odświeżania 120 Hz, z obsługą technologii FreeSync Premium, zapewniając graczom najwyższą klarowność obrazu w szybkich grach, bez efektu rwania i zacinania się w przypadku spadku liczb FPS-ów. Ekran charakteryzuje się także maksymalną jasnością na poziomie 500 nitów, pozwalając graczom na łatwe śledzenie przebiegu rozgrywki w trudniejszych warunkach, np. na świeżym powietrzu. Dotykowy panel umożliwia także płynną nawigację po pulpicie systemu Windows, gdy tylko gracze potrzebują dokonać jakichkolwiek zmian w ustawieniach lub zainstalować kolejną z gier.



Pełnoprawna rozrywka z systemem Windows 11

ROG Ally działa pod kontrolą systemu Windows 11. Jego zastosowanie pozwala na dostęp do wszystkich bibliotek i serwisów strumieniujących gry na jednym i tym samym urządzeniu. Bez względu na to, gdzie znajdują się najnowsze i najlepsze tytuły, ROG Ally może poprowadzić graczy ku zwycięstwu. Nawigacja po pulpicie Windows to bezproblemowe doświadczenie, bez względu na to, czy korzystamy z joysticków i przycisków urządzenia, czy z dotyku.



Wraz z ROG Ally debiutuje specjalna edycja oprogramowania Armoury Crate, przygotowana specjalnie z myślą o urządzeniu - wyposażone w możliwość szybkiego dostosowywania wydajności, launcher gier, system służący do monitorowania parametrów urządzenia w trakcie rozgrywki, wsparcie dla Aura Sync i wiele innych funkcji. W zestawie z konsolą otrzymamy również 90-dniowy okres próbny dla usługi Game Pass Ultimate, dający użytkownikom natychmiastowy dostęp do setek tytułów AAA i Indie w momencie pierwszego uruchomienia konsoli.



Ergonomiczna i lekka konstrukcja

W przypadku konsoli przenośnej, zarówno jej waga jak i ergonomia są kluczowymi parametrami. Inżynierowie ROG skrupulatnie opracowywali i dopracowywali kształt oraz wagę konsoli ROG Ally, aż do momentu, w którym uzyskali pewność, że stworzyli idealną maszynę do przenoszenia i grania przez cały dzień. Ważący zaledwie 608 gramów ROG Ally nie będzie więc obciążał plecaka ani rąk graczy, pozwalając na wiele nieprzerwanych i komfortowych rozgrywek. Ergonomiczna konstrukcja Ally jest zdecydowanie widoczna w przypadku uchwytów, pokrytych unikalną teksturą w kształcie trójkątów w tylnej ich części. Zapewnia graczom pewny chwyt urządzenia pod każdym kątem. Linie stylistyczne ROG zdobiące konsolę, jednocześnie pomagając ograniczyć przypadkowe wyślizgiwanie się sprzętu z dłoni.



Dowiedz się szczegółów podczas premiery ROG Ally

Oficjalna premiera ROG Ally odbędzie się 11 maja 2023 roku. Zachęcamy do śledzenia wydarzenia, by poznać jego pełną specyfikację i cenę. Pokaz premierowy rozpocznie się o 16:00 polskiego czasu. Po jego zakończeniu odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem Shawna Yena - dyrektora ds. zarządzania produktami w dziale Gaming Business Unit firmy ASUS, Roanne Sones - CVP Microsoft Gaming Devices Ecosystem oraz Franka Azora - głównego architekta rozwiązań dla graczy i marketingu gier firmy AMD, którzy opowiedzą o historii projektu ROG Ally i jego wpływie na środowisko gamingowe.



Aby przejść na stronę wydarzenia ROG Ally, odwiedź: https://rog.gg/ALLY_m.



























