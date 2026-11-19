Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od 19 listopada do 18 grudnia 2026 r. projektanci, motion designerzy i wszyscy, którzy tworzą z pomocą sztucznej inteligencji, mogą zgłaszać prace do konkursu #CreateAsUs na temat „Human After All”. Do wygrania jest dziesięć nagród sprzętowych o łącznej wartości ponad 30 tys. zł, z laptopami ASUS ProArt na czele. Każde pokolenie twórców dostaje nowe narzędzie: kiedyś był to aparat, potem Photoshop, dziś jest AI. Konkurs nie nagradza samego wygenerowania obrazu czy animacji. Liczy się to, co twórca z nim zrobi: jakie detale doda, co wyrzuci i jak nada pracy własny charakter. Dlatego każde zgłoszenie musi pokazać drogę od wyniku z AI do pracy finalnej.







Dwie kategorie

- PRO (dla motion designerów) - AI jest punktem wyjścia: grafiki, tekstury, elementy 3D albo surowe wideo. Uczestnik zamienia je w 10–15-sekundową animację w jakości minimum Full HD. Zgłoszenie obejmuje materiał bazowy z AI i krótki breakdown pokazujący drogę od surowca do efektu końcowego. Jury oceni jakość compositingu, wyczucie rytmu, typografię kinetyczną i to, jak płynnie wygenerowane elementy łączą się w jedną historię.



- OPEN (dla wszystkich, którzy tworzą z AI) - Obraz z AI jest szkicem, nie gotowym dziełem: można go domalować, przerysować, pociąć i złożyć na nowo, dodać typografię albo własne zdjęcie. Zgłoszenie to dwa obrazy w proporcji 4:5 (JPG lub PNG): „przed”, czyli surowy wynik z AI, i „po”, czyli praca finalna, a do tego prompt i jedno-dwa zdania komentarza. Sam filtr, kadrowanie czy podbicie kolorów to za mało. Jury oceni skalę i trafność zmian, pomysł na temat Human After All i jakość wykonania.



Nagrody

- Kategoria PRO - Laureata I miejsca czeka ASUS ProArt P16, najsmuklejszy w historii 16-calowy laptop z serii ProArt (12.9 mm grubości, 1.77 kg wagi), stworzony z myślą o kreatywnej pracy w podróży. Opiera się na technologii NVIDIA RTX Spark, która łączy rozwiązania NVIDIA AI z grafiką RTX. Ma ekran OLED o wyjątkowej dokładności kolorów, a ekskluzywne narzędzia ASUS pozwalają uruchamiać generatywną AI lokalnie, na własnym urządzeniu. Za II miejsce przewidziano szerokoekranowy monitor ProArt Display PA34VCNV, a III miejsce i wyróżnienie to zestawy kompaktowej klawiatury ProArt KD300 i myszy ProArt MD301.

- Kategoria OPEN - Zwycięzcę czeka ASUS ProArt PZ14, 14-calowy Copilot+ PC z procesorem Snapdragon X2 Elite, czyli sprzęt z linii ProArt przeznaczony dla twórców w ciągłym ruchu. Pięć wyróżnień to zestawy klawiatury ProArt KD300 i myszy ProArt MD301.



Jury

Prace oceni trzyosobowe jury:

Aleksandra Tulibacka, redaktorka naczelna magazynu Grafmag, organizatorka konferencji GrafConf i właścicielka studia graficznego OH! Studio

Jacek Janiczak, projektant multidyscyplinarny specjalizujący się w brand designie, animacji 2D/3D i ilustracji

Jacek Rudzki, znany jako Znajomy grafik, Senior Brand Designer i freelancer, od kilkunastu lat współpracujący z wytwórniami muzycznymi, artystami i instytucjami kultury, prowadzący projekty zbierające graficzne znaleziska: Graphic Trash Collection, duuump.xyz i ephmr.xyz



Harmonogram

19.11.2026 - start konkursu i otwarcie zgłoszeń

18.12.2026, godz. 23:59 - koniec przyjmowania zgłoszeń

21.12.2026 - obrady jury

22.12.2027 - ogłoszenie zwycięzców



Jak się zgłosić

Wystarczy wejść na createasus.pl, wybrać kategorię, wypełnić formularz i dodać materiały. Pełne zasady opisuje regulamin dostępny na stronie konkursu. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie, a laureaci dostaną informację e-mailem.











źródło: Info Prasowe - ASUS