AUDIOENGINE - Wysokiej klasy Audio, na które Cię stać...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AUDIOENGINE to niezależna firma głośnikowa z siedzibą w Austin, która powstała w 2005 roku z prostym celem: tworzyć produkty, które brzmią świetnie, są łatwe w użyciu i sprawiają, że ludzie chcą codziennie słuchać muzyki. Marka założona została przez dwóch pasjonatów technologii i muzyki, którzy swoje doświadczenie zdobywali przez lata pracując dla takich marek jak; Harman, Apple, Gibson, Alesis i innych. Podstawowymi produktami Audioengine są głośniki aktywne; kompleksowe systemy muzyczne, które umożliwiają bezprzewodowe (lub przewodowe) podłączenie wszystkich urządzeń w celu uzyskania doskonałego dźwięku stereo.







Audioengine stara się projektować produkty, które wytrzymują próbę czasu i nie stają się przestarzałe po kilku krótkich latach. Firma skupia się na zapewnieniu klientom zupełnie wyjątkowych wrażeń słuchowych poprzez stopniowe i niezbędne aktualizacje produktów już odnoszących sukcesy rynkowe. Rozwój produktu jest sercem Audioengine, a sukces oceniany na podstawie liczby klientów, którzy dosłownie uśmiechają się, słysząc różnicę między Audioengine a wszystkim innym.



Audioengine z dumą oferuje teraz pełną linię produktów, które zapewniają jakość dźwięku profesjonalnych monitorów studyjnych bezpośrednio w Twoim salonie, bez niedogodności związanych z odbiornikami stereo z wieloma urządzeniami lub dużymi, niezdarnymi głośnikami pasywnymi. Proste i piękne, a jednocześnie wystarczająco wszechstronne, aby można je było wykorzystać w miejscu pracy jako głośniki komputerowe, na stojakach w salonie lub w zestawie kina domowego. Nawet jeśli nie uważasz się za audiofila, gwarantujemy, że usłyszysz różnicę!



Nasze produkty zostały stworzone z myślą o dzisiejszym sposobie słuchania muzyki. Niezależnie od tego, czy planujesz przesyłać strumieniowo muzykę z telefonu, słuchać muzyki z laptopa, czy płyty z zabytkowego gramofonu, nasze produkty mają miejsce w Twoim życiu.



Audionengine projektuje innowacyjne systemy muzyczne, które współpracują ze wszystkimi urządzeniami i aplikacjami do przesyłania strumieniowego, bez względu na to, jak się łączysz i słuchasz.



Amerykański producent chciał zaoferować swoim klientom jeszcze więcej. Po latach ciężkiej pracy wszechstronność ich produktów została jeszcze bardziej rozwinięta, oferując szereg dodatkowych produktów audio, które mogą być używane z istniejącymi systemami muzycznymi. Linia akcesoriów, które oferuje Audioengine mogą okazać się przydatne i wręcz niezastąpione w wielu sytuacjach.



Produkty już w tej chwili można kupić w sieciach sprzedaży: Media Expert, X-kom czy MP3Store. W tej ostatniej sieci można również przetestować produkty lub wypożyczyć do osobistych odsłuchów domowych.

































Źródło: Info Prasowe / MIP