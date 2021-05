AURALiC ALTAIR G2.1 – wielofunkcyjny streamer audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nazwa ALTAIR zawsze była synonimem dla urządzeń posiadających niezwykle szeroki zakres funkcjonalności. ALTAIR w wersji G2.1 jest jednak przełomem, bo to także rozpoczęcie zupełnie nowego rozdziału dla uznanej marki AURALiC. Po raz pierwszy koncepcja urządzeń ALTAIR, czyli połączenie zaawansowanych funkcji różnych urządzeń w jednej obudowie - została wyniesiona na zupełnie nowy poziom. Czyli poziom znany z najlepszych urządzeń z serii G2.1, oferujących światowej klasy osiągi i mogących stanąć w szranki z każdym sprzętem, niezależnie od ceny.







ALTAIR G2.1 podobnie, jak jego odpowiednik z oznaczeniem G1, udostępnia każdą funkcję znaną ze źródeł firmy AURALiC w jednej, precyzyjnie wykonanej i doskonale odizolowanej od wpływu zewnętrznych zakłóceń obudowie. Inaczej rzecz ujmując – jest to niezwykle funkcjonalne urządzenie, które jednocześnie w pełni spełnia wszystkie założenia linii G2.1.



Najwyższej klasy w pełni funkcjonalny przedwzmacniacz

Jako produkt serii G2.1, ALTAIR G2.1 został zaprojektowany z uwzględnieniem takich jego funkcji i właściwości, które sprawiają, że zalicza się do najwyższej generacji urządzeń. Dotyczy to także zaawansowanej funkcjonalności przedwzmacniacza, która w tym przypadku jest wyniesiona na zupełnie nowy poziom. A to chociażby dlatego, że w ALTAIR G2.1 mamy w pełni analogową regulację głośności opartą o wysokiej klasy drabinkę rezystorową podobną do tej, jaką zastosowano w przetworniku VEGA G2.1. Ta doskonała regulacja głośności jest w tym przypadku uzupełniona przez autorskie, pracujące w klasie A moduły wyjściowe Orfeo. Zapewniają one nie tylko najniższy poziom szumów i pomijalne zniekształcenia, ale przede wszystkim znakomite, nasycone a jednocześnie rozdzielcze i transparentne brzmienie.



Całkowicie odizolowany tor analogowy i wejście gramofonowe

ALTAIR G2.1 posiada także dwa osobne wejścia analogowe, z których sygnał całkowicie omija część cyfrową i jest przetwarzany tylko w domenie analogowej. Pierwsze z tych wejść to wejście liniowe wraz z funkcjonalnością trybu „bypass” do zastosowań w kinie domowym. Drugie zaś to wejście bezpośrednio do specjalnie zaprojektowanego przedwzmacniacza gramofonowego obsługującego wkładki typu MM (Moving Magnet). Innymi słowy, ALTAIR G2.1 może być centrum hi-endowego systemu audio łącząc w sobie zarówno doskonałe źródło cyfrowe, streaming audio na najwyższym poziomie, jak i oferując możliwość bezpośredniego podłączenia wysokiej klasy gramofonu.



Moc obliczeniowa na zupełnie nowym poziomie i podwójne zegary Femto Clock

W przypadku, kiedy przed najnowszym urządzeniem z serii ALTAIR zostały postawione wysokie wymagania z zakresie nie tylko funkcjonalności, ale także i płynności działania – wybór w zakresie modułu obliczeniowego był prosty. W ALTAIR G2.1 zastosowaliśmy najmocniejszą wersję naszej platformy Tesla, która posiada więcej, niż wystarczający zapas mocy, aby stawić czoła wyzwaniu, jakim jest nie tylko przetwarzanie sygnału w najwyższej rozdzielczości, ale także i obsługa całego wachlarza funkcji znanych z urządzeń marki AURALiC. Co więcej, zastosowaliśmy tutaj podwójne oscylatory zegara typu „Femto Clock” dla zapewnienia najniższego poziomu jittera, co bezpośrednio przekłada się na takie aspekty brzmienia, jak transparentność i przestrzenność.



Przemyślane i łatwe sterowanie

ALTAIR G2.1 może być sterowany z aplikacji Lightning DS. (na urządzeniach iOS), a przy tym jest w pełni kompatybilny ze standardami OpenHome oraz Roon-Ready. Dzięki temu może być sterowany z różnych aplikacji obsługujących standard OpenHome, a ponadto dosłownie w chwilę możemy go skonfigurować, aby działał, jako roon endpoint. Jednocześnie ALTAIR G2.1 może też w pełni obsługiwać wszystkie serwisy streamingowe takie, jak Qobuz, Tidal, czy Spotify Connect. A już niebawem dodaną zostaną do tej listy następne pozycje.



Osiągi zarezerowane dla serii G2.1

ALTAIR G2.1 to także najwyższej klasy precyzyjnie wykonana obudowa znana z serii G2.1. Jest ona oparta na koncepcji Unity Chassis II, czyli połączeniu dwóch obudów w jednej. Zewnętrza obudowa z solidnych aluminiowych elementów mieści w sobie drugą obudowę, która wykonana jest w całości z miedzi. Ta miedziana wewnętrzna obudowa skutecznie chroni zaawansowaną elektronikę przed zakłóceniami z zewnątrz. Dodatkowo masywna aluminiowa podstawa połączona jest z autorskim systemem izolacji od drgań podłoża zawartym w nóżkach. Wszystko to dla zapewnienia pełni doznań przy obcowaniu z ulubioną muzyką.



AURALiC ALTAIR G2.1 będzie dostępny pod koniec czerwca 2021 w cenie 23000 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / MIP