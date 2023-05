AURALiC Seria urządzeń G2.2 oraz G3.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jedna z najbardziej znanych i poważanych marek w świecie strumieniowego przesyłania audio zaprezentowała na targach HiEnd w Monachium aż cztery nowe produkty: ARIES G2.2, VEGA G2.2, ARIES G3 oraz VEGA G3. Tym samym ulepszyła swoją serię G2.1 do poziomu G2.2 oraz wprowadziła zupełnie nowy poziom jakościowy, czyli linię G3 dedykowaną dla najbardziej wymagających. Produkty te wprowadzają zupełnie nowe technologie, takie jak w pełni miedziane obudowy UnityChassis II, czy też zupełnie nową platformę obliczeniową Tesla G3 o ogromnych możliwościach.







AURALiC ARIES G3.0 i ARIES G2.2 – zupełnie nowe, zaprojektowane od podstaw transporty cyfrowe dedykowane do najlepszych systemów audio



Najnowsza platforma strumieniująca Tesla G3

Nowe urządzenia posiadają zaprojektowaną od podstaw platformę strumieniującą Tesla G3. Korzysta ona z 64-bitowej architektury wraz ze zwiększoną do 4GB pamięcią oraz technologią bezpośredniego dostępu do niej (DMA – „Direct Memory Access”). ARIES G2.2 oraz G3 to transporty cyfrowe dedykowane do systemów referencyjnych. A przy tym posiadają cała masę ulepszeń takich, jak możliwość instalacji dysków SSD w technologii NVMe, czy pełne wsparcie dla technologii USB 3.0, która znacząco przyśpiesza obsługę zewnętrznej pamięci masowej.



AURALiC ARIES G3 – znacznie więcej, niż tylko transport

Znajdujący się od teraz najwyżej w ofercie ARIES G3 to już nie tylko transport cyfrowy, ale także wyrafinowany procesor audio dający użytkownikowi dostęp do wielu przydatnych funkcji. W ARIES G3 zastosowano najnowszą, zaawansowaną i dedykowaną do audio platformę obliczeniową Proteus X1, która optymalizuje sygnał audio.



Technologia Purer-Power – zasilanie pozbawione szumów

Zasilanie w obu nowych transportach cyfrowych zostało także zbudowane całkowicie od podstaw. Przede wszystkim posiada ponad dwukrotnie większą moc, aniżeli w modelach G2.1. Ponadto ma nie tylko lepszą stabilizację napięcia, jest także znacznie lepiej ekranowane nie tylko od zewnętrznych wibracji, ale także od szkodliwych wpływów pól magnetycznych i wszelakich interferencji radiowych. Wszystkie układy związane z przetwarzaniem cyfrowych danych audio, wliczając w to izolowane galwanicznie wejście USB posiadają własne niezależne moduły zasilające, co z kolei sprawia, że osiągnięto niezwykle niski poziom szumów zasilania wynoszący zaledwie 0.8 mikrowoltów. Jest o redukcja w stosunku do modeli G2.1 o aż 80%. Co więcej, elementy odpowiadające za obliczenia posiadają zasilanie z szumami na poziomie tylko 27 mikrowoltów, co z kolei jest aż 50-krotną poprawą w stosunku do serii G2.1.



Pełne wsparcie dla zegara LEO GX.1

Zarówno ARIES G2.2, jak i ARIES G3 mogą współpracować z zegarem wzorcowym LEO GX.1 za pomocą złącza Lightning Link. A to z kolei pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu dokładności i jeszcze bardziej poprawia już doskonały sygnał na wyjściach cyfrowych w nowych transportach.



Model AURALiC ARIES G2.2 trafi do sprzedaży jeszcze tego lata, jego cena będzie wynosiła 28800 PLN. AURALIC ARIES G3 przewidziany jest na jesień 2023 a jego cena oscylować bezie w okolicach 52000 PLN.





VEGA G2.2 i VEGA G3 – przetworniki strumieniujące z technologiami Fusion DAC i Direct Data Recording posiadające zintegrowany przedwzmacniacz oraz analogową regulację głośności



Technologia Fusion DAC

Dwa najnowsze przetworniki oparte są o autorską technologię Fusion DAC, która łączy najlepsze cechy konwerterów typu delta-sigma z zaletami układów opartych na drabinkach rezystorowych (multi-bit). Fusion DAC to innowacyjna technologia, która polega na wykorzystaniu najlepszych układów DAC w taki sposób, że pominięte zostają w nich wszystkie zintegrowane funkcje takie, jak chociażby pętla PLL, filtr cyfrowy, czy mechanizmy nadpróbkowania. W takiej konfiguracji wykorzystana jest jedynie sama część przetwarzająca sygnał z domeny cyfrowej na analogową. A reszta obróbki sygnału przed właściwą konwersją odbywa się w zewnętrznych układach o dużej mocy obliczeniowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu połączono nie tylko precyzję, szybkość i referencyjną transparentność znaną z najlepszych konwerterów typu delta-sigma, ale także barwę, nasycenie oraz naturalność, która do tej pory zarezerwowana była tylko dla przetworników w technologii multi-bit.



Direct Data Recording – pełna rekonstrukcja sygnału zegara

Zarówno Vega G2.2, jak i Vega G3.0 posiadają unikalną, opracowaną przez firmę AURALiC technologię Digital Data Recording. W przeciwieństwie do tradycyjnych przetworników, które polegają na pętli PLL, aby dokonać rekonstrukcji sygnału zegara, technologia Direct Data Recording w najnowszych przetwornikach korzysta z zupełnie innego, znacznie lepszego rozwiązania. Ponieważ pętla PLL nie jest w stanie całkowicie usunąć zakłóceń typu jitter występujących w sygnale przychodzącym, wykorzystano buforowanie danych w platformie Tesla G3, na której oparte są nowe konwertery.

Dzięki temu, że strumień audio zapisywany jest w pamięci

w postaci binarnej, uzyskano całkowitą izolację od zegara sygnału przychodzącego. Sygnał jest następnie przetwarzany przez zaawansowane filtry cyfrowe oraz algorytmy nadpróbkujące i przed przesłaniem do właściwej konwersji taktowany ponownie za pomocą dwóch zegarów Femto. Jeden obsługuje częstotliwości 44.1x a drugi 48x – i działają one, jako zegary wzorcowe, niezależnie od zegara sygnału przychodzącego. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko znakomite parametry mierzalne zniekształceń typu jitter, ale przede wszystkim brzmienie znane do tej pory ze źródeł cyfrowych korzystających z dedykowanego, zewnętrznego zegara wzorcowego.



Wysokiej klasy przedwzmacniacz analogowy z regulacją głośności

Vega G2.2 oraz G3.0 posiadają, znany z Vegi G2.1, doskonały przedwzmacniacz analogowy. Jego implementacja sprawia, że nowe przetworniki mogą stać się centrum najwyższej klasy systemu audio, umożliwiając podłączenie wymagającego źródła analogowego z jednej strony i końcówek mocy z drugiej. Jednocześnie regulacja głośności – zarówno w Vega G3.0, jak i w Vega G2.2 – zrealizowana jest na precyzyjnej drabince rezystorowej. A to z kolei zapewnia nie tylko najwyższą jakość brzmienia przy każdym poziomie, ale też perfekcyjne zrównoważenie kanałów.



Vega G3.0 – koprocesor Proteus X1

Istotną i innowacyjną zarazem cechą nowego, flagowego przetwornika strumieniującego jest to, że posiada on zaawansowany resampler oparty na procesorze Xilinx XC7A200T, posiadający aż 200000 komórek logicznych i 740 elementów DSP. Układ ten korzysta z pamięci RAM dostępnej dla platformy Tesla i umożliwia przetwarzanie sygnału za pomocą bardzo zaawansowanych filtrów cyfrowych i nadpróbkujących. W ten sposób sygnał docierający do właściwego układu przetwornika będzie zawsze w najbardziej optymalnym dla konwersji formacie. Vega 3.0 posiada także tryb Pure DAC, który optymalizuje pracę urządzenia poprzez wyłączenie części odpowiedzialnej za streaming. To znakomite rozwiązania w przypadku korzystania z zewnętrznego transportu cyfrowego wysokiej klasy takiego, jak Aries.



Model AURALiC VEGA G2.2 trafi do sprzedaży jeszcze tego lata, jego cena będzie wynosiła 37500 PLN. AURALIC VEGA G3 przewidziany jest na jesień 2023 a jego cena oscylować bezie w okolicach 57000 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / MIP