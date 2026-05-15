Abyss TC Signature - Dźwięk kolumnowy w słuchawkach

Amerykańska marka ABYSS Headphones prezentuje model Diana TC Signature — najnowszą odsłonę jednej z najbardziej kultowych serii słuchawek planarnych klasy high-end. Nowy model rozwija koncepcję legendarnej Diana TC, oferując jeszcze niższą wagę, poprawioną ergonomię oraz nową generację autorskich przetworników planarnych TC Signature, inspirowanych flagowym modelem AB1266 Phi TC. Nowa Diana TC Signature została zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających audiofilach i użytkownikach systemów premium — zarówno lampowych, jak i tranzystorowych. Producent podkreśla, że celem było uzyskanie doświadczenia przypominającego odsłuch dopracowanego systemu 2-kanałowego, ale w bardziej intymnej i osobistej formie.







Dźwięk inspirowany topowymi systemami głośnikowymi

Diana TC Signature wykorzystuje nową wersję autorskiego 63-milimetrowego przetwornika planarnego ABYSS TC Signature. Konstrukcja została zoptymalizowana pod kątem większego przepływu powietrza, lepszej przestrzenności i jeszcze głębszego basu schodzącego poniżej 20 Hz — nawet przy częściowym rozszczelnieniu padów.



Według producenta charakter brzmienia łączy:

• referencyjną rozdzielczość,

• niezwykle szybki i kontrolowany bas,

• naturalną średnicę,

• ogromną scenę jak na kompaktowe słuchawki planarne,

• oraz płynną, analogową prezentację bez agresji.



Recenzenci zwracają uwagę, że Diana TC oferuje wyjątkowo otwarte i przestrzenne brzmienie, zachowując przy tym precyzję obrazowania i imponującą dynamikę.



Lżejsza konstrukcja, większy komfort

Nowa wersja Signature otrzymała przeprojektowane aluminiowe ramy obrabiane CNC, które pozwoliły dodatkowo obniżyć wagę konstrukcji. Producent zastosował również najnowsze rozwiązania ergonomiczne z aktualnej linii Diana:

• system zawieszenia pałąka,

• nowe pady Pillow Top,

• oraz popularne pady Bass Ported dostarczane w komplecie.



Słuchawki ważą jedynie około 369 g. z padami lub 299 g. bez nich, co czyni je wyjątkowo lekkimi jak na zaawansowaną konstrukcję planarną klasy ultra high-end.



Najważniejsze cechy ABYSS Diana TC Signature

• autorski przetwornik planarno-magnetyczny TC Signature 63 mm

• otwarta konstrukcja klasy premium

• pasmo przenoszenia: 5 Hz – 58 kHz

• impedancja: 72 Ω

• skuteczność: 90 dB/mW

• rekomendowana moc wzmacniacza: 2–8 W

• ultra niski poziom zniekształceń: średnio 0.025% THD

• obudowa z obrabianego CNC aluminium klasy lotniczej

• pady lambskin Pillow Top oraz Bass Ported w zestawie

• przewód JPS Labs z wyborem zakończeń balanced i single-ended



ABYSS kieruje nowy model do użytkowników najbardziej zaawansowanych systemów audio. Producent podkreśla, że Diana TC Signature została zaprojektowana tak, aby oferować pełnię emocji i skalę brzmienia bez konieczności korzystania z dużego systemu głośnikowego.



Model ABYSS Diana TC Signature został oficjalnie zaprezentowany podczas CanJam NYC 2026. Sugerowana cena detaliczna na rynku polskim wynosi około 22495 zł i jest dostępna do odsłuchu w specjalistycznych sklepach audio.





















