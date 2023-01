Acer - Głośnik przenośny Halo Swing Smart

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent zaprezentował głośnik Acer Halo Swing Smart, z funkcją Asystenta Google, wyświetlaczem punktowym LED oraz systemem DTS Sound. Najnowszy członek rodziny inteligentnych głośników Acer (Halo SPK 5100G), zapewnia wysokiej jakości oprawę świetlną dzięki obecności wyświetlaczy LED. Obecna na pokładzie technologia DTS Sound podbija niskie tony i czyni dźwięk bardziej wyrazistym, trójwymiarowym. Głośnik wyposażony jest w reaktywną podstawę z podświetleniem RGB, którego „zachowanie” dopasowuje się do poszczególnych odtwarzanych gatunków muzyki. Oświetlenie podstawy zmienia również kolory podczas interakcji z Asystentem Google i może stać się źródłem ciepłego światła, nadając przyjemnej atmosfery otoczeniu.







Najnowszym inteligentnym głośnikiem Acer może sterować wielu użytkowników jednocześnie. Głośnik można obsługiwać przez Google Home oraz aplikację Acer Halo Swing App, co oznacza bezproblemowe parowanie z różnymi urządzeniami, sprawną obsługę poleceń głosowych oraz możliwość grupowego odtwarzania muzyki z użyciem innych głośników. Głośnik Acer Halo Swing pozwala użytkownikom odtwarzać ulubioną muzykę, kontrolować głośność i szukać informacji o słuchanym utworze bez użycia rąk. W ten sam sposób można też zaplanować swój dzień, ustawiać alarmy i sterować inteligentnymi urządzeniami w całym domu — używając po prostu poleceń głosowych.



Co więcej, użytkownik może również wybrać rodzaje powiadomień, które mogą być wyświetlane na panelu LED — od poczty i wiadomości po wydarzenia zapisane w kalendarzu czy przypomnienia. Należy tu jeszcze wspomnieć o technikaliach i dodatkach, czyli m.in. wodoodporności klasy IPX5, stylowym skórzanym uchwycie, funkcji inteligentnego przełączania kompatybilną ze standardem Bluetooth 5.2, czy porcie wejściowym AUX, co czyni głośnik Halo Swing Smart doskonałym wyborem w kategorii przenośnego sprzętu audio.



Ceny jeszcze nie podano.























Źródło: Info Prasowe / Acer