Acer - Powłoki antybakteryjne oraz inteligentne funkcje dostępu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Najnowsze ultrabooki Acer zdecydowanie odpowiadają na potrzeby dzisiejszego społeczeństwa, które nastawione jest na użytkowanie inteligentnych i bezpiecznych urządzeń. Nowoczesne powłoki antybakteryjne zapewniają ochronę przed drobnoustrojami, zapewniając komfort pracy, natomiast inteligentny asystent Cortana ułatwia realizację codziennych zadań. W biurze, jak i w domu, spędzamy bardzo dużo czasu pracując na laptopie, dlatego utrzymanie czystości i pełnej sterylności na powierzchniach naszego urządzenia jest dość problematyczne. Aspekt ten wymagał kompleksowego rozwiązania, szczególnie w obliczu pandemii Covid-19.







W ultrabookach Acer zastosowano szereg rozwiązań, które mają zabezpieczać ich powierzchnię przed zarazkami i drobnoustrojami. Powłoki zawierające jony srebra chronią powierzchnię obudowy, czytnika linii papilarnych, klawiatury, ekranu, górnej pokrywy oraz nóżek. Dzięki zastosowaniu tej technologii nie jest konieczne stosowanie dodatkowych środków ochronnych w postaci specjalnych osłon antybakteryjnych. Nie ma również konieczności regularnego oczyszczania przestrzeni ultrabooka środkami z alkoholem.



Ultrabooki Acer ułatwiają codzienną pracę dzięki nowoczesnym rozwiązaniom opartym o algorytmy sztucznej inteligencji. Acer Aspire 5 oraz Swift 3 posiadają cyfrowego asystenta. Dzięki inteligentnej funkcji Cortana urządzenie będzie odpowiadać na zadane pytania nawet w trybie Modern Standby. Co więcej, funkcja Wake On Voice (WoV) umożliwia uruchomienie systemu Windows 10 na polecenie głosowe. Inteligentny asystent od Microsoft pomoże także w zarządzaniu kalendarzem spotkań oraz ułatwi realizację wyznaczonych zadań.



Dzięki funkcji Windows Hello pozwala szybko zweryfikować tożsamość użytkownika bez konieczności wpisywania hasła. Natomiast wbudowany czytnik linii papilarnych gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i błyskawiczne logowanie. Warto wspomnieć o tym, że ultrabooki z serii gamingowej - Acer Predator Triton 300 SE oraz Predator Triton 500 SE posiadają również tego typu zabezpieczenia.