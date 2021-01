Acer - nowe monitory z wysokim odświeżaniem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Acer powiększa swoje portfolio monitorów o dwa modele serii Predator oraz jeden z linii Nitro. Predator XB273U NX to 27-calowy ekran IPS dla graczy pracujący z rozdzielczością WQHD (2560 x 1440 punktów), z odświeżaniem 275 Hz. Większy, 32-calowy Predator XB323QK NV, to już przedstawiciel rozdzielczości UHD (3840 x 2160 punktów), odświeżający matrycę z prędkością 144 Hz. Oba Predatory wspierają technologię NVIDIA G-SYNC. Acer Nitro XV282K KV, to propozycja do bardziej ogólnych zastosowań, ale też można na nim z powodzeniem grać. Jego matryca IPS pracuje w rozdzielczości natywnej 4K UHD (3840 x 2160 punktów), z odświeżaniem 144 Hz i wsparciem dla AMD FreeSync Premium. Ceny w rozwinięciu newsa...







Predator XB273U NX: 1099.99 USD / 1179 Euro

Predator XB323QK NV: 1199.99 USD / 1199 Euro

Nitro XV282K KV: 899.99 USD / 949 Euro

























Źródło: TechPowerUP