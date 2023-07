Acer - prócz komputerów, laptopów i monitorów... teraz hulajnogi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Portfolio produktów firmy Acer składa się nie tylko z laptopów, komputerów, peryferii, czy monitorów. To także routery, projektory, a od niedawna również i hulajnogi elektryczne. Do grona urządzeń producenta trafiły dwa modele, które na tle konkurencji wyróżniają się niebywale zbilansowaną ceną do ich możliwości. Najmocniejszy model ES Series 5 umożliwi nam przejechanie nawet do 60 km na jedynym ładowaniu, a jego mobilna i lekka konstrukcja ułatwi jego transport. Acer ES Series 3 to model, który z pewnością spodoba się osobom chcącym zacząć swoją przygodę z elektrycznymi hulajnogami. Propozycja ta pozwala na szybkie przetransportowanie się w inne miejsce bez potrzeby zamartwiania się o zatłoczone ulice, brak siły na jazdę na rowerze, czy też po prostu czystą chęć zrelaksowania się.







Zastosowany system amortyzatorów umożliwia przejechanie nawet trudniejszego terenu bez większego odczuwania go, co mogłoby przełożyć się na mniejszy komfort i przyjemność z jazdy. Bateria ES Series 3 pozwala na przejechanie aż do 25 km przy maksymalnej prędkości 20 km/h. Rozładowany akumulator? Żaden problem! Wystarczy 4 godziny, aby ruszyć w dalszą podróż z ES Series 3. Nowa hulajnoga będzie idealnym kompanem do poruszania się po mieście, dojechaniu do biura, czy szybkiego wypadu do znajomych. Stanowi ona również ekologiczne podejście do transportowania się, co z pewnością wyjdzie nam wszystkim na dobre.



Acer ES Series 5 z aplikacją do kontroli tras

Dla tych bardziej wymagających i chcących czerpać przyjemność z jeszcze dłuższych tras producent przewidział mocniejszy model ES Series 5. Ten jest rozszerzeniem swojego brata, gdyż wbudowany akumulator pozwala na przejechanie już 60 km! Oprócz tego do dyspozycji użytkownika pozostaje Bluetooth umożliwiający połączenie się ze smartfonem. Wszystko to, aby w pełni cieszyć się możliwościami nowych technologii, a także móc śledzić na bieżąco swoje statystyki z poziomu swojego telefonu.



Cena i dostępność

Acer ES Series 3 oraz ES Series 5 dostępne są w sklepie RTV Euro AGD w kwotach 1699 PLN oraz 1999 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - ACER