Acer Aspire Vero - Twój laptop może być eko

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer Aspire Vero to ekologiczny komputer wykonany z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Jego obudowę wykonano w 30% z tworzywa PCR, co pozwala zmniejszyć emisję, CO2 o około 21%. PCR to materiał wykonany z żywic pokonsumpcyjnych – oznacza to, że jego produkcja odbywa się bez wpływu na atmosferę! To wszechstronne tworzywo, do szerokiego zastosowania – można z niego stworzyć zarówno obudowę laptopa, ramkę ekranu telewizora, powierzchnię roboczą urządzenia i wiele więcej. Najważniejszym cechą jest jednak to, że dzięki wykorzystaniu PCR sprzęt może zyskać „nowe życie” po przerobieniu i recyklingowi. To prawdziwe zero waste. To nie wszystkie proekologiczne cechy tego laptopa. By ułatwić rozbudowę lub naprawę laptopa wykorzystano standardowe, łatwe do odkręcenia śruby.







Dzięki temu nie musimy już kupować nowego komputera, tylko możemy wymienić uszkodzoną część lub włożyć bardziej wydajne podzespoły. Obudowa Acer Aspire Vero nie zawiera farby przez co w dużym stopniu ogranicza wpływ lotnych związków organicznych. Wszystkie klawisze zostały również wykonane w 50% z tworzywa PCR.



Acer zadbał o ekologię nie tylko w wykonaniu komputera, ale też stworzył specjalny system Eco+, który pozwala na inteligentne zarządzanie energią. To cztery oddzielne tryby, które w zależności od naszych potrzeb odpowiednio sterują wydajnością komputera. W trybie Eco system zmniejsza wydajność w celu lepszego wykorzystania energii i czasu pracy baterii, a w trybie Performace optymalizuje komputer pod kątem najlepszej wydajności. Tryby możemy dowolnie wybierać, w zależności od naszych potrzeb.



Sam komputer jest oczywiście pakowany w karton pochodzący z recyklingu, mało tego, z opakowania możemy bardzo łatwo stworzyć trwałą minipodstawkę do laptopa. Jeśli nadal zastanawiacie się czy rzeczywiście Acer Aspire Vero to ekologiczny laptop, to potwierdzeniem tego jest nagroda Inicjatywy Ekologiczna w plebiscycie TechAwards 2021.



Acer Aspire Vero dostępny jest w dwóch konfiguracjach. Acer Aspire Vero (NX.AYCEP.002 - cena 2999PLN) posiada procesor Intel Core i5-1155G7 11-tej generacji, 8 GB RAM, dysk SSD 512 GB i zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe Graphics. Mocniejsza konfiguracja Acer Aspire Vero (NX.AYCEP.005 - cena 3299 PLN) wyróżnia się bardziej wydajnym procesorem Intel Core i7-1195G7 11-tej generacji.



Obydwa komputery wyposażone są w system Windows 11. Dzięki nowym funkcjom i nowemu wyglądowi Windows 11 pozwala stworzyć pełną spokoju przestrzeń do pracy, w której można realizować swoje pasje. Od odświeżonego Menu Start po nowe sposoby nawiązywania kontaktu z innymi, uzyskiwania informacji, grania w gry oraz przeglądania treści. Dzięki obsłudze wielu pulpitów oraz dopasowującym się układom okienek dostęp do potrzebnych aplikacji nigdy nie był tak łatwy.



Laptopy Acer Aspire Vero można kupić w sklepach Komputronik i na Komputronik.pl.



















Źródło: Info Prasowe / Acer