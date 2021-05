Acer Chromebook Spin 713 dostępny w Polsce w dwóch wersjach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wytrzymała obudowa, bateria pozwalająca nawet na 10 godzin pracy i ekran obracany o 360 stopni. To tylko kilka zalet Chromebooka Spin 713 firmy Acer, który niebawem dostępny będzie na polskim rynku. Chromebook Spin 713 to 13.5-calowy laptop spełniający normy wojskowego standardu wytrzymałości MIL-STD 810G. Dzięki temu komputer jest odporny na wilgoć i zanieczyszczenia, przetrwa też upadek z wysokości do 122 cm i nacisk ciężaru o masie nawet 60 kg. We wnętrzu obudowy umieszczono akumulator z funkcją szybkiego ładowania, pozwalający na pracę przez nawet 10 godzin. Komputer wyposażono również w podświetlaną klawiaturę, wbudowany system głośników stereo i dwa mikrofony.







Chromebook firmy Acer wyróżnia się także za sprawą zastosowanego w nim dotykowego wyświetlacza VertiView. Jest to panel IPS o rozdzielczości 2256 x 1504 pikseli i proporcjach obrazu 3:2. Dzięki tym ostatnim, pionowa powierzchnia robocza ekranu jest o 18 procent większa niż w tradycyjnych laptopach, co ułatwia m.in. pracę z rozbudowanymi tabelami i arkuszami kalkulacyjnymi. Wyświetlacz Chromebooka Spin 713 można również obracać o 360 stopni i wykorzystywać np. jako tablet lub ekran przeznaczony do odtwarzania prezentacji. Panel w całości pokryty został antybakteryjnym, odpornym na zarysowania szkłem Corning Gorilla Glas.



Komputer pracuje pod kontrolą systemu Chrome OS, który zapewnia dostęp do ekosystemu aplikacji Google i pozwala m.in. na przeprowadzanie aktualizacji oraz zarządzanie innymi urządzaniami przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej. Chromebook Acer ma 16.8 mm grubości i waży 1.37 kg. W jego obudowie znalazło się miejsce m.in. na dwa porty USB 3.1 typu C, złącze HDMI, port USB 3.0, czytnik kart MicroSD oraz kartę Wi-Fi 6.



Chromebook Spin 713 dostępny będzie w maju w sklepach sieci Media Expert w dwóch wersjach:

- z procesorem Intel Pentium Gold 6405U, 4 GB RAM i 64 GB dyskiem eMMC za 2999 PLN

- z procesorem Intel Core i3-10110U, 8 GB RAM i 128 GB dyskiem SSD za 3499 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Acer