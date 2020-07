Acer Chromebook Spin 713 z obracanym wyświetlaczem 2K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer powiększa linię komputerów o stylowy Chromebook Spin 713 - urządzenie klasy premium, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie pracy, co z pewnością docenią profesjonaliści pracujący w środowiskach chmurowych. Chromebook Spin 713 (CP713-2W) został zaprojektowany wspólnie z firmą Intel w ramach Projektu Athena - programu mającego na celu przyspieszenie tempa innowacji w segmencie komputerów przenośnych. Pomyślnie przeszedł szereg wymagających prób i testów weryfikujących zgodność z wymaganiami oraz standardami użytkowymi i technicznymi, ustanowionymi w zakresie wspomnianej inicjatywy.







Wewnątrz nowego notebooka Acer Chromebook Spin 713 znajdziemy procesor Intel Core 10. generacji, który poradzi sobie z każdym zadaniem. Na w pełni naładowanej baterii notebook będzie pracował nieprzerwanie nawet przez 10 godzin. Użytkownik ma do dyspozycji do 16 GB pamięci RAM i dysk SSD PCIe NVMe o pojemności do 256 GB.



Nowy Chromebook Spin 713 został wyposażony w 13.5-calowy wyświetlacz VertiView o proporcjach obrazu 3:2, co zapewnia 18% więcej powierzchni roboczej w pionie, dzięki czemu przeglądanie stron i praca z dokumentami staje się dużo wygodniejsza. Jest to wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2256 x 1504. Wysoka jakość obrazu zapewnia wizualny komfort podczas oglądania filmów online, a także klarowność i wyrazistość grafiki, kiedy przyjdzie nam korzystać np. z aplikacji ze sklepu GooglePlay. Zarówno ekran, jak i panel dotykowy pokryte są szkłem Corning Gorilla Glass, co daje odporność na zarysowania, a jednocześnie świetnie reagują na ruchy i gesty użytkownika.



Ekran dotykowy i touchpad notebooka Chromebook Spin 713 dostępne są w wersjach pokrytych antybakteryjnym szkłem Corning Gorilla Glass.



Wąskie obramowanie ekranu sprawia, że wyświetlany obraz prezentuje się przyjemnie dla oka, a wbudowany system głośników stereo zapewnia bardzo dobre wrażenia dźwiękowe. Dwa strategicznie rozmieszczone mikrofony gwarantują wysoką jakość komunikacji audio.



Chromebook Spin 713 jest w pełni kompatybilny z aplikacjami Android dostępnymi w sklepie Google Play. Użytkownicy zyskują więc dostęp do milionów aplikacji o najróżniejszym zastosowaniu.



Cena i dostępność w Polsce

Chromebook Spin 713 będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 3399 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Acer