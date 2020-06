Acer Enduro - nowa seria notebooków i tabletów do zadań specjalnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ramach GPC 2020 Acer zaprezentował serię urządzeń Enduro, która obejmuje notebooki i tablety klasy rugged. Zostały one stworzone do pracy w ekstremalnych warunkach, gdzie trwałość, mobilność i wydajność liczą się najbardziej. Zalety Acer Enduro N7 docenią z pewnością służby ratownicze i pracownicy przemysłowi. Natomiast bardziej kompaktowy i równie wytrzymały Acer Enduro N3 sprawdzi się szczególnie dobrze m.in. w rękach miłośników outdooru lub pracowników branży eventowej. Tablety Acer Enduro to z kolei propozycja dla użytkowników z segmentu handlu detalicznego, zarządzania magazynami, czy produkcji przemysłowej.







Notebook Acer Enduro N7, to wyjątkowo wytrzymały komputer klasy rugged, zbudowany z zastosowaniem materiałów pochłaniających wstrząsy. Potwierdzona zgodność z wymaganiami norm MIL-810G i IP65 oznacza, że konstrukcja urządzenia jest w stanie wytrzymać upadek nawet na najtwardszy rodzaj podłoża, a jej wnętrze jest na tyle szczelne, że nie dostanie się do niego kurz, ani woda. Właściwości te sprawiają, że jest to rozwiązanie, które sprawdzi się w każdych warunkach. Jego 14-calowy wyświetlacz o jasności 700 nitów zapewnia użytkownikowi odpowiedni komfort pracy zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i podczas pracy w terenie. Wydłużony czas pracy to nie problem dla Acer Enduro N7. W zestawie znajduje się łatwo wymienialna bateria o żywotności na poziomie 10 godzin oraz wbudowane rozwiązanie zwane „bridge battery”, podtrzymujące komputer w stanie uśpienia przez krótki czas.



Solidna budowa, dzięki której niestraszne są prawie żadne warunki operacyjne, to nie jedyne zalety tego sprzętu. Acer Enduro N7 jest gotowy również na wyzwania w nowoczesnym środowisku biurowym. Czterordzeniowy procesor Intel Core i5 8. generacji pozwala swobodnie korzystać z kilku aplikacji lub wykonywać kilka zadań jednocześnie. Mocną stroną tego urządzenia jest także bezpieczeństwo. Zintegrowany moduł TPM 2.0 każdorazowo analizuje proces uruchomienia komputera w poszukiwaniu ewentualnych oznak nieautoryzowanego dostępu. Acer Enduro Manageability Suite (AEMS) pomaga z kolei chronić komputer i jednocześnie ułatwia wdrażanie usług oraz konfigurowanie systemu na poziomie wielu urządzeń. Dodatkowym elementem zabezpieczeń jest czytnik linii papilarnych, zintegrowany z funkcją Windows Hello.



Acer Enduro Management Suite (AEMS)

To system opracowany z myślą o usprawnieniu procesu zarządzania większą liczbą urządzeń. Funkcje dostępne w ramach Acer Enduro Management Suite (AEMS) umożliwiają skuteczniejsze zabezpieczenie urządzeń będących w użyciu, a także szybsze rozpoczęcie korzystania z nowych sprzętów. Panel daje administratorowi możliwość komunikowania się na odległość z innymi urządzeniami, na których również aktywowano system AEMS. Komunikacja z innymi urządzeniami może obejmować:

• Programowalne przyciski fizyczne: Tablety i notebooki z AEMS posiadają programowalne przyciski obok przycisku zasilania. Kiedy system jest aktywny, na danym urządzeniu można więc uruchomić konkretną aplikację wciskając odpowiedni przycisk.

• Kontrola I/O: Opcja zdalnego aktywowania i dezaktywowania dostępu do portów wejścia i wyjścia. Zdalnie można również włączyć lub wyłączyć kamery i czytniki linii papilarnych.

• Monitoring stanu urządzeń: Możliwość wygenerowania listy informacji o stanie każdego z zarządzanych urządzeń, w tym dane o systemie, konfiguracji sprzętowej, oprogramowaniu i zainstalowanych poprawkach.

• Administracja zdalna: Funkcja instalowania aplikacji, a także akceptowania lub pomijania aktualizacji Windows oraz możliwość zdalnego wprowadzania zmian w BIOS.



W skład serii Acer Enduro wchodzi także notebook Acer Enduro N3, który został zaprojektowany jako narzędzie pracy dla architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, miłośników outdooru i nie tylko. Uzupełnieniem są także tablety Acer Enduro T5 oraz Acer Enduro T1 (ET110-31W oraz ET108-11A), które sprawdzą się podczas wielogodzinnej pracy w trudnych warunkach.



Ceny i dostępność w Polsce

Informacje o cenach i dostępności produktów Acer Enduro w Polsce będą dostępne wkrótce.



















