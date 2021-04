Acer Nitro 5 z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX3060

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Przeznaczony dla graczy notebook Acer Nitro 5 jest dostępny na polskim rynku w konfiguracji obejmującej m.in. procesor Intel Core i7 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX3060. Gamingowy laptop Acer Nitro 5 wyposażony został w 17.3 calowy, matowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD. Wyświetlacz charakteryzuje się częstotliwością odświeżania wynoszącą 144 Hz i czasem reakcji matrycy na poziomie 3 ms. Wsparciem dla użytkownika jest też klawiatura z czterostrefowym podświetleniem RGB (klawisze WASD zostały dodatkowo wyróżnione) oraz krótkim skokiem przycisków, wynoszącym 1.6 mm.







Wnętrze laptopa kryje wydajne podzespoły, wśród których znajduje się m.in. procesor Intel Core i7-10750H (6 rdzeni i 12 wątków) o taktowaniu 2.6 – 5 GHz oraz do 32 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 512 GB dysk SSD oraz dodatkowy dysk HDD o pojemności 1 TB. Łączność z Internetem zapewnia technologia Killer Ethernet oraz karta sieciowa Intel Wi-Fi 6.



Co najbardziej istotne dla graczy, Acer Nitro 5 dostępny jest także z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX3060. Układy graficzne GeForce RTX z serii 30, oparte na architekturze Ampere, zostały wyposażone w nowe rdzenie RT, rdzenie Tensor oraz multiprocesory strumieniowe. Dzięki nim komputer obsługuje funkcję Ray Tracingu, która w bardzo realistyczny sposób symuluje zachowanie promieni światła. Technologia graficzna NVIDIA Ampere w szerokim zakresie wykorzystuje też rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Zapewniają one ostry i pełen szczegółowych detali obraz nawet podczas najbardziej dynamicznej rozgrywki.



Acer Nitro 5 może się również pochwalić skutecznym systemem chłodzenia. Optymalną temperaturę podzespołów zapewniają dwa wentylatory oraz poczwórny układ wylotów powietrza. Użytkownik notebooka ma też do dyspozycji technologie Acer CoolBoost i NitroSense. Pierwsza z nich pozwala m.in. zwiększyć wydajność chłodzenia procesora i karty graficznej o 9% w porównaniu z trybem automatycznym. Funkcja NitroSense umożliwia natomiast kontrolę temperatury oraz prędkości pracy wentylatora w czasie rzeczywistym.



Notebook Acer Nitro 5 z procesorem Intel Core i7 i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX3060 dostępny jest w sklepach sieci X-Kom w cenie od 5799 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Acer