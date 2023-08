Acer Predator Triton 17 X już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zapowiedziany podczas kwietniowej konferencji Next@Acer, laptop Predator Triton 17 X trafił na polskie półki. To bez wątpienia sprzęt, na który fani gier oczekiwali przez długi czas. Nowy model jest uważany za najpotężniejszy laptop w ofercie Predator i przynosi nowe standardy w dziedzinie mobilnego gamingu i wydajności. Predator Triton 17 X (PTX17-71) to połączenie minimalistycznego wzornictwa oraz technologii, której nie straszna żadna gra. Jest to propozycja dla graczy i profesjonalistów, którzy szukają rozwiązania kompaktowego, a jednocześnie na tyle wydajnego, by było w stanie poradzić sobie z wymagającymi grami z segmentu AAA i zasobożernymi aplikacjami — bez konieczności doładowywania baterii w ciągu dnia.







Obudowa nowego Tritona 17 X mierzy niecałe 2.5 cm grubości, co czyni laptop rozwiązaniem wyjątkowo mobilnym. Została ona wykonana za pomocą CNC i charakteryzuje się eleganckim wyglądem i charakterystyczną, przyjemną w dotyku piaskowaną teksturą. Wewnątrz tej nowoczesnej obudowy znajdziemy cały szereg super wydajnych rozwiązań technologicznych, które czynią Tritona 17 X jednym z najpotężniejszych laptopów dla graczy i twórców. Przenośny komputer jest dostępny w konfiguracji z procesorem Intel Core i9-13900HX 13. generacji i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Warto dodać, że wspomniany procesor o nowej architekturze hybrydowej to nawet 24 rdzenie o maksymalnej częstotliwości turbo na poziomie 5.4 GHz, co przekłada się na rewelacyjną jakość rozgrywki w każdej grze. Laptop posiada 17-calowy wyświetlacz WQXGA mini-LED (AmLED) z częstotliwością odświeżania 250 Hz i szczytową jasnością 1000 nitów. Osoby, które szukają jednak jeszcze więcej, mogą sięgnąć po wariant wyposażony w 64 GB pamięci DDR5 5600 Hz i w dysk PCIe SSD o pojemności 4 TB pamięci w technologii RAID 0.



Chłodzenie i łączność na najwyższym poziomie

W modelu Predator Triton 17 X zastosowano najnowsze rozwiązania w zakresie chłodzenia, dzięki którym podzespoły są w stanie zachować „zimną krew” w każdej sytuacji. Technologia Vortex Flow z pianką termiczną to trzy wydajne wentylatory, z których dwa to specjalnie zaprojektowane rozwiązania 3D AeroBlade™ piątej generacji, wyposażone w mechanizm sterowania przepływem powietrza, co przekłada się na 10% wyższy przepływ powietrza wewnątrz urządzenia w porównaniu z wentylatorami 3D AeroBlade poprzedniej generacji.



Predator Triton X 17 oferuje szereg przydatnych funkcji i rozwiązań, w tym klawiaturę z podświetleniem RGB dla każdego klawisza, czytnik linii papilarnych a także imponujący system DTS:X Ultra, na który składa się aż sześć głośników i który zapewnia fantastyczną jakość dźwięku w każdej sytuacji. Technologie Intel Killer E3100G+ Ethernet i Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i gwarantują stabilną łączność z siecią, a szeroki wybór złącz umożliwia podłączenie wielu urządzeń peryferyjnych. Standard Thunderbolt 4 to synonim szybkiej łączności. Laptop jest w stanie obsłużyć dwa wyświetlacze o jakości obrazu 4K lub jeden wyświetlacz o jakości obrazu 8K. Dane przesyłane są z maksymalną prędkością transferu na poziomie 40 Gb/s, ale równie imponujące będzie ładowanie urządzenia z mocą do aż 100 W.



Dostępność i cena

Predator Triton 17 X jest już dostępny w sklepach Media Expert oraz w oficjalnym sklepie Acer w cenie 21999 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - ACER