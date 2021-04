Acer Predator X25 – gamingowy monitor z odświeżaniem 360 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Monitor Acer Predator X25 przeznaczony jest dla najbardziej wymagających oraz profesjonalnych graczy. Zastosowano w nim 24.5 calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, zapewniający czas reakcji na poziomie 0,3 s oraz częstotliwość odświeżania wynoszącą 360 Hz. Urządzenie wykorzystuje również technologię NVIDIA Reflex. Wchodzące w jej skład oprogramowanie Reflex Latency Analyzer pozwala zmierzyć czas upływający od naciśnięcia przycisku myszy do momentu reakcji ekranu. Wynik pomiaru umożliwia precyzyjne określenie wszelkich opóźnień i poprawę komunikacji między kontrolerem, komputerem i monitorem.







Panel Predatora X25 obsługuje standard HDR i zapewnia pokrycie 99% kolorów palety sRGB. Monitor potrafi ponadto automatycznie dostosowywać poziom jasności i temperaturę barw do naturalnych warunków oświetlenia. Dzięki funkcji LightSense, Predator X25 wykrywa poziom natężenia światła otoczenia i dopasowuje jasność tak, by wyświetlać obraz najwyższej jakości.



Opcja AdaptiveLight dostosowuje z kolei podświetlenie panelu do barwy światła w otoczeniu, natomiast tryb ProxiSense przypomni graczowi o konieczności przerwy po upływie określnego czasu. Aby dodatkowo zmniejszyć zmęczenie oczu, czujniki monitora regulują także jasność pasków LED wyświetlacza. Monitor oferuje ponadto w rozwiązanie Predator GameView, które wykorzystuje tryby zaprojektowane dla określonych gatunków gier – FPS-ów, wyścigów lub tytułów sportowych.



Acer Predator X25 wyposażony został w wąskie ramki wokół ekranu i pięć portów USB umieszczonych na obudowie. Monitor wyróżnia się także za sprawą efektownej funkcji podświetlenia, którego charakter można synchronizować np. z odtwarzaną muzyką. Ergonomiczna konstrukcja urządzenia pozwala na jego odchylanie, obracanie, ustawianie w pionie i regulację jego wysokości.



Cena i dostępność

Monitor Predator X25 dostępny będzie w kwietniu 2021 r. w sklepach sieci Media Expert, RTV Euro AGD, X-Kom i Morele w cenie od 3999 PLN.



























