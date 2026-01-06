Acer Predator XB273U F6 – nawet 1000 Hz w trybie DFR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer podczas targów CES 2026 zaprezentował nowe monitory z linii Predator, Nitro i ProDesigner oraz projektor laserowy z serii Vero. Nowości obejmują rozwiązania do e-sportu i dynamicznego grania, a także sprzęt do pracy kreatywnej i domowej rozrywki w wysokiej rozdzielczości. 27-calowy Predator XB273U F6 został zaprojektowany z myślą o możliwie najwyższej responsywności. W standardowym trybie oferuje rozdzielczość QHD (2560 × 1440), odświeżanie do 500 Hz z 1 ms opóźnieniem, jasność na poziomie 315 nitów oraz kontrast w stosunku 2000:1. W przypadku trybu Dynamic Frequency and Resolution (DFR) pozwala on przełączyć ustawienia tak, aby uzyskać 1000 Hz przy 1280x720 - tam, gdzie kluczowe są czas reakcji i czytelność ruchu. Dodatkowo matryca pokrywa 95% przestrzeni barwowej DCI-P3 oraz 99% sRGB.







Monitor korzysta z panelu IPS i wspiera AMD FreeSync Premium, aby ograniczać zrywanie obrazu. Acer podkreśla również fabryczną kalibrację kolorów (DCI-P3 i sRGB), co ma znaczenie także poza stricte e-sportowym zastosowaniem. Wśród złączy znajdują się m.in. 2x HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4. Ergonomiczna podstawa umożliwia regulację (pochylenie, obrót, pivot i wysokość), a zgodność z VESA ułatwia montaż monitora na ramieniu.



Predator X34 F3 - ultrapanoramiczny QD-OLED i 360 Hz

Predator X34 F3 to 34-calowy monitor ultrapanoramiczny z panelem QD-OLED, zaprojektowany dla osób, które chcą połączyć wysoką jakość obrazu (kontrast i czerń typową dla OLED) z bardzo dużą płynnością. Model oferuje rozdzielczość 3440 x 1440 i odświeżanie do 360 Hz, a bardzo niski czas reakcji (0,03 GTG) ma ograniczać smużenie w dynamicznych scenach. Monitor posiada 99% pokrycie kolorów w palecie DCI-P3. Urządzenie wspiera AMD FreeSync Premium Pro oraz tryby HDR 500, dzięki czemu ma sprawdzać się zarówno w grach, jak i w bardziej filmowej rozrywce. Wbudowane głośniki i regulowana podstawa ułatwiają konfigurację stanowiska bez dodatkowych akcesoriów.



Nitro XV270X P - 5K do detalu i DFR do 330 Hz do rywalizacji

Nitro XV270X P to 27-calowy monitor IPS, który łączy wysoką szczegółowość z trybem nastawionym na szybkość. W rozdzielczości 5K (5120 × 2880) pracuje do 165 Hz, natomiast w trybie DFR może przełączyć się na QHD (2560 × 1440) do 330 Hz, co ma poprawiać płynność i responsywność w grach rywalizacyjnych. Model wspiera AMD FreeSync Premium i HDR400, a układ złączy w postaci HDMI 2.1 i DisplayPort ma ułatwiać podłączenie zarówno PC, jak i konsol.



Acer ProDesigner PE320QX - 6K dla profesjonalnych twórców

Acer ProDesigner PE320QX to 31,5-calowy monitor dla twórców, z obsługą 6K (6016 x 3384) przy 60 Hz. W tej klasie kluczowe są precyzja i powtarzalność, dlatego Acer akcentuje szerokie pokrycie przestrzeni barwnych - 99% Adobe RGB i 98% DCI-P3 oraz wsparcie HDR600. Dodatkowo sam ekran posiada panel Reflection-Free, który pozwala na zredukowanie powstałych odbić zapewniając przy tym ostry i żywy obraz w każdych warunkach oświetleniowych.



Ceny i dostępność

Monitor Predator XB273U F6 dostępny będzie w regionie EMEA w trzecim kwartale 2026 r. w cenie od 899 EURO.

Monitor Predator X34 X3 dostępny będzie w regionie EMEA w trzecim kwartale 2026 r. w cenie od 1199 EURO.

Monitor Nitro XV270X P dostępny będzie w regionie EMEA w trzecim kwartale 2026 r. w cenie od 899 EURO.

Monitor ProDesigner PE320QX dostępny będzie w regionie EMEA w trzecim kwartale 2026 r. w cenie od 1499 EURO.



































źródło: Info Prasowe - ACER