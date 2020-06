Acer Swift 5 w najnowszej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer Swift 5 to bardzo lekki i smukły laptop, który łączy w sobie tak ważne cechy, jak wydajność, mobilność i estetyka. Obudowa o grubości zaledwie 14,95 mm została wykonana z połączenia wysokogatunkowych stopów magnezowo-litowych i magnezowo-aluminiowych. Dzięki temu cała konstrukcja waży mniej niż 1 kg. Acer Swift 5 charakteryzuje się stylowym wyglądem. Model zaprezentowany podczas GPC 2020 będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: miętowej i złotej. Oba posiadają estetyczne złote akcenty. W pełni metalową obudowę cechują łagodne krawędzie i minimalizm, co z pewnością ucieszy użytkowników szukających stylowego laptopa. Wygląd to jednak nie wszystko, bowiem smukła i lekka konstrukcja została wyposażona w jeszcze bardziej wydajne podzespoły i rozwiązania gwarantujące wygodę codziennego użytkowania.







Nowy model laptopa Acer Swift 5 został wyposażony w najnowszy procesor Intel Core w wersji ze zintegrowaną kartą graficzną Intel Xe lub NVIDIA GeForce MX350. W połączeniu z dyskiem SSD PCle NVMe o pojemności 1 TB i nawet do 16 GB pamięci LPDDR4X, gwarantują płynne i szybkie działanie wielu programów w tym samym czasie. W laptopie dostępne są trzy tryby chłodzenia: “cichy”, “standard” i “maksymalna wydajność”. Tę zaletę z pewnością docenią zarówno pracownicy biurowi, jak i uczestnicy różnych spotkań czy wideokonferencji. Bateria zastosowana w laptopie Acer Swift 5 to akumulator o pojemności 56 Wh, który wystarcza nawet na cały dzień korzystania z urządzenia. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z funkcji szybkiego ładowania, dzięki której w zaledwie 30 minut można je naładować na kolejne 4 godziny pracy. To tylko kilka z wielu rozwiązań ułatwiających codzienną pracę z tym laptopem.



Najnowsza konstrukcja została wyposażona w specjalny zawias, dzięki któremu tylna część laptopa delikatnie się podnosi, gdy jest on otwarty. To zapewnia większą ergonomię i wyższy komfort korzystania z urządzenia, a także jeszcze bardziej podkreśla walory ekranu. Do dyspozycji użytkownika są dwie dotykowe powierzchnie - spory panel i 14-calowy wyświetlacz FHD IPS. Obydwa elementy obsługują gesty wykonywane kilkoma palcami, co jest wyjątkowo intuicyjne i wygodne w użyciu. Wyświetlacz zapewnia jasność na poziomie 300 nitów i 72% pokrycia przestrzeni barw NTSC. Jego obramowanie stanowią cztery wąskie ramki, które sprawiają, że stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi aż 90%.



Laptop został wyposażony w szereg praktycznych gniazd i portów m.in. port USB typu C, Thunderbolt, czy USB 3.2 drugiej generacji. Dwuzakresowa karta Intel zgodna ze standardem Wi-Fi 6 i moduł Bluetooth 5.0 w połączeniu z lekką konstrukcją i wydajną baterią sprawiają z kolei, że praca w podróży będzie bardziej komfortowa. W skład systemu zabezpieczeń laptopa wchodzi również funkcja Windows Hello z czytnikiem linii papilarnych. Z kolei Wake on Voice umożliwia użytkownikowi prowadzenie interakcji z systemem Windows 10, nawet gdy ekran jest wyłączony. Wyświetlacz pokryty jest antybakteryjną warstwą Antimicrobial2 Corning Gorilla Glass2, która zapobiega gromadzeniu się drobnoustrojów na panelach dotykowych. Użytkownicy mogą rozszerzyć ten zakres tak, aby antybakteryjna powłoka znalazła się także na touchpadzie, klawiaturze i wszystkich pokrywach urządzenia. Najnowsza odsłona laptopa Acer Swift 5 stanowi zatem połączenie estetyki, wydajności, mobilności i wygody, co jest cenne nie tylko w pracy biurowej, ale także w podróży i w domu.



Laptop Acer Swift 5 w nowej konfiguracji będzie dostępny w Polsce w czwartym kwartale 2020 roku w cenie od 4599 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Acer