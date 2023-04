Acer Swift X 16 z AMD Ryzen 7040 i kartą graficzną GeForce RTX 40

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer podczas konferencji Next@Acer zapowiedział kolejną nowość - to notebook Acer Swift X 16 (SFX16-61G). Został on zaprojektowany z myślą o wszelkich kreatywnych zastosowaniach m.in. projektowaniu graficznym, renderowaniu obrazu 3D, czy edycji materiałów video. Pod smukłą obudową Swift X 16 o grubości 17,9 mm znajduje się procesor AMD Ryzen 9 7940H oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop ze sterownikami NVIDIA Studio, dzięki którym kreatywna praca z materią cyfrową wkracza na wyższy poziom. Nowy Acer Swift X 16 wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem i konstrukcją, zaprojektowaną z dbałością o każdy detal.







Ten smukły laptop waży zaledwie 1.9 kg, a grubość jego obudowy to jedyne 17.9 mm, co sprawia, że jest on rozwiązaniem niezwykle poręcznym i kompaktowym. W porównaniu z poprzednim modelem, panel gładzika jest tu o 33% większy, co czyni go największym touchpadem wśród laptopów z oferty Acera. Użytkownicy będą zachwyceni również jakością obrazu. 16-calowy ekran oferuje wyświetlacz w standardzie OLED 3.2K (3200 x 2000) i posiada certyfikaty VESA DisplayHDR TrueBlack 500 oraz TÜV Rheinland Eyesafe, gwarantujące najwyższą jakoś i bezpieczeństwo dla wzroku. Wyświetlane treści są żywe, a ich kolorystyka nasycona i naturalna. Wszystko to możliwe jest dzięki pokryciu 100% barw z palety DCI-P3, wysokiej jasności szczytowej na poziomie 500 nitów, czy częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz i czasowi reakcji poniżej 0.2 ms. Niezwykłe wrażenia wizualne potęguje dodatkowo cieńsze obramowanie i rozmiar samego wyświetlacza (16:10), który “urósł” w porównaniu do poprzednich modeli.



Rendering i chłodzenia na wysokim poziomie

Nowy Acer Swift X 16 to narzędzie stworzone z myślą o twórcach treści multimedialnych i projektantach graficznych. Procesor AMD Ryzen 9 7940H oraz wbudowana karta graficzna AMD Radeon 780M dają im szeroki wachlarz możliwości Dodatkowe zastosowanie karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4050 zapewnia nowy poziom ray tracingu, możliwości AI i kodowania i dekodowania wideo w formacie AV1. Dla tych bardziej wymagających przewidziany jest również do sterowników NVIDIA Studio Drivers i pakietu potężnych narzędzi, takich jak NVIDIA Omniverse, NVIDIA Broadcast i NVIDIA Canvas. Wszystko to sprawia, że użytkownik jest w stanie wydobyć ze swoich projektów jeszcze więcej — i to w rekordowo krótkim czasie.



Temu imponującemu wyposażeniu towarzyszy przeprojektowane wnętrze i usprawnione rozwiązania w zakresie chłodzenia, co pozytywnie wpłynęło na osiągi komputera i czas pracy baterii. Nowo zaprojektowany układ chłodzenia korzysta z technologii TwinAir, która zwiększa ilość pobieranego powietrza nawet o 36% dzięki większym wentylatorom i trybowi turbo. Dodatkowo klawiatura została wyposażona we wlot powietrza, co pomaga odprowadzać ciepło na zewnątrz komputera i utrzymać niską temperaturę wewnątrz urządzenia. Dzięki tym zmianom nowy Swift X 16 nie boi się multitaskingu.



Wideokonferencje i streaming w najwyższej jakości

Laptop Acer Swift X 16 świetnie sprawdzi się do prowadzenia wideokonferencji, streamingu na żywo oraz prowadzenia np. wideobloga dzięki obecności kamery FHD o rozdzielczości 1080p, która korzysta z rozwiązań Acer PurifiedView na bazie AI, które obejmują m.in. rozmycie tła, automatyczne kadrowanie, czy technologię Eye Contact. Zastosowanie technologii czasowej redukcji szumów (TNR) zapewnia wysokiej jakości obraz nawet przy słabym oświetleniu, natomiast system Acer PurifiedVoice z redukcją szumów wspomaganą AI sprawia, że dźwięk pozostaje krystalicznie czysty.



Laptop oferuje użytkownikowi maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR5, do 2 TB pamięci na dysku PCIe SDD 4. generacji oraz gniazdo MicroSD — gdyby potrzebna była dodatkowa przestrzeń dyskowa, czy też przeniesienia danych z innego urządzenia. Znajdziemy tu też dwa porty USB typu C, złącze HDMI 2.1 i kartę sieciową w standardzie Wi-Fi 6E. Acer Swift X 16 oferowany jest z zainstalowanym systemem Windows 11 i obsługuje funkcję Windows Hello za pośrednictwem czytnika linii papilarnych oraz Wake on Voice, która zapewnia wygodniejsze i bezpieczniejsze logowanie.



Cena i dostępność

Acer Swift X 16 (SFX16-61G) w regionie EMEA komputer trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie od 1566 Euro.





















Źródło: Info Prasowe / Acer