Acer Vero HL68 z rozdzielczością 4K UHD i Android TV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer ogłosił dzisiaj wprowadzenie na rynek nowych, ekologicznych projektorów Vero, które podniosą jakość domowej rozrywki, tym samym minimalizując ich wpływ na środowisko. Nowa seria, obejmująca modele Acer Vero HL6810 i HL6810ATV, oferuje oszałamiającą rozdzielczość 4K UHD, jasność na poziomie 4000 ANSI lumenów i zgodność z HDR10. Oba modele, HL6810 i HL6810ATV, oferują rozdzielczość 4K Ultra HD (3840 x 2160) i jasność 4000 ANSI lumenów, co możliwe jest dzięki hybrydowemu źródłu światła laser/LED. Takie rozwiązanie zapewnia krystalicznie czysty obraz i żywe kolory nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.







Urządzenia posiadają dynamiczny współczynnik kontrastu 50 000:1 i możliwość osiągnięcia 105% gamy kolorów Rec. 709, co zapewnia żywe i dokładne kolory nawet w najciemniejszych scenach. Dla ich użytkowników przewidziano cztery dedykowane tryby kolorystyczne, które umożliwiają dopasowanie się do różnego rodzajów treści. Oprócz tego, dla fanów sportu, Acer dodał specjalny tryb Football, optymalizujący sceny wyświetlane na większych powierzchniach, aby uczynić je bardziej realistycznymi.



Bezproblemowa integracja z Android TV

Model Vero HL6810ATV jest wyposażony w wbudowany moduł Android TV, co upraszcza instalację i eliminuje niepotrzebne kable. Ten inteligentny projektor zapewnia bezpośredni dostęp do popularnych platform streamingowych i aplikacji, takich jak Netflix i YouTube, bez potrzeby podłączania zewnętrznych urządzeń. Dla większej wygody projektor obsługuje również sterowanie głosowe za pomocą dedykowanego pilota lub smartfona. Projektory obsługują zoom o współczynniku 1.3x i posiadają technologię korekcji trapezowej HV oraz 4-punktowej regulacji narożników, co zapewnia elastyczność i optymalne ustawienie w różnych przestrzeniach. Dodatkowo posiadają one certyfikat IP5X oraz zmniejszają negatywny wpływ niebieskiego światła na oczy użytkowników dzięki technologii Acer BlueLight Shield. Dla osób ceniących sobie wysoką jakość dźwięku producent umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia przez HDMI 2.0, który w połączeniu z obsługą Blu-ray 3D pozwala cieszyć się kinowymi efektami.



Zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu

Projektory z serii Vero HL68 zostały zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju. Posiadają wydajne hybrydowe źródło światła laser/LED, które jest w 100% wolne od rtęci, oferując żywotność do 30000 godzin i oszczędzając do 48% energii w porównaniu z tradycyjnymi projektorami lampowymi. Obudowa tych projektorów wykonana jest w 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu, a opakowanie z materiałów nadających się do recyklingu, co zmniejsza ich ogólny ślad węglowy.



Ceny i dostępność

Acer Vero HL6810ATV będzie dostępny w czerwcu, zaczynając od 1699 EURO (około 7230 zł).

Acer Vero HL6810 będzie dostępny w sierpniu, zaczynając od 1599 EURO (około 6805 zł).

































źródło: Info Prasowe - ACER