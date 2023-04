Acer ebii podbija rynek rowerów elektrycznych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer podczas swojej corocznej konferencji Next@Acer zaprezentował Acer ebii — rower elektryczny wspomagany sztuczną inteligencją. AI zastosowane w rowerze dostosowuje jego ‘działanie’ do siły pedałowania rowerzysty, warunków jazdy i do preferowanego poziomu wspomagania, z czasem analizując styl jazdy danego użytkownika jeszcze bardziej szczegółowo i oferując w efekcie maksymalnie spersonalizowane doświadczenia. Rower Acer ebii wyróżnia się charakterystyczną modułową architekturą. Akumulator i system sterowania zostały umieszczone w jednej kompaktowej skrzynce sterującej. Ta innowacyjna konstrukcja sprawia, że ładowanie i przenoszenie akumulatora jest bardzo łatwe, konserwacja roweru staje się banalna, a modernizacja i wymiana poszczególnych elementów jest naprawdę prosta i wygodna.







Zestaw kołowy osadzony jest na jednostronnym widelcu i korzysta z wysoce wydajnego napędu o mocy 250/350 W z magistralą (szyną) CAN 48 V i o momencie obrotowym na poziomie 40 Nm. Parametry te przekładają się na jazdę wspomaganą z prędkością do 25 kilometrów na godzinę. Napęd można skierować na przednie koła, na wspornik, lub na tylne koła — odpowiednio do potrzeb i preferencji użytkownika.



Inteligentne funkcje i spersonalizowana jazda

Funkcja ebiiAssist wspomagana sztuczną inteligencją dostosowuje ‘działanie’ roweru do siły pedałowania rowerzysty, warunków jazdy i do preferowanego poziomu wspomagania, z czasem analizując styl jazdy danego użytkownika jeszcze bardziej szczegółowo i oferując w efekcie maksymalnie spersonalizowane doświadczenia. Podczas jazdy, system sterowania korzysta z potencjału AI, aby automatycznie dostosować mocy silnika do danej sytuacji, stawiając przede wszystkim na komfort użytkownika.



Sztuczna inteligencja zastosowana w rowerze ebii wykorzystuje również big data i stale rozwija i usprawnia system sterowania roweru biorąc pod uwagę opinie użytkowników za pośrednictwem aplikacji ebiiGO. Użytkownik może połączyć swój telefon z rowerem przez Bluetooth, a następnie uruchomić ebiiGO, aby móc skorzystać np. z polecanych tras, sprawdzić czas pracy akumulatora, prędkość jazdy, ustawienia automatycznego odblokowania roweru i skorzystać z wielu innych funkcji i zyskać wgląd w wiele innych parametrów — aby mieć wszystko pod kontrolą w jednym miejscu. Można również skorzystać z ebiiRide, czyli aplikacji współpracującej z ebiiAssist i monitorującej przebieg jazdy, aby zapewnić użytkownikowi, że nie zabraknie mu mocy, kiedy wyruszy w trasę. W aplikacji ebiiRide dostępne są trzy tryby: tryb Eco, zbalansowany tryb My ebii oraz tryb Boost, w ramach którego można regulować prędkość jazdy i moc silnika odpowiednio do aktualnych warunków i odległości do celu.



Długożywotny i wymienny akumulator

Rower ebii jest wyposażony w trwały, wymienny akumulator, na którym można przejechać 110 km i który ładuje się do 100% w zaledwie 2.5 godziny. Nad bieżącym zużyciem energii czuwa zawsze AI, pomagając wydłużyć żywotność akumulatora i korzystać z roweru na co dzień jeszcze wydajniej. Zastosowany tu specjalny rozkład ogniw przekłada się na lepszą wydajność, ochronę przed rozładowaniem i wyższy poziom bezpieczeństwa. Akumulator przeszedł również rygorystyczne testy i uzyskał specjalistyczne certyfikaty, co potwierdza jego niezawodność i bezpieczeństwo. Co ciekawe, akumulator można wyjąć ze skrzynki i wykorzystać go jako przenośną ładowarkę do innych urządzeń jako powerbank. Do akumulatora można przyczepić także ergonomicznie zaprojektowany uchwyt, aby móc wygodnie przenosić go ze sobą np. w podróży. Stan naładowania akumulatora można sprawdzić np. w aplikacji ebiiGO lub na inteligentnym wyświetlaczu LED na kierownicy, na którym pojawiają się też różne istotne komunikaty — np. o pozostałym czasie podróży.



Przyjemność i bezpieczeństwo

Użytkownicy roweru Acer ebii mogą czuć się na drodze naprawdę spokojnie, ebii jest wręcz naszpikowany nowoczesnymi rozwiązaniami z obszaru bezpieczeństwa. Światło przednie i tylne automatycznie włącza się w ciemności, a dodatkowe oświetlenie pod skrzynką sterującą zwiększa widoczność roweru podczas nocnej jazdy. Rower ebii został również wyposażony w czujnik radarowy zamontowany pod siodełkiem, który ostrzega użytkownika o zbliżających się z tyłu pojazdach lub innych obiektach.



Lekka i atrakcyjna wizualnie forma

Kompaktowa rama roweru ebii waży zaledwie 16 kg i jest wyjątkowo mocna oraz trwała, ponieważ została wykonana ze stopu aluminium, a jej konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem ergonomicznej i bezpiecznej jazdy. Jego minimalistyczna forma zdecydowanie przykuwa wzrok. Gładkie krawędzie i chłodne, matowe wykończenie w kolorze białym nadają mu szyku, elegancji i nowoczesnej stylistyki. Półprzezroczysty reflektor to kolejny nowoczesny akcent. Z kolei wyświetlacz LED, umieszczony na środku kierownicy, wyświetla najistotniejsze informacje podczas jazdy.



Bezproblemowa konserwacja

Bezpowietrzne opony ebii gwarantują bezpieczeństwo podczas jazdy z dużą prędkością, ponieważ są wykonane z kilku warstw pianki o różnej gęstości. Zapomnij o przebitych dętkach i ciesz się płynną jazdą! Zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju, zastosowane w ebii opony bezdętkowe są wykonane z materiałów nadających się w 100% do recyklingu. Rower charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, na którą składa się też nierdzewny napęd paskowy z włókna węglowego, który nie wymaga smarowania na potrzeby konserwacji. Wyjmowany akumulator zapewnia dodatkową wygodę i wydajność — można go w łatwy sposób wymienić czy naprawić, bez konieczności rozbierania i modyfikacji całego roweru.



Cena i dostępność

Acer ebii będzie dostępny w regionie EMEA we wrześniu, a jego cena będzie zaczynać się od 1999 EURO. Parametry techniczne, ceny i dostępność produktów mogą różnić się w zależności od regionu.





























Źródło: Info Prasowe / Acer