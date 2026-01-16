Acer gra z WOŚP: dwie aukcje na 34. Finał

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer wraz z marką Predator włącza się w działania 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierając tegoroczną edycję wydarzenia poprzez dwie aukcje charytatywne. W ramach pierwszej aukcji można wylicytować komputer stacjonarny Predator Orion 7000, który po zakończeniu licytacji zostanie spersonalizowany wizualnie przez Łukasza „CzugA” Maczugę według koncepcji zwycięzcy aukcji. Druga aukcja łączy świat sportu i esportu w jednym, wyjątkowym doświadczeniu. Zwycięzca weźmie udział w treningu MMA z Adrianem Bartosińskim, mistrzem KSW w kategorii półśredniej (welterweight, 77,1 kg), a następnie rozegra z nim wspólny mecz w Counter-Strike 2 online.







Predator Orion 7000 z customizacją CzugA

Bazą aukcji komputerowej jest Predator Orion 7000 w konfiguracji opartej na procesorze Intel Core Ultra 9 285K i karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090 z 32 GB pamięci GDDR7. Po zakończeniu licytacji zwycięzca otrzyma coś, czego nie da się kupić w sklepie – indywidualną customizację wizualną przygotowaną przez CzugA. Projekt zostanie wykonany w uzgodnieniu ze zwycięzcą. Obejmie ustalenie kierunku estetycznego, kolorystyki oraz kluczowych detali..Efekt końcowy będzie niepowtarzalny i w pełni odda charakter właściciela.



Łukasz „CzugA" Maczuga to twórca znany z projektów łączących grafikę, ręczne wykończenie i personalizację przedmiotów. Zawodowo działa jako grafik i montażysta. W ostatnich latach koncentruje się na szeroko pojętej customizacji – od tuningu i malowania, po nadawanie indywidualnego charakteru sprzętom trafiającym do jego pracowni.



Link do Aukcji - KLIK



Trening MMA z mistrzem KSW i wspólny mecz w CS2

Druga aukcja to propozycja dla osób, które chcą przeżyć intensywny dzień – najpierw na macie, później przed ekranem. Zwycięzca weźmie udział w treningu MMA w Łodzi z Adrianem Bartosińskim. Zajęcia zostaną dopasowane do poziomu uczestnika, również dla osób początkujących. Obejmą rozgrzewkę, elementy techniczne oraz krótką sesję pytań i odpowiedzi po zakończeniu treningu. Następnie, już online, odbędzie się wspólna rozgrywka w CS2 w jednej drużynie z Adrianem. Po meczu przewidziano krótkie omówienie wybranych akcji i luźny debrief.



Organizator zapewnia dojazd na trening do Łodzi. Dokładna lokalizacja i termin realizacji zostaną ustalone po zakończeniu licytacji, z uwzględnieniem dostępności uczestników. Trening ma charakter sportowo-szkoleniowy i będzie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu obiektu. Uczestnik powinien być w stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie aktywności fizycznej. W razie wątpliwości zalecana jest konsultacja lekarska. Wymagania wiekowe zostaną określone zgodnie z zasadami organizatora.



Link do Aukcji - KLIK































źródło: Info Prasowe - ACER