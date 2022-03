Acer i FunFloor połączyły siły - Jak się uczyć i bawić

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jak skłonić dzieciaki do nauki? Wiadomo, że przez zabawę! A jeszcze jak dołączymy do tego nową technologię, do której dzieci są już bardziej przyzwyczajone niż niejeden dorosły – to tym bardziej. Taka idea – nauka przez zabawę i technologię – przyświecała dwóm firmom: FunFloor i Acer. Wyszła z tego mobilna podłoga interaktywna - po której można skakać i biegać, bez zbędnego i skomplikowanego montażu. Mobilna, interaktywna podłoga wyświetla plansze i animacje, dzięki którym najmłodsi poznają litery, cyfry, proste działania matematyczne, świat roślin i zwierząt oraz poszerzają wiedzę o świecie. Codzienna nauka staje się atrakcyjna, bo dzieci mogą dosłownie wejść w prezentowane animacje.







Acer i FunFloor rozpoczęły pracę nad prototypowym rozwiązaniem, czyli projektem i produkcją mobilnej podłogi interaktywnej, w 2019 roku. Szczegółowe wymagania techniczne oraz proceduralne są objęte tajemnicą handlową, jednak projektor Acer pozwolił wyświetlać obraz o wymiarach 270 x 200 cm z wysokości 185 cm, co pozwala na znacznie większą dostępność w niższych salach przedszkoli. Dla porównania, model podłogi interaktywnej montowany przy suficie wymaga odległości 315 cm od podłogi. Dodatkowym atutem za projektorem Acer w rozwiązaniu mobilnym była jego przystępna cena. W produkcji użyto projektora S1286H, ze względu na jasność 3500 lumenów w trybie standardowej projekcji, współczynnik kontrastu na poziomie 20000:1, projekcję od 40 cm do 3,5 m oraz wagę 3,1 kg. Te cechy, w połączeniu z kompaktowymi wymiarami, umożliwiły wykorzystanie produktu do rozwiązania finalnego.



Kilka miesięcy intensywnej pracy inżynierów, projektantów, Product Managerów z Lublina, przy wsparciu merytorycznym specjalistów z Acer Polska, dały efekt w postaci pełnoprawnego, ruchomego projektora podłóg interaktywnych. Szczególnie ważne było zapewnienie stabilnego, bezpiecznego i profesjonalnego wyświetlania animacji i plansz, ponieważ rozwiązanie to z założenia jest dedykowane jednostkom edukacyjnym dla najmłodszych.



Z perspektywy działania urządzenia ważna była także intuicyjna, prosta obsługa oraz mnogość i zróżnicowanie projektowanych animacji. Wynikają one z konieczności oferowania rozwiązania, z którym sprawnie i bez stresu poradzą sobie nauczyciele niebędący wyspecjalizowani z zakresu technologii. Niski próg wejścia, zarówno pod kątem obsługi, jak i przestrzeni, w której ma być używana podłoga od FunFloor, skłoniły zespół projektowy do opracowania urządzenia dającego pełną funkcjonalność, w mobilnej konstrukcji.



Rynek mobilnych podłóg interaktywnych dopiero rozwija się w Polsce, jednak możliwości są ogromne. Wg danych GUS z 2021 roku, w 2020 roku w Polsce funkcjonowały 22354 przedszkola, co pokazuje jak chłonny i rozwojowy jest ten rynek. Od początku wejścia produktu do sprzedaży, mobilne podłogi interaktywne znalazły już ponad 1000 nabywców. Okres pandemii i częściowego wyłączenia przedszkoli, żłobków, restauracji i hoteli z działalności nieco zwolnił proces popularyzacji tego urządzenia. Od 2021 roku zainteresowanie tym produktem rośnie, także dlatego, że korzystanie z podłogi jest higieniczne — matę, którą można zamówić u producenta łatwo czyścić i dezynfekować. FunFloor oferuje standardowo 110 plansz z animacjami z różnych kategorii nauki i wiedzy, z możliwością rozszerzenia do 300 gier oraz doposażenia w interaktywne pisaki.



Produkt jest dostępny m.in. w Aktin i Master Edukacja w cenie od 10999 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Acer