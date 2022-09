Acer jest dobry w te klocki... Promocja Chromebooków

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Teren Szkoleniowy z Minecraft’a, Szpitalne Skrzydło z Hogwartu, czy maszyna krocząca AT-ST z Hoth. To właśnie jeden z tych 4 zestawów LEGO można otrzymać w wyjątkowej promocji od Acera. Aby dostać ten prezent wystarczy do końca listopada kupić jeden z Chromebooków objętych promocją. Proste w obsłudze, szybkie, niedrogie i niezwykle długo pracujące na baterii laptopy z Chrome OS zyskują jeszcze jeden powód, dla którego warto je kupić. Chromebooki to laptopy, które od lat sprawdzają się między innymi w USA, gdzie potrafią być częściej kupowane niż komputery od Apple. Są łatwe w obsłudze, funkcjonalne i bezpieczne. Są również do kupienia za niewielką cenę (kosztują mniej niż niejeden smartfon!). W ostatnim czasie, dzięki firmie Acer, coraz częściej pojawiają się na półkach sklepowych w Polsce. Gdybyście jednak nadal potrzebowali innego powodu, by po nie sięgnąć, to właśnie rusza promocja, której ciężko się oprzeć.







Znacie kogoś, kto nie lubi klocków LEGOⓇ? No właśnie! Popularne zestawy zabawek potrafią skraść serca zarówno tych małych, jak i dużych (#teamAFOL). Teraz, przy zakupie jednego z wybranych Chromebooków od Acer, możecie dostać jeden z czterech zestawów o wartości do nawet 279 zł! Jest w czym wybierać:

- elegancki jak Predator Triton 500 SE motocykl Ducati Panigale V4 R - 646 elementów

- szpitalne skrzydło z Hogwartu (nie dla mugoli!) - 510 elementów

- maszyna krocząca AT-ST z najlepszego filmu sagi Gwiezdnych Wojen - 586 elementów

- Teren Szkoleniowy z Minecraft’a, nie tylko dla Steve’a - 534 elementów.



Aby móc wziąć udział w promocji wystarczy w dniach 09.09.2022 – 30.11.2022 zakupić jeden z laptopów objętych akcją (lista jest dostępna TUTAJ) i zachować dowód zakupu. Następnie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu trzeba wypełnić

Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie promocji i wybrać dostępny zestaw klocków LEGO. W ciągu 21 dni po pozytywnej weryfikacji na wskazany w rejestracji adres wyruszy przesyłka z zestawem.



A gdyby wciąż było Wam mało zabawy, pamiętajcie, że Chromebooki od Acera to sprzęt nie tylko do pracy lub nauki. Na tych laptopach, dzięki usłudze Google Stadia, możecie pograć nawet w tak wymagające tytuły jak Assassin’s Creed: Valhalla, Far Cry 6 i Cyberpunk 2077. Co niezwykle istotne – laptopy z Chrome OS od Acer potrafią wytrzymać nawet do 12.5 godziny pracy na baterii! A to wszystko za niecałe 1500 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Acer