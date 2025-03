Acer prezentuje nową linię Chromebooków

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer rozszerza swoją ofertę Chromebooków, wprowadzając kilka nowych modeli. Te łączą nowoczesny design, moc obliczeniową oraz inteligentne technologie. Wśród nowości znajduje się sześć wydajnych modeli Acer Chromebook Plus oraz ultraprzenośny Acer Chromebook Tab 311. Każdy z nowych Chromebooków Acer został wyposażony w zaawansowane funkcje AI, w tym narzędzia Google AI takie jak „Pomóż mi pisać”, „Pomóż mi czytać”, „Magiczna gumka” oraz „Tłumacz na żywo”. Dzięki tym rozwiązaniom użytkownicy mogą szybciej edytować zdjęcia, podsumowywać treści i efektywniej komunikować się, a wszystko to możliwe jest przy pomocy pakietu Google One AI Premium, którego można uzyskać przy zakupie nowego urządzenia.







Wyjątkowy komfort pracy i łączność na najwyższym poziomie

Nowe modele wyposażono w wyświetlacze WUXGA o proporcjach 16:10, jasności 300 nitów oraz powłoce antyodblaskowej. Użytkownicy mogą wybrać urządzenia z opcjonalnym dotykowym ekranem, podświetlaną klawiaturą, modułem 4G LTE czy wbudowanym skanerem linii papilarnych, które zapewniają dodatkową wygodę. Nowy Acer Chromebook Plus oferuje szybkie połączenia Wi-Fi 7, a także porty dwa porty USB-C, dwa porty USB-A i HDMI dla większej elastyczności. Każdy model jest wyposażony w maksymalnie 16 GB pamięci LPDDR5X i pamięć masową do 512 GB NVMe SSD.

Acer zadbał również o jakość komunikacji – do dyspozycji użytkownika dostępny jest potrójny układ mikrofonów z technologią redukcji szumu oraz funkcje wideo AI poprawiające jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.

Całość zamknięta jest w wytrzymałej obudowie, zapewniając przy tym niezawodność i najnowsze technologie, co potwierdza standard militarny MIL-STD-810H.



Seria Acer Chromebook Plus – idealne rozwiązania dla wymagających użytkowników

Nowy Acer Chromebook Plus 514 oferuje 14-calowy wyświetlacz WUXGA, procesor Intel Core 3 N355 oraz kamerę FHD, zapewniając płynną pracę w każdych warunkach, a dzięki kompaktowej konstrukcji i lekkiej obudowie, świetnie sprawdzi się w podróży. Acer Chromebook Plus 516, wyposażony w 16-calowy ekran WUXGA oraz procesor Intel Core 7, gwarantuje wysoką moc obliczeniową i wsparcie dla zaawansowanych funkcji AI. Większa powierzchnia ekranu oraz mocniejsze podzespoły czynią go idealnym wyborem dla osób potrzebujących wydajności w wymagających zadaniach, takich jak edycja wideo czy praca z wieloma aplikacjami jednocześnie. Warto dodać, że każde z urządzeń posiada również swoją wersję Enterprise, która zaprojektowana jest z myślą o wydajności i niezawodności w środowisku biznesowym. Dodatkowym atutem tych urządzeń są certyfikaty TCO 10.0 i EPEAT Gold.





Acer Chromebook Tab 311 – ultraprzenośny i wszechstronny notebook

Acer Chromebook Tab 311 to odłączany tablet, który łączy kompaktowy design z wysoką wydajnością. Wyposażony w procesor MediaTek Kompanio 520, 10,95-calowy ekran dotykowy WUXGA oraz lekką, wytrzymałą konstrukcję zgodną ze standardem MIL-STD 810H, zapewnia niezawodność i mobilność w każdych warunkach. Całość zasilana jest przez pojemną baterię 8000 mAh, co pozwala na ponad 10 godzin nieprzerwanej pracy lub rozrywki. Acer Chromebook Tab 311 oferuje również podwójne głośniki, przednią kamerę 2 MP i tylną kamerę 5 MP z autofokusem, co czyni go doskonałym urządzeniem do wideokonferencji. Opcjonalna łączność 4G LTE zapewnia nieprzerwaną pracę w podróży, a wsparcie dla Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 gwarantuje stabilne i szybkie połączenia bezprzewodowe. Tablet doskonale sprawdzi się w edukacji, umożliwiając wygodne przeglądanie materiałów, sporządzanie notatek i interaktywną naukę. Dodatkowo, obsługa rysika USI 2.0 oraz opcjonalna klawiatura folio pozwalają na wygodne przełączanie się między trybami pisania, rysowania i przeglądania treści.



Ceny i dostępność

Acer Chromebook Tab 311 Detachable będzie dostępny w regionie EMEA w lipcu w cenie od 329 euro.

Acer Chromebook Plus 514 Intel Core 3 N355 będzie dostępny w regionie EMEA w czerwcu w cenie od 479 euro.

Acer Chromebook Plus 516 będzie dostępny w regionie EMEA w maju w cenie od 499 euro.

Acer Chromebook Plus 514 do Intel Core 7 z kamerą internetową QHD, Wi-Fi 7 i podświetlaną klawiaturą będzie dostępny w regionie EMEA w czerwcu w cenie od 579 euro.

Acer Chromebook Plus Enterprise 514 do Intel Core 7 z kamerą internetową QHD i czytnikiem linii papilarnych będzie dostępny w regionie EMEA w czerwcu w cenie od 729 euro.

Acer Chromebook Plus Enterprise 514 Intel Core 3 N355 z podświetlaną klawiaturą będzie dostępny w regionie EMEA w czerwcu w cenie od 679 euro.



Urządzenia objęte są programem promocyjnym, który upoważnia do bezpłatnego skorzystania z planu Google One AI Premium:

- Przy zakupie konsumenckich laptopów Acer Chromebook Plus użytkownik zyskuje dostęp do 12 miesięcy Gemini Advanced, 2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze oraz Gemini w Gmailu, Dokumentach i nie tylko.

- Przy zakupie tabletu Acer Chromebook Tab 311 użytkownik zyskuje dostęp do 3 miesięcy Gemini Advanced, 2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze oraz Gemini w Gmailu, Dokumentach i nie tylko.

































źródło: Info Prasowe - ACER