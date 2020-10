Acer rozszerza gamę monitorów Predator i Nitro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Acer rozszerzyła swoją wielokrotnie nagradzaną linię monitorów o nowe produkty dostosowane do szerokiego grona graczy, elitarnych esportowych profesjonalistów wymagających najnowocześniejszej technologii po użytkowników, którym zależy na dobrej zabawie. Ponadto, Acer jest pierwszą marką, która oferuje monitory do gier z certyfikatem TÜV Rheinland Eyesafe. To oznacza, że zostały zaprojektowane w celu selektywnego filtrowania niebieskiego światła przy jednoczesnym zachowaniu rewelacyjnego odwzorowania kolorów.







Seria Predator XB3 dla profesjonalistów i zapalonych entuzjastów

Nowe monitory z seriii Predator X3 obejmują modele o rozdzielczości FHD lub QHD. Charakteryzują się wysoką częstotliwością odświeżania oraz certyfikatami VESA DisplayHDR. Każdy z nowych monitorów został zaprojektowany pod inne kryteria. Jeśli użytkownikowi zależy na najlepszej ochronie wzroku to powinien zwrócić się w stronę XB273U NV z certyfikacją Eyesafe. Jeśli kryterium wyboru jest jak największa płynność obrazu to najlepszym wyborem jest XB253Q GW z 280 Hz odświeżaniem (w trybie OC) i czasem reakcji wynoszącym 0.5 ms (GtG). Z kolei dla osób szukających monitora z 99% pokryciem palety barw Adobe RGB idealnym wyborem będzie XB323U GX.



Predator XB273U NV - łagodny dla oczu

Predator XB273U NV, część serii XB3 VisionCare, został zaprojektowany, aby zapewnić graczom jak najbardziej komfortowe wrażenia z gry. Predator XB273U NV, to jeden z pierwszych monitorów do gier, który uzyskał certyfikat Eyesafe, świadczący o odfiltrowaniu niebieskiego światła przy jednoczesnym zachowaniu wyraźnej i żywej jakości kolorów. Dodatkowo, Acer VisionCare 4.0 zawiera szereg technologii - LightSense, AdaptiveLight, ColorSense i ProxiSense - które mierzą światło otoczenia, a następnie automatycznie dostosowują jasność monitora i temperaturę barwową do warunków zewnętrznych, pomagając zmniejszyć zmęczenie oczu.



Krystalicznie czysty 27-calowy ekran QHD (2560 x 1440) Agile-Splendor IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, krótki czas reakcji 1 ms i częstotliwość odświeżania do 170 Hz po podkręceniu, a 95% pokrycie przestrzeni DCI-P3 i błąd Delta E <1 pozwala uzyskać niezwykle realistyczny obraz. Certyfikat VESA DisplayHDR 400, XB273U NV zapewnia prawdziwą 8-bitową głębię kolorów i dynamicznie dostosowuje jasność do wyświetlanej sceny, zapewniając przy tym poprawę kontrastu, z kolei RGB LightSense pozwala na synchronizację koloru podświetlenia monitora z muzyką, innymi materiałami wideo, co zwiększa jego atrakcyjność. Możliwa jest też bezprzewodowa synchronizacja barw i rytmu oświetlenia z innymi monitorami w celu spotęgowania efektów wizualnych. Ergonomiczna podstawa z kolei pomaga użytkownikom znaleźć właściwy kąt, umożliwiając im. regulację nachylenia, wysokości i obrotu monitora.



Predator XB253Q GW - dedykowany płynnej rozgrywce

24.5-calowy monitor Predator XB253Q GW charakteryzuje się panelem IPS o rozdzielczości FHD (1920x1080 pikseli) kompatybilnym z technologią Nvidia G-Sync. Płynność rozgrywki jest zapewniania przez aż 280 Hz odświeżanie (w trybie OC) i bardzo krótki czas reakcji wynoszący zaledwie 0.5 ms (GtG). Ze względu na te parametry Predator XB253Q GW jest dedykowany szczególnie fanom strzelanek lub gier wyścigowych, gdzie płynność obrazu oraz precyzja są najważniejsze. Monitor oferuje też podświetlenie RGB LightSense z dziewięcioma różnymi efektami specjalnymi, które można zsynchronizować z rytmem muzyki, gier i nie tylko. Mamy też ergonomiczną podstawę umożliwiającą regulację jego nachylenia, wysokości i obrotu.



Predator XB323U GX - Oszałamiający i żywy obraz

Predator XB323U GX jest kompatybilny z NVIDIA G-SYNC i wyposażony w 32-calowy panel IPS o rozdzielczości QHD (2560x1440 pikseli) z szybką częstotliwością odświeżania wynoszącą 270 Hz (w trybie OC) i czasem reakcji wynoszącym zaledwie 0,5 ms (GtG). Dzięki tym charakterystykom Predator XB323U GX zapewnia płynność i niskie opóźnienia, czyli tego co chcą gracze. Tymczasem 99% pokrycia palety barw Adobe RGB sprawia, że jest to doskonały wybór dla graczy, którzy np. tworzą filmy z ich rozgrywki. Certyfikat VESA DisplayHDR 600 wskazuje, że XB323U GX obsługuje 8-bitowe przetwarzanie sygnału i ma strefy wygaszania. Pozwala to osiągnąć bardziej realistyczny efekt szczególnie w ciemniejszych scenach, gdzie znajdują się też jasne punkty. Ponadto, monitor pozwala użytkownikom możliwość regulacji nachylenia, wysokości i obrotu.



Predator X34 GS dla graczy pragnących zakrzywionej immersji

Predator X34 GS zapewnia szerokie pole widzenia użytkownika dzięki gigantycznemu 34-calowemu zakrzywionemu panelowi IPS o rozdzielczości UWQHD (3440x1440 pikseli). Monitor zapewnia płynną rozgrywkę dzięki połączeniu wysokiego 180 Hz odświeżania (w trybie OC), ultra niskiego czasu reakcji (0,5 ms GtG) oraz technologii Nvidia G-Sync. Monitor charakteryzuje się też certyfikatem VESA DisplayHDR 400 oraz 98% pokryciem przestrzeni DCI-P3 zapewniając ostry i żywy obraz. Elastyczna podstawa zapewnia użytkownikom możliwość regulacji jej nachylenia, obrotu i wysokości. Dwa zintegrowane 7-watowe głośniki eliminują potrzebę stosowania zewnętrznych głośników.



Monitory z serii Nitro: wejdź do gry

Dwa nowe 27-calowe modele z serii Nitro, Acer Nitro XV272U KV i Nitro XV272 LV, są idealne dla graczy, którzy chcą mieć możliwie jak najlepszą specyfikację, ale bez konieczności wydawania ogromnej sumy pieniędzy. Oba mają certyfikat Eyesafe, który pomaga zapobiegać zmęczeniu oczu i zapewnia większy komfort oglądania, a ergonomiczna podstawa pozwala graczom na dostosowanie ustawienia monitora do ich preferencji. Podstawa pozwala na regulację nachylenia, wysokości i obrotu monitora.



Acer Nitro XV272U KV oferuje oszałamiająco czystą rozgrywkę w rozdzielczości QHD (2560 x 1440 pikseli) z niskim błędem odwzorowania kolorów Delta E <1 i 95% pokryciem przestrzeni DCI-P3. Płynność rozgrywki jest zapewniana przez 170 Hz odświeżanie panelu IPS (w trybie OC) połączone z krótkim czasem reakcji wynoszącym 1 ms (GtG). Oprócz świetnego wyglądu monitor jest również wyposażony w technologie LightSense, ColorSense i ProxiSense, zapewniające użytkownikom wygodniejsze wrażenia dzięki automatycznej regulacji ustawień monitora na podstawie oświetlenia otoczenia.



Nitro XV272 LV jest wyposażony w panel IPS o rozdzielczości FHD (1920 x 1080 pikseli) i oferuje odświeżanie wynoszące 165 Hz (w trybie OC). Ponadto, monitor charakteryzuje się 90% pokryciem przestrzeni DCI-P3 i bardzo niskim błędem odwzorowania kolorów Delta E <1, co sprawia, że obraz jest bardzo żywy.



Ceny i dostępność:

Predator XB273U NV będzie dostępny w Europie w styczniu już od 549 EURO

Predator XB253Q GW będzie dostępny w Europie w styczniu już od 449 EURO

Predator XB323U GX będzie dostępny w Europie w grudniu już od 999 EURO

Predator X34 GS będzie dostępny w Europie w grudniu już od 1099 EURO

Nitro XV272U KV będzie dostępny w Europie w grudniu już od 469 EURO

Nitro XV272 LV będzie dostępny w Europie w grudniu już od 319 EURO

































Źródło: Info Prasowe / Acer