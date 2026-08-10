Acer wprowadza do Polski serię monitorów ProDesigner

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeszcze niedawno monitory przeznaczone dla profesjonalnych fotografów, grafików czy montażystów były sprzętem spotykanym głównie w studiach i agencjach kreatywnych. Dziś coraz więcej osób tworzy wysokiej jakości materiały również z domu, ale i poza nim, oczekując tej samej precyzji obrazu. Odpowiedzią na te wszystkie potrzeby jest nowa seria Acer ProCreator, która właśnie debiutuje w Polsce. W jej skład wchodzą trzy monitory zaprojektowane z myślą o różnych stylach pracy – od ultramobilnego modelu OLED po zaawansowane konstrukcje 5K i QD-OLED dla najbardziej wymagających profesjonalistów.







Mobilny monitor OLED dla twórców

Acer ProCreator PE160W zaskakuje jako połączenie mobilności i wysokiej jakości obrazu. Sprawdzi się zarówno jako kompaktowy sprzęt, który z łatwością można zabrać do klienta lub na wakacje, jak i korzystać jako dodatkowe wsparcie do pracy na laptopie np. w trakcie podróży. Zapewni przy tym jakość obrazu pozwalającą podejmować pewne decyzje dotyczące kolorów i detali. 16-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1920 x 1200 (WUXGA) i proporcjach 16:10 oferuje więcej przestrzeni roboczej niż klasyczne wyświetlacze Full HD. Pokrycie 95% przestrzeni barw DCI-P3 oraz certyfikat Calman Verified gwarantują wysoką precyzję odwzorowania kolorów, a kontrast charakterystyczny dla technologii OLED pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły obrazu. Całość waży zaledwie 650 gramów, a dzięki dwóm portom USB-C monitor można wygodnie podłączyć do laptopa, tabletu czy aparatu niemal wszędzie. Sugerowana cena, to 899 PLN.



Monitor 5K dla fotografów i grafików

Dla fotografa lub grafika monitor nie jest jedynie ekranem, ale narzędziem pracy. To właśnie patrząc na niego decydujemy o retuszu, korekcji kolorystycznej czy przygotowaniu materiałów do druku. W takich zastosowaniach liczy się nie tylko rozdzielczość, ale przede wszystkim wierność odwzorowania barw i komfort wielogodzinnej pracy. Dlatego właśnie nowy Acer ProCreator PE270XT oferuje rozdzielczość 5K oraz aż 99-procentowe pokrycie przestrzeni Adobe RGB i DCI-P3, dzięki czemu spełnia oczekiwania profesjonalnych twórców pracujących z fotografią i grafiką. Do tego ergonomiczna podstawa z szerokim zakresem regulacji, dotykowy ekran, kamera 8 MP z mikrofonami oraz złącze USB-C z Power Delivery 90 W sprawiają, że monitor staje się kompletnym centrum pracy kreatywnej i komunikacji, zarówno w biurze, jak i w domowym zaciszu, nie tylko dla twórców, ale i osób oczekujących najlepszych parametrów. ProCreator PE270XT będzie dostępny w sugerowanej cenie 3299 PLN.



Monitor QD-OLED 4K bez kompromisów - do wideo i postprodukcji

Twórcy wideo, animatorzy czy specjaliści zajmujący się postprodukcją potrzebują monitora, który pozwoli zobaczyć dokładnie to, co finalnie trafi na ekran odbiorcy. Przy pracy z materiałami 4K i HDR liczy się zarówno precyzja kolorów, jak i płynność obrazu oraz możliwość jednoczesnej pracy z wieloma źródłami sygnału. Model Acer ProCreator PE320QKX wykorzystuje matrycę QD-OLED o rozdzielczości 4K, oferując 98% pokrycia przestrzeni Adobe RGB, częstotliwość odświeżania 240 Hz oraz niezwykle krótki czas reakcji wynoszący zaledwie 0.3 ms. Monitor wyposażono także w DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 oraz USB-C z Power Delivery 90 W, a funkcje Picture-in-Picture i Picture-by-Picture ułatwiają jednoczesną pracę z kilkoma urządzeniami. To rozwiązanie stworzone z myślą o profesjonalnych studiach, ale również indywidualnych twórcach, którzy oczekują sprzętu najwyższej klasy. Monitor będzie w sprzedaży w sugerowanej cenie 4099 PLN.



Debiutujące w Polsce nowości z serii Acer ProCreator pokazują, że profesjonalne monitory przestają być drogim rozwiązaniem zarezerwowanym wyłącznie dla dużych studiów graficznych. Niezależnie od tego, czy użytkownik pracuje w podróży, prowadzi własne studio fotograficzne, zajmuje się montażem materiałów wideo, czy po prostu wymaga najlepszego odwzorowania obrazu swojej pracy i rozrywki. Nowe modele debiutujące w Polsce oferują narzędzia dopasowane do różnych sposobów pracy i czasu wolnego, zachowując wspólny mianownik – wysoką jakość, precyzję odwzorowania kolorów i rozwiązania ułatwiające codzienną pracę twórczą. Nowe modele trafią do sprzedaży w Polsce w najbliższych dniach.

































źródło: Info Prasowe - ACER