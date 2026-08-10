2026-08-10 11:54
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Acer wprowadza do Polski serię monitorów ProDesigner

Obrazek Acer wprowadza do Polski serię monitorów ProDesigner

Jeszcze niedawno monitory przeznaczone dla profesjonalnych fotografów, grafików czy montażystów były sprzętem spotykanym głównie w studiach i agencjach kreatywnych. Dziś coraz więcej osób tworzy wysokiej jakości materiały również z domu, ale i poza nim, oczekując tej samej precyzji obrazu. Odpowiedzią na te wszystkie potrzeby jest nowa seria Acer ProCreator, która właśnie debiutuje w Polsce. W jej skład wchodzą trzy monitory zaprojektowane z myślą o różnych stylach pracy – od ultramobilnego modelu OLED po zaawansowane konstrukcje 5K i QD-OLED dla najbardziej wymagających profesjonalistów.



Mobilny monitor OLED dla twórców
Acer ProCreator PE160W zaskakuje jako połączenie mobilności i wysokiej jakości obrazu. Sprawdzi się zarówno jako kompaktowy sprzęt, który z łatwością można zabrać do klienta lub na wakacje, jak i korzystać jako dodatkowe wsparcie do pracy na laptopie np. w trakcie podróży. Zapewni przy tym jakość obrazu pozwalającą podejmować pewne decyzje dotyczące kolorów i detali. 16-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1920 x 1200 (WUXGA) i proporcjach 16:10 oferuje więcej przestrzeni roboczej niż klasyczne wyświetlacze Full HD. Pokrycie 95% przestrzeni barw DCI-P3 oraz certyfikat Calman Verified gwarantują wysoką precyzję odwzorowania kolorów, a kontrast charakterystyczny dla technologii OLED pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły obrazu. Całość waży zaledwie 650 gramów, a dzięki dwóm portom USB-C monitor można wygodnie podłączyć do laptopa, tabletu czy aparatu niemal wszędzie. Sugerowana cena, to 899 PLN.

Monitor 5K dla fotografów i grafików
Dla fotografa lub grafika monitor nie jest jedynie ekranem, ale narzędziem pracy. To właśnie patrząc na niego decydujemy o retuszu, korekcji kolorystycznej czy przygotowaniu materiałów do druku. W takich zastosowaniach liczy się nie tylko rozdzielczość, ale przede wszystkim wierność odwzorowania barw i komfort wielogodzinnej pracy. Dlatego właśnie nowy Acer ProCreator PE270XT oferuje rozdzielczość 5K oraz aż 99-procentowe pokrycie przestrzeni Adobe RGB i DCI-P3, dzięki czemu spełnia oczekiwania profesjonalnych twórców pracujących z fotografią i grafiką. Do tego ergonomiczna podstawa z szerokim zakresem regulacji, dotykowy ekran, kamera 8 MP z mikrofonami oraz złącze USB-C z Power Delivery 90 W sprawiają, że monitor staje się kompletnym centrum pracy kreatywnej i komunikacji, zarówno w biurze, jak i w domowym zaciszu, nie tylko dla twórców, ale i osób oczekujących najlepszych parametrów. ProCreator PE270XT będzie dostępny w sugerowanej cenie 3299 PLN.

Monitor QD-OLED 4K bez kompromisów - do wideo i postprodukcji
Twórcy wideo, animatorzy czy specjaliści zajmujący się postprodukcją potrzebują monitora, który pozwoli zobaczyć dokładnie to, co finalnie trafi na ekran odbiorcy. Przy pracy z materiałami 4K i HDR liczy się zarówno precyzja kolorów, jak i płynność obrazu oraz możliwość jednoczesnej pracy z wieloma źródłami sygnału. Model Acer ProCreator PE320QKX wykorzystuje matrycę QD-OLED o rozdzielczości 4K, oferując 98% pokrycia przestrzeni Adobe RGB, częstotliwość odświeżania 240 Hz oraz niezwykle krótki czas reakcji wynoszący zaledwie 0.3 ms. Monitor wyposażono także w DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 oraz USB-C z Power Delivery 90 W, a funkcje Picture-in-Picture i Picture-by-Picture ułatwiają jednoczesną pracę z kilkoma urządzeniami. To rozwiązanie stworzone z myślą o profesjonalnych studiach, ale również indywidualnych twórcach, którzy oczekują sprzętu najwyższej klasy. Monitor będzie w sprzedaży w sugerowanej cenie 4099 PLN.

Debiutujące w Polsce nowości z serii Acer ProCreator pokazują, że profesjonalne monitory przestają być drogim rozwiązaniem zarezerwowanym wyłącznie dla dużych studiów graficznych. Niezależnie od tego, czy użytkownik pracuje w podróży, prowadzi własne studio fotograficzne, zajmuje się montażem materiałów wideo, czy po prostu wymaga najlepszego odwzorowania obrazu swojej pracy i rozrywki. Nowe modele debiutujące w Polsce oferują narzędzia dopasowane do różnych sposobów pracy i czasu wolnego, zachowując wspólny mianownik – wysoką jakość, precyzję odwzorowania kolorów i rozwiązania ułatwiające codzienną pracę twórczą. Nowe modele trafią do sprzedaży w Polsce w najbliższych dniach.




Acer wprowadza do Polski serię monitorów ProDesigner

Acer wprowadza do Polski serię monitorów ProDesigner

Acer wprowadza do Polski serię monitorów ProDesigner

Acer wprowadza do Polski serię monitorów ProDesigner

Acer wprowadza do Polski serię monitorów ProDesigner

Acer wprowadza do Polski serię monitorów ProDesigner

źródło: Info Prasowe - ACER
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