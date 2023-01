Acer wprowadza do swojej oferty… biurko rowerowe eKinekt

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer udowania, że można połączyć pracę i rozrywkę przed komputerem oraz aktywny tryb życia. Producent zaprezentował właśnie biurko rowerowe, eKinekt BD 3. Jest to połączenie biurka z rowerem stacjonarnym, zaprojektowane z myślą, by dać możliwość ćwiczenia w trakcie pracy lub zabawy, wykorzystując energię wygenerowaną w trakcie pedałowania do zasilania i ładowania podłączonych do niego urządzeń. Jak działa ten sprzęt? Wystarczy wsiąść i „ruszyć”! W tym czasie wyświetlacz LCD i powiązana z urządzeniem specjalna aplikacja na smartfona dają dostęp do informacji na temat m.in. przejechanej odległości, efektów treningu, itp. Użytkownicy mogą w łatwy sposób regulować opór stawiany przy pedałowaniu, a także wysokość siedziska oraz blatu, aby móc korzystać z urządzenia wygodnie i zgodnie ze swoimi preferencjami.







Urządzenie jest wyposażone w dwa porty USB typu A i jeden port USB typu C. Ponadto znajdzie się miejsce na torbę oraz uchwyt na napoje, co daje dodatkowy komfort użytkowania zarówno w biurze, jak i w domowym zaciszu.



Dobra energia!

eKinekt przekształca wygenerowaną w trakcie pedałowania energię kinetyczną na energię elektryczną. W ciągu godziny ciągłego pedałowania z prędkością 60 obrotów na minutę można wygenerować moc na poziomie nawet 75 watów! Energia ta jest następnie wykorzystywana do ładowania laptopów i innych urządzeń podpiętych do biurka rowerowego, dzięki czemu użytkownicy mogą jednocześnie pracować i korzystać z aktywności fizycznej.



Co ważne, zarówno blat biurka eKinekt BD 3 oraz obudowa chroniąca elementy mechanizmu rowerowego zostały wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego (PCR), co wpisuje się w działania Acera na rzecz rozwoju technologicznego przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego.



Tryb pracy i tryb sportowy

Duża powierzchnia biurka eKinekt zapewnia użytkownikowi odpowiednią ilość miejsca do pracy, a regulowana wysokość blatu i siedziska pozwala przyjąć wygodną pozycję. W trybie pracy, blat zbliża się do siedziska, aby użytkownik podczas pisania na komputerze i pedałowania mógł przyjąć pozycję bardziej pionową, wyprostowaną.



W trybie sportowym, blat biurka jest wysunięty bardziej do przodu, co daje użytkownikowi więcej miejsca, by się pochylić — jak na klasycznym rowerze lub trenażerze i zdobyć „premię górską” w przerwie od obowiązków. Tym bardziej, że do trybu pracy można powrócić w bardzo prosty sposób — wystarczy przesunąć blat biurka do pierwotnej pozycji.



Śledź postępy w aplikacji

Aplikacja eKinekt jest bardzo wygodna w użyciu. Oferuje użytkownikowi dostęp do różnych informacji w czasie rzeczywistym — wyświetla m.in. czas trwania jazdy, dystans i prędkość, wskazując jednocześnie szacunkową liczbę spalonych kalorii i watów generowanych podczas pedałowania. Aby wykorzystać potencjał aplikacji jeszcze lepiej, użytkownik może wprowadzić do niej bardziej szczegółowe dane — takie, jak wzrost, waga, płeć i wiek. Aplikacja zapisuje również historię treningów, dzięki czemu użytkownik może w łatwy sposób śledzić swoje postępy i osiągnięcia.



Cena i dostępność

eKinekt BD 3 w regionie EMEA trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie od 999 euro. Parametry techniczne, ceny i dostępność produktów mogą różnić się w zależności od regionu.























Źródło: Info Prasowe / Acer