Acer zbierze 50 ton plastikowych odpadów

Zgodnie z tegorocznym tematem Dnia Ziemi "Planeta kontra plastik", Acer nawiązał współpracę z organizacją Plastic Bank. Zobowiązał się do zebrania i recyklingu co najmniej 50 ton plastikowych odpadów ze środowiska w 2024 roku. Partnerstwo firmy Acer z Plastic Bank, w ramach programu Impact Program, ma zapobiec trafieniu do oceanów ponad 2,5 miliona plastikowych butelek. To możliwe dzięki wysiłkom uczestników zbiórki w Azji Południowo-Wschodniej. Współpraca firmy Acer z Plastic Bank wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs), w tym SDG 1 na rzecz zwalczania ubóstwa, SGDG 8 - godnej pracy i wzrostu gospodarczego, SDG 12 - odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, SGDG 14 - ochrony życia pod wodą oraz SGDG 17 na rzecz partnerstwa w realizacji celów.







Cele środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) firmy Acer obejmują również dostosowanie do 2025 r. 20-30% zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR) w komputerach i wyświetlaczach oraz dążenie do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r.



Acer w walce o środowisko

Acer robi znaczne postępy, aby rozwiązać kwestię stosowania plastiku w elektronicznych produktach konsumenckich, wprowadzając ekologiczną linię Vero, a także wzmocnił swoje zaangażowanie w neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, wprowadzając na rynek swój pierwszy neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla komputer - Acer Aspire Vero 16. Laptop zadebiutował w grudniu 2023 roku.

















