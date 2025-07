Acer ze specjalną ofertą dla nauczycieli

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

To nie żart – możesz otrzymać nowoczesnego, szybkiego i bezpiecznego laptopa Acer Chromebook całkowicie za darmo, a do tego zgarnąć bonus w postaci 1200 PLN! Wszystko w ramach programu „Laptop dla nauczyciela”, z którego skorzystasz m.in. w sklepach Media Expert, x-kom oraz Komputronik. W pracy w szkole nie ma miejsca na zawieszenia czy aktualizacje w najmniej odpowiednim momencie. Potrzebny jest sprzęt, który po prostu działa. I tu właśnie pojawia się Acer z Chromebookiem - zaprojektowanym z myślą o codziennej pracy nauczycieli.







Dlaczego warto wybrać Acer Chromebooka?

Chromebooki Acer to nowoczesne, mobilne narzędzia stworzone z myślą o wymaganiach codziennej pracy nauczyciela. Są lekkie, błyskawicznie się uruchamiają i nie sprawiają problemów przy konfiguracji – wystarczy zalogować się na konto Google, by od razu rozpocząć pracę. System ChromeOS zapewnia nie tylko szybkość działania, ale też maksymalne bezpieczeństwo – dane automatycznie zapisują się w chmurze, a aktualizacje instalowane są w tle, bez potrzeby ingerencji użytkownika.



To rozwiązanie idealne dla nauczycieli, którzy nie chcą tracić czasu na techniczne komplikacje. Chromebook nie wymaga antywirusa, nie przeciąża się zbędnym oprogramowaniem i eliminuje ryzyko utraty danych. Dzięki integracji z pakietem Google Workspace for Education (m.in. Dokumenty, Prezentacje, Formularze, Meet), stanowi kompletne, gotowe środowisko pracy dydaktycznej – zarówno stacjonarnej, jak i zdalnej. Dodatkowym atutem jest wysoka mobilność – niezależnie, czy prowadzisz zajęcia w klasie, uczysz zdalnie czy przygotowujesz się do lekcji w domu, Chromebook sprawdzi się w każdej sytuacji.



Acer Chromebook 315 z ekranem 15.6", 8 GB RAM i 128 GB eMMC to idealny wybór dla osób preferujących większy format i wygodę pracy przy biurku. Acer Chromebook 514 oferuje te same parametry w lżejszej, 14-calowej wersji – świetny do pracy w podróży.



Promocja, która naprawdę się opłaca

Zarówno Acer Chromebook 315, jak i 514, spełniają dostępne wszystkie wymagania programu rządowego. Oznacza to, że nauczyciel, który skorzysta z bonu o wartości 2500 PLN, otrzymuje laptop bez żadnych dopłat z własnej kieszeni. Całość kosztów pokrywa program.



Bo w Media Expert taniej masz…

Marzysz o Acer Chromebook 315? Tego laptopa dostaniesz wyłącznie w Media Expert. Nauczyciele, którzy skorzystają z bonu, otrzymują sprzęt bez dopłaty i dodatkowo voucher o wartości 1200 PLN. Promocją objęty jest również Acer Chromebook 514 – także bezpłatny i z tym samym bonusem.



Chromebooki Acer również w x-kom

Belfrzy, którzy zdecydują się skorzystać z programu “Bon dla Nauczyciela” w sklepach x-kom, mogą nabyć laptop Acer Chromebook 514 całkowicie za darmo. Zakup zrobiony pomiędzy 17 czerwca a 31 grudnia 2025 r., zostanie uhonorowany voucherem o wartości 1200 PLN na kolejne zakupy w sklepie. Kod zostanie przesłany mailowo po 20 dniach od realizacji zamówienia, a jego ważność upływa 31 stycznia 2026 r. To szansa, by bez dodatkowych kosztów rozbudować szkolny zestaw narzędzi - od słuchawek i akcesoriów, po kolejne urządzenia wspierające codzienną pracę.



Jak po Blika, to do Komputronika

Klienci sklepu Komputronik mają za to możliwość zgarnąć wyjątkową promocję w postaci czeku Blik. Kupując laptop Acer Chromebook 514 w dniach od 02 lipca do 31 sierpnia 2025 roku, otrzymają oni 14 dni na rejestrację swojego zakupu - pozwoli im to uzyskać specjalny kod Blik do bankomatu na 1200 PLN.









źródło: Info Prasowe - ACER