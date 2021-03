Adapter Hama z wtyczką i gniazdem USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do szerokiego porfolio produktów niemieckiego producenta dołączył adapter w formie karty dźwiękowej na USB. Pozwala na podłączenie słuchawek, zestawu słuchawkowego lub głośnika do komputera z gniazdem USB typu C. Dzięki standardowi Power Delivery umożliwia też ładowanie urządzenia. Adapter ma bardzo niewielki rozmiar, dzięki czemu jest poręczny i sprawdza się podczas podróży. Wąska wtyczka wyjątkowo przyda się w przypadku urządzeń płaskich i przenośnych albo w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Adapter służy do podłączenia komputera stacjonarnego, laptopa, MacBooka, tabletu czy telefonu komórkowego z obustronnym złączem typu USB C do słuchawek, zestawu słuchawkowego lub głośnika oraz do jednoczesnego zasilania i ładowania.







Ta mobilna karta dźwiękowa w postaci USB zapewnia doskonałą jakość dźwięku stereo hi-fi o wysokiej rozdzielczości. Trzeba podkreślić, że gniazdo USB-C obsługuje standard USB Power Delivery (USD PD), zaś gniazdo 3.5 mm obsługuje transmisję dźwięku w jakości stereo. Wyjątkowa jakość dźwięku to zasługa solidnego przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC). Adapter jest odpowiedni dla urządzeń z trzy- i czterobiegunowymi gniazdami 3,5 mm Jack. Z kolei złącze USB-C obsługuje zasilanie o mocy do 100 W.



W urządzeniu pamiętano o zastosowaniu elastycznych materiałów, co minimalizuje ryzyko złamania przewodu. Dobrej jakości materiały i wykonanie gwarantują uzyskanie optymalnej jakości transmisji.



Niewiążąca cena detaliczna adaptera Hama z wtyczką i gniazdem USB-C oraz złączem Jack wynosi 99 PLN. Gwarancja na tę nowość produktową wynosi 10 lat.











Źródło: Info Prasowe / Hama