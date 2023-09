Advantech - komputer UTC-515IT z obudową ze stali nierdzewnej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Advantech ogłasza wydanie nowego modelu z serii komputerów dotykowych typu all-in-one: UTC-515IT. To niespełna 16 calowe urządzenie opracowane zostało z myślą o przemysłach farmaceutycznych, spożywczych i sportowych. Przystosowane do pracy w trudnych warunkach charakteryzuje się stopniem ochrony IP66/69K – zabezpieczającą przed strumieniami wody, pyłem oraz wysokim ciśnieniem czy temperaturą – a także odporną na korozję obudową ze stali nierdzewnej. Sprzęt wyposażony w złącza I/O M12 oferuje wodoszczelne rozwiązanie przygotowane do najbardziej wymagających zadań. UTC-515IT posiada procesor Intel Core i5-1145G7E 11. generacji, który oferuje do 19 procent lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do swoich poprzedników i obsługuje platformę vPro do łatwego zdalnego zarządzania z pamięcią DDR4-3200 do 64 GB. Dzięki zintegrowanej karcie graficznej Intel Iris Xe, UTC-515IT zwiększa wydajność graficzną, co czyni go idealnym wyborem do zadań intensywnie wykorzystujących grafikę.







Stworzony do przemysłu

UTC-515IT zaprojektowano z myślą o zastosowaniach przemysłowych o krytycznym znaczeniu. Może on pracować w trybie 24/7 w szerokim zakresie temperatur roboczych (-10 ~ 50°C / 14 ~ 122°F) i obsługuje szeroki zakres napięcia wejściowego (12 ~ 32V). Monitor panoramiczny o proporcjach 16:9 może wyświetlać treści zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Ponadto, obsługuje wiele systemów operacyjnych, w tym Windows i Linux. Co więcej, system można zintegrować z opcjonalnymi modułami kamer, czujnikami światła i wodoodpornym odbiornikiem Wi-Fi w celu połączenia bez użycia kabli, co poszerza funkcjonalność w różnych zastosowaniach. Połączenie tych funkcji daje możliwości działania w obszarach takich, jak automatyzacja przetwarzania żywności, automatyzacja fabryk farmaceutycznych, fabryk butelkowania i pakowania, ale również w obiektach rekreacyjnych czy sportowych.



Zaawansowana odporność

Dzięki odpornej na korozję obudowie ze stali nierdzewnej, sprzęt można wdrażać w trudnych warunkach przemysłowych. Dodając do tego stopień ochrony IP66/69K w zakresie odporności na wnikanie wody i pyłu, zapewnia solidną ochronę w przypadku narażenia na działanie chemikaliów oraz złych warunków atmosferycznych. Warto dodać, że komputer charakteryzuje się niskim poborem mocy oraz bezwentylatorową konstrukcją zapewniającą zarówno wydajność energetyczną, cichą pracę, ale też wydłużony cykl życia produktu.

































Źródło: Info Prasowe - Advantech