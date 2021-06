Aktualizacja 1.13 do World of Tanks PC - zmiany w grze artylerią

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Aktualizacja 1.13 dotarła do World of Tanks i przynosi zmiany w kluczowych mechanikach gry. Artyleria jest jedną z 5 podstawowych klas czołgów obecnych w grze od samego początku. W toku rozwoju World of Tanks rozgrywka nią i z nią wymagała dostosowania do obecnych realiów wirtualnych pól bitew. Wraz z najnowszą aktualizacją czołgiści będą mieli trzy nowe środki zaradcze do lepszej walki z artylerzystami. Wykrywanie dźwiękiem to nowa umiejętność dowódcy, która ostrzeże specjalnym znacznikiem o nadlatującym pocisku. Jaśniejsza smuga po wystrzale pozwoli na lepszą ocenę skąd padł strzał, a pole rażenia po uderzeniu pokaże, gdzie celowano (znacznik pojawi się również na minimapie przez 10 sekund).







Artylerzyści również dostali nowe narzędzia do rąk. Od teraz dysponować będą trzema typami pocisków, każdy z innymi właściwościami bojowymi, różną trajektorią i prędkością. Dwa z nich nie ogłuszają trafionej załogi czołgu. Dodatkowo interfejs artylerii został przerobiony, co oznacza szybsze zmiany pocisków.



Aktualizacja 1.13 to również zmiany w działaniu pocisków OB. (odłamkowo-burzące). Od teraz będą zadawać obrażenia w momencie uderzenia, czyli będą one liczone od kontaktu z pancerzem przeciwnika. Dla grających silnie opancerzonymi czołgami to będzie dobra zmiana, bo otrzymają mniej obrażeń od frontu. Dodatkowo, pociski będą mogły penetrować osłony, gąsienice, koła jak również obiekty zniszczalne, jak na przykład ogrodzenia.



Nowy tryb gry to misja zwiadowcza, gdzie gracze będą mogli sprawdzić nowe mapy, które jeszcze nie weszły do gry i są w fazie testów. Ponadto, niektóre czołgi premium oraz nagrody w Wojnach klanowych zostały zbalansowane, a na graczy czekają też liczne zmiany w interfejsie gry (jak np. nowe ustawienia kamery).



Szczegóły zmian w aktualizacji 1.13 znajdziecie TUTAJ.

























Źródło: Info Prasowe / Wargaming