Aktualizacja dla NVIDIA Omniverse wprowadzającą technikę DLSS 3.5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA ogłosiła, że jest już dostępna wyczekiwana aktualizacja wprowadzająca DLSS 3.5 z funkcją Ray Reconstruction do ekosystemu NVIDIA Omniverse. DLSS 3.5 wykorzystuje sieć neuronową, aby zastąpić manualne denoisery sztuczną inteligencją, która potrafi rozpoznawać szerokie spektrum przeróżnych scen, co pozwala wyświetlać ich płynny podgląd w aplikacji oraz radykalnie zredukować czasy renderowania. Poinformowano także, że najnowszy sterownik NVIDIA Studio, będzie dostępny od jutra. Wprowadzi on usprawnioną funkcję RTX Video Super Resolution bezpłatnie dla wszystkich użytkowników kart graficznych RTX, co znacząco zwiększy przejrzystość i dokładność wyświetlanego obrazu oraz pozwoli na sprawne zwiększanie rozdzielczości natywnego wideo. Dodano także wsparcie dla kart graficznych GeForce RTX z serii 20.







Sabour Amirazodi, dyrektor kreatywny w firmie NVIDIA oraz twórca efektów wizualnych, podzielił się z okazji zbliżającego się Halloween swoim ambitnym i straszliwym projektem. To mapowana projekcja Halloween Sanctuary na elewacji własnego domu z nawiedzonymi melodiami, przerażającymi animacjami i upiornymi rekwizytami.



Artysta, po ustawieniu całej gamy akcesoriów i serii projektorów, wykorzystał akcelerowane przez kartę graficzną NVIDIA oprogramowanie MadMapper, wyposażone w funkcję skanowania światła strukturalnego, aby odpowiednio dopasować formę efektów wizualnych, które następnie wyświetlił na swoim domie. Do mapowania budynku użył on lustrzanki podłączonej do mobilnej stacji roboczej zasilanej przez kartę graficzną NVIDIA RTX A6000.

































Źródło: Info Prasowe - NVIDIA