Aktualizacje systemów do PlayStation 5 i PlayStation 4

Wszyscy gracze na świecie mogą od dzisiaj pobierać najnowsze aktualizacje oprogramowania systemowego dla konsol PS5 i PS4. Poza wprowadzeniem zupełnie nowych funkcji, mamy ogromną przyjemność przedstawić szczegóły dotyczące funkcji zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) dla PlayStation 5 w telewizorach i monitorach PC zgodnych ze standardem HDMI 2.1, której premiera planowana jest w ciągu najbliższych miesięcy. Dzięki wsparciu naszych beta testerów i sugestiom społeczności, wprowadzamy od dziś nowe funkcje, takie jak możliwość tworzenia oraz dołączania do otwartych i zamkniętych imprez zarówno dla PlayStation 5 jak i PlayStation 4, a dodatkowo oprogramowanie PS5 zyska usprawnienia interfejsu użytkownika w Bazie Gier i kartach trofeów, a także funkcje ułatwień dostępu, jak na przykład dźwięk mono w słuchawkach.







Gracze PS5 z kontami zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii będą mogli przetestować funkcję Voice Command (w wersji preview), która umożliwia wyszukiwanie i włączanie gier, aplikacji oraz ustawień, a także sterowanie odtwarzaniem multimediów za pomocą głosu (ustawienia dostępne tylko w języku angielskim).



Dla przypomnienia sobie działania funkcji PS5, takich jak stosowanie ustawień wstępnych dla poszczególnych tytułów, przypinanie filmów i aplikacji do ekranu podczas gry czy udostępnianie ekranu znajomym, służą nowe karty "Pro Tips" w Centrum Sterowania.



Usprawnienia w aplikacjach PS App i PS Remote Play

Już od dzisiaj wprowadzona zostaje możliwość tworzenia i dołączania do otwartych i zamkniętych imprez przez użytkowników aplikacji PS App. Zaktualizowany został również interfejs użytkownika bazy gier PS App, aby ułatwić dostęp do funkcji znajomych, imprez i wiadomości, zapewniając graczom spójne doświadczenia w trakcie korzystania z PS5.



Użytkownicy aplikacji mobilnej PS Remote Play mogą korzystać z nowego "trybu ciemnego", zależnego od ustawień telefonu, i wybierać spośród nowych języków aplikacji Screen Reader dla systemów iOS i Android, takich jak portugalski (Brazylia i Portugalia), fiński, szwedzki, turecki, grecki, tajski i chiński (tradycyjny i uproszczony).



Już wkrótce obsługa VRR dla PlayStation 5

Miło nam również poinformować, że w niedalekiej przyszłości planowane jest dodanie obsługi zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) dla konsoli PlayStation 5. W telewizorach i monitorach PC zgodnych ze standardem HDMI 2.1 funkcja VRR dynamicznie synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z wyjściem graficznym konsoli PS5. Efektem działania tej technologii jest zwiększenie wydajności w aspektach graficznych gier, minimalizując lub eliminując artefakty wizualne, takie jak problemy z płynnością wyświetlania klatek czy rozrywanie (tearing) ekranu. Dzięki temu, rozgrywka w wielu tytułach na PS5 jest bardziej płynna, ponieważ sceny są natychmiast renderowane – grafika wygląda wyraźniej, a opóźnienie sygnału wejściowego jest mniejsze. Wcześniej wydane gry na PS5 można w pełni zoptymalizować pod kątem VRR za pomocą aktualizacji, a przyszłe tytuły mogą obsługiwać tę opcję już w momencie premiery.



Dodatkową opcją jest możliwość zastosowania VRR w grach na PS5, które jej nie obsługują. Ta funkcja może poprawić jakość wideo w niektórych grach. Jeśli jednak spowoduje to nieoczekiwane efekty wizualne, można w każdej chwili wyłączyć tę opcję. Zarówno VRR, jak i tę dodatkową opcję można dowolnie włączać i wyłączać.



Warto podkreślić, że doświadczenia mogą się różnić w zależności od używanego telewizora i wybranej w danym momencie gry. W miarę zbliżania się do premiery VRR będą publikowane kolejnej szczegóły, jak np. informacje o tytułach, w których obsługa tej funkcji zostanie włączona za pośrednictwem aktualizacji do gry.

























