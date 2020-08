AlcoSense Elite 3 – nowy alkomat półprzewodnikowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AlcoSense wprowadza do sprzedaży nowy, przystępny cenowo model alkomatu osobistego. Elite 3 to urządzenie z sensorem półprzewodnikowym. Alkomat cechuje się dbałością o precyzję wyników oraz designem, z których znane są pozostałych modele producenta. Nawet najbardziej odpowiedzialni kierowcy mogą łatwo wpaść w pułapkę nieświadomej nietrzeźwości. Rano − po odespaniu imprezy − mając dobre samopoczucie chwytają za kluczki i wyruszają w drogę. Niestety może to być tylko złudne wrażenie. Pomimo przekonania o swojej trzeźwości, we krwi nadal mogą się znajdować pozostałości alkoholu przekraczające dopuszczalny limit 0.2 promila. Dobrej jakości alkomat daje możliwość zapobiegania tego typu pomyłkom.







Elementami wyróżniającymi AlcoSense Elite 3 są podświetlane gniazdo ustników oraz trójkolorowy wyświetlacz. Dzięki intuicyjnie rozumianym barwom, alkomat prezentuje wyniki w czytelny sposób:

• trzeźwość jest sygnalizowana zielonym tłem ekranu,

• wyniki blisko obowiązującej w Polsce granicy 0,20 ‰ BAC, są oznaczane ostrzegawczym kolorem żółtym,

• wszystko powyżej limitu 0.20 ‰ BAC jest wyświetlane na czerwonym tle, dodatkowo z ikoną ”nie prowadź pojazdów”



Elegancki wygląd i wysoka jakość wykonania nawiązują do modeli AlcoSense Excel, Pro i Ultra, które otrzymały nagrody za projekt.



Większość alkomatów półprzewodnikowych dostępnych na rynku wymaga kalibracji co pół roku. Wynika to z utleniania się sensora półprzewodnikowego, który z biegiem czasu coraz bardziej zaniża wyniki. Model Elite 3 ma wbudowaną funkcję czyszczenia sensora, która spowalnia jego utratę właściwości. Dzięki temu okres kalibracji urządzenia może być taki sam, jak modeli elektrochemicznych – raz na 12 miesięcy. Ponadto alkomat z wyprzedzeniem przypomina o konieczności ponownej kalibracji.



Aby wynik był pewny i dokładny, w trakcie pomiaru trzeźwości powinna zostać zbadana próbka powietrza z głębi płuc (o objętości 1.2 litra lub większa). Alkomaty najczęściej są wyposażone w czasomierz, który odmierza cztery sekundy czasu dla wdmuchiwania powietrza. W takim przypadku często do alkomatu nie trafia wymagane 1,2 litra powietrza. W modelu Elite 3 spowodowało to ustawienie odmierzanego czasu na wartość sześciu sekund.

Cena, dostępność i gwarancja



Alkomat AlcoSense Elite 3 będzie oferowany w cenie detalicznej 249.99 PLN. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży.



Ceny akcesoriów wynoszą:

• Zestaw 20 ustników – 24.99 PLN

• Etui dla alkomatu i ustników – 59.99 PLN



Alkomaty AlcoSense są objęte dwuletnią gwarancją producenta z możliwością przedłużenia okresu gwarancji do trzech lat. Przedłużenie okresu gwarancji wiąże się z rejestracją urządzenia na stronie producenta www.alcosense.pl oraz jego regularnym, corocznym kalibrowaniem.



Alkomat AlcoSense Elite 3 został skalibrowany na okres 12 miesięcy od daty pierwszego użycia. W celu utrzymania dokładności wskazań urządzenia, okres pomiędzy kolejnymi kalibracjami nie powinien przekraczać roku. Usługa w serwisie producenta kosztuje 49.99 PLN i jest wykonywana w Warszawie.



























Źródło: Info Prasowe / AlcoSense