AlcoSense Lite 2 – przystępny cenowo alkomat półprzewodnikowy

Firma AlcoSense wprowadza do swojej oferty niedrogi alkomat. AlcoSense Lite 2 to model oparty na czujniku półprzewodnikowym, wymagający kalibracji dwukrotnie rzadziej niż większość urządzeń tego typu. Zła ocena gotowości do prowadzenia samochodu może zdarzyć się nawet najbardziej doświadczonemu kierowcy. Rano po zakrapianej imprezie warto zweryfikować swój stan, nawet mając świetne samopoczucie. Tym bardziej, że godny zaufania wynik można uzyskać korzystając z niedrogiego i prostego w obsłudze alkomatu.







Wyróżnikiem AlcoSense Lite 2 jest intuicyjność obsługi. Alkomat prezentuje wyniki w łatwy do zrozumienia sposób. Po osiągnięciu lub przekroczeniu obowiązującej w Polsce granicy 0,20 ‰ BAC, na wyświetlaczu urządzenia pojawia się czytelna ikona oznaczająca „nie prowadź pojazdów!”.

Wysoka jakość wykonania, niewielkie wymiary oraz eleganckie wzornictwo nawiązują do wyróżnionych za design modeli AlcoSense Excel, Pro i Ultra.



Coroczna kalibracja dla pewności wyników

AlcoSense Lite 2 został oparty na sensorze półprzewodnikowym. Jest to rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztu urządzenia względem modeli z sensorami elektrochemicznymi. Zazwyczaj zastosowanie tego typu czujnika przekłada się na potrzebę kalibracji co sześć miesięcy, dla zachowania dokładności odczytów. Jest to spowodowane utlenianiem się sensora, co prowadzi do zaniżania wyników. Jednak inżynierowie AlcoSense opracowali funkcję automatycznego czyszczenia czujnika, dzięki której urządzenie wystarczy kalibrować raz na rok, a odczyty będą pewne. Aby nie przeoczyć terminu kalibracji, Lite 2 przypomni o nim z odpowiednim wyprzedzeniem.



Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiaru jest ilość powietrza wdmuchiwanego do alkomatu. Jeśli nie pochodzi ono z głębi płuc, zachodzi ryzyko przekłamania wyniku. Aby zapobiec takiej ewentualności, Lite 2 odlicza sześć sekund czasu wdmuchiwania powietrza do alkomatu. Dzięki temu do czujnika dotrze 1.2 litra powietrza lub więcej i wynik będzie precyzyjny.



Alkomat AlcoSense Lite 2 jest już dostępny w sprzedaży w cenie detalicznej 199.99 PLN.

Ceny akcesoriów wynoszą:

• Zestaw 20 ustników – 24.99 PLN

• Etui dla alkomatu i ustników – 59.99 PLN































