Alexa na urządzeniach Sonos, już na wiosnę w Polsce

Amazon Alexa będzie dostępna na urządzeniach Sonos z funkcją sterowania głosem w kolejnych 27 krajach, w tym w Polsce. Dzięki temu użytkownicy będą mogli jeszcze łatwiej odtwarzać ulubioną muzykę, ustawiać alarmy, sprawdzać pogodę czy sterować inteligentnymi urządzeniami w swoim domu. Nowa funkcja głosowa zostanie uruchomiona na urządzeniach Sonos w ramach bezpłatnej aktualizacji oprogramowania wiosną tego roku. Nowe kraje objęte usługą będą miały dostęp do Alexa International Version, zapewniającej słuchaczom proste sterowanie głosowe w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.







Funkcje dostępne w usłudze to m.in:

• Powiedz, co odtwarzać: to łatwe sterowanie muzyką i treściami telewizyjnymi za pomocą prostych poleceń głosowych, takich jak „Alexa, play jazz music” lub „Alexa, pause the movie”. Alexa International Version współpracuje z Amazon Music, Spotify i TuneIn oraz Amazon Prime Video i Netflix.

• Zaplanuj swój dzień: pilnowanie porządku dnia będzie łatwiejsze dzięki ustawianiu minutników i alarmów czy dodawaniu wydarzeń do kalendarza udostępnianemu pozostałym domownikom. Dzięki poleceniem głosowym można też robić listy zakupów i szukać przepisów na ulubione dania. Dzień można rozpocząć od poproszenia Alexy o sprawdzenie pogody lub udostępnienie krótkiego podsumowania najważniejszych wiadomości.

• Połącz swój dom: korzystając z poleceń głosowych do sterowania oświetleniem, inteligentnymi wtyczkami, termostatami czy kamerami bezpieczeństwa można stworzyć idealne domowe otoczenie.



Więcej możliwości sterowania głosem

Klienci Sonos mają możliwość wyboru preferowanej usługi głosowej dla każdego głośnika, a nawet wielu usług głosowych w jednym systemie w przypadku kompatybilnych urządzeń. W zeszłym roku firma Sonos wprowadziła w Stanach Zjednoczonych i Francji własną usługę Sonos Voice Control. Wkrótce funkcja będzie dostępna w kolejnych krajach. Sonos Voice Control może pracować równolegle z Alexą, co ma na celu zwiększenie interoperacyjności sterowania głosowego we współpracy z Amazonem. Słuchacze mogą korzystać z Alexy na wielu głośnikach Sonos z funkcją sterowania głosem, w tym Sonos Roam, Move, Arc, Beam, Five i One.



Od tego roku Amazon Alexa na głośnikach Sonos będzie dostępna w 27 dodatkowych krajach: Argentynie, Belgii, Chile, Danii, Ekwadorze, Finlandii, Filipinach, Hongkongu, Holandii, Indonezji, Kolumbii, Kostaryce, Korei Południowej, Luksemburgu, Malezji, Norwegii, Peru, Polsce, Portugalii, Portoryko, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanie, Tajlandii i Turcji.













Źródło: Info Prasowe / Sonos