Alienware przedstawia ulepszoną wersję komputera Aurora R15

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Alienware przełamuje nowe granice, wprowadzając udoskonalony gamingowy komputer stacjonarny Aurora R15 oparty na technologii AMD. Zapowiedziany kilka miesięcy temu flagowy produkt Alienware, Aurora R15, został zaprojektowany z wykorzystaniem wyrazistych krzywizn i charakterystycznego kształtu, w którym drzemie niezrównana moc. Wyjściowo wyposażona w procesory Intel Core 13. generacji z serii K, obecnie Aurora może również pracować w oparciu o procesory AMD Ryzen serii 7000 oraz Intel 13. generacji 65W przeznaczone do komputerów stacjonarnych. Pod koniec tej zimy udostępnimy również opcje AMD Radeon 7000 Series Graphics.







Przez przezroczysty panel boczny można dostrzec niezrównany kunszt wykonania w każdym detalu, o czym świadczy czyste i uporządkowane wnętrze z nawet 8 strefami podświetlenia podzespołów AlienFX. Dostępna w dwóch uwielbianych przez fanów wersjach kolorystycznych Lunar Lighti i Dark Side of the Moon, przyciągająca wzrok konfiguracja Aurora R15 została kompleksowo zaprojektowana tak, aby wyglądała naprawdę olśniewająco pod dowolnym kątem.



Uhonorowany w plebiscycie CES 2023 Innovation Awards, ten przepięknie skonstruowany zestaw został wyposażony w zwiększające wydajność rozwiązania konstrukcyjne kompatybilne z najnowszej generacji technologiami kart graficznych i procesorów. Komputery stacjonarne Aurora z generacji R15 zostały zamknięte w obudowach, których konstrukcja została zmodyfikowana pod kątem zapewnienia optymalnego przepływu powietrza, chłodzenia oraz wydajności, tak aby mogły sprostać wymogom stawianym przez potężne podzespoły gamingowe i zapewniać najlepsze możliwe wrażenia z grania na komputerze stacjonarnym.



Dostępność:

• Alienware Aurora R15 z procesorami AMD Ryzen 7000: styczeń 2023

• Alienware Aurora R15 z procesorami Intel 13. generacji: styczeń 2023

• Alienware Aurora R15 z kartą graficzną AMD Radeon 7000: więcej informacji na koniec okresu zimowego





































Źródło: Info Prasowe / DeLL