Allegro - wyjątkowe przedmioty dla Cancer Fighters

Bilety na mecz Igi świątek na Wimbledon *** Wspólne oglądanie meczu z Thierry’m Henrym na stadionie Arsenalu. Koszulka Dennisa Rodmana*** Ukulele Sanah*** Rękawice Artura Szpilki z walki o mistrzostwo świata***Statuetka MTV EMA Dawida Kwiatkowskiego czy koszulka FC Barcelony z autografami Lewandowskiego i Szczęsnego. To tylko część aukcji, które trafiły na Allegro Charytatywni w ramach zbiórki Diss na raka prowadzonej przez Fundację Cancer Fighters. Na stronie zbiórki regularnie pojawiają się kolejne wyjątkowe oferty przekazane przez twórców internetowych, artystów, sportowców i ludzi kultury.







Jak można wspierać?

Pomagać można na więcej niż jeden sposób - oprócz udziału w licytacjach użytkownicy Allegro mogą również wesprzeć zbiórkę bezpośrednią wpłatą do Puszki Dobra. Wystarczy wejść na stronę zbiórki Diss na raka – Cancer Fighters, kliknąć „Wpłać do Puszki Dobra” i wskazać kwotę oraz metodę płatności. 100% wpłaty trafia bezpośrednio do organizacji i wspiera cel charytatywny. Fundacja wprowadziła także okolicznościowe gadżety takie jak piny czy breloki, z których dochód także wspiera cel.



Ponadto Allegro po raz pierwszy wprowadziło możliwość oglądania materiałów wideo bezpośrednio w galerii oferty, dzięki czemu przeglądający mogą zobaczyć materiał filmowy przygotowany przez Fundację. To pozwoli nie tylko zobaczyć sam przedmiot, ale też poczuć emocje, usłyszeć historię i lepiej zrozumieć kontekst stojący za konkretnymi aukcjami. Wszystkie przedmioty wystawiane przez Fundację Cancer Fighters objęte są również darmową dostawą w ramach Allegro Delivery.



Akcja Diss na raka zaczęła się od utworu Mai Mecan i Bedoesa 2115, a później przerodziła się w 9-dniowy charytatywny stream Łatwoganga, który poruszył cały internet i zgromadził wokół idei pomagania ogromną społeczność.



Allegro podczas streamu przekazało 777 777 PLN na rzecz Fundacji, a dziś wspiera cały projekt technologicznie, udostępniając infrastrukturę przygotowaną na duże zainteresowanie, bezpieczne płatności i sprawdzony system aukcji charytatywnych, z którego od lat korzystają organizacje pozarządowe w całej Polsce.



Jak zawsze - z ofert Allegro Charytatywni, 100% wpłat trafia bezpośrednio na cel zbiórki - w tym przypadku do Fundacji Cancer Fighters, działającej na rzecz dzieci i młodzież zmagających się z chorobą nowotworową. Do akcji wciąż mogą dołączać także kolejni darczyńcy. Każdy użytkownik Allegro posiadający konto może wystawić własny przedmiot lub wyjątkowe doświadczenie na rzecz zbiórki Diss na raka, korzystając z formularza dostępnego na Allegro Charytatywni. Licytacje trwają do 1 czerwca do godz. 20:00.















źródło: Info Prasowe - Allegro