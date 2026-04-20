Allegro startuje z kampanią ’Hity Outletu’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Allegro uruchamia pierwszą kampanię sprzedażową w pełni skoncentrowaną na produktach z drugiego obiegu z kategorii elektronika. Blisko 100 tys. ofert otrzymało oznaczenie „Hit Outletu”, które ułatwia kupującym znalezienie produktów od profesjonalnych sprzedawców, w atrakcyjnych cenach i bardzo dobrym stanie. Inicjatywa wpisuje się w realizację strategii zrównoważonego rozwoju Allegro, która zakłada, że do 2030 r. obrót z towarów używanych na platformie osiągnie poziom 7 mld zł. Kampania odpowiada także na coraz większe zainteresowanie zakupem używanej elektroniki w Polsce. Z akcji “Hity Outletu” można skorzystać od 20 do 30 kwietnia.







Rosnące zainteresowanie elektroniką z outletu

Dane z badania SW Research pokazują, że rynek używanej elektroniki w Polsce staje się powszechny – już trzech na pięciu ankietowanych deklaruje, że kupuje tego typu sprzęty. Allegro odgrywa w nim istotną rolę jako najczęściej wskazywane miejsce zakupu używanego sprzętu (39% wskazań). Jednocześnie niemal co czwarty badany deklaruje, że kupił używany laptop lub smartfon, co potwierdza popularność tej kategorii.



Szeroka oferta “Hitów Outletu”

W ramach kampanii klienci Allegro mogą wybierać spośród szerokiej oferty urządzeń popularnych marek, np. Apple, Samsung czy Sony – od smartfonów, laptopów i konsol, po sprzęt RTV i AGD. Wszystkie oferty pochodzą od profesjonalnych sprzedawców i obejmują produkty w bardzo dobrym stanie technicznym, często dostępne w cenach znacznie niższych niż w przypadku nowych urządzeń. Oznaczenie „Hit Outletu” otrzymały oferty produktów z oceną od kupujących przynajmniej 4,5 i z wysyłką z Polski. Kupujący mogą skorzystać z prawa zwrotu w ciągu 14 dniu od zakupu, ochrony zakupów w ramach Allegro Ochrona Kupujących oraz z darmowych dostaw w programie Allegro Smart!



Możliwość zwrotu bez podania przyczyny oraz dodatkowe mechanizmy weryfikacji stanu i jakości sprzętu należą do najważniejszych czynników zwiększających skłonność do zakupu używanej elektroniki – wskazuje na nie aż 74% respondentów. Zakupy produktów outletowych oraz z drugiej ręki napędzane są przede wszystkim względami ekonomicznymi. Jak pokazują dane SW Research, dla 46% badanych główną motywacją jest niższa cena niż w przypadku nowego sprzętu, a dla 23% – możliwość zakupu lepszego modelu w ramach dostępnego budżetu1. Jednocześnie 20% wskazuje na mniejszą utratę wartości produktu niż przy nowym sprzęcie. Przy zakupie elektroniki z drugiego obiegu klienci koncentrują się przede wszystkim na stanie technicznym urządzeń – połowa badanych obawia się ukrytych wad (50%), a ponad czterech na dziesięciu wskazuje na trudność w jego ocenie przed zakupem (42%).



źródło: Info Prasowe - Allegro