Amazfit Active wchodzi do sprzedaży w Polsce

Amazfit, globalna marka firmy Zepp Health, wprowadziła do sprzedaży w Polsce model Amazfit Active. Najnowszy smartwatch skierowany jest do osób, które są aktywne fizycznie, chcą być świadome parametrów ważnych dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego, a także preferują urządzenia wygodne, charakteryzujące się minimalistycznym stylem oraz dobrą jakością w równie dobrej cenie. W Polsce Amazfit Active dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym (Midnight Black), różowym (Petal Pink) oraz purpurowym (Lavender Purple).







Elegancki, minimalistyczny, wydajny

Przy projektowaniu Amazfit Active firma inspirowała się rozwiązaniami znanymi z dwóch popularnych serii Amazfit GTS oraz Amazfit GTS Mini - dużym i eleganckim wyświetlaczem oraz ultralekką, a jednocześnie wytrzymałą konstrukcją. O ile jednak w czarnym, jak i w różowym Amazfit Active konstrukcję wzmocniono ramką ze stopu aluminium, o tyle w purpurowym modelu wykorzystano inne materiały: ramkę wykonano ze stali nierdzewnej, a pasek do zegarka wytworzono ze skóry wegańskiej, dzięki czemu smartwatch zyskał dodatkowy, elegancki sznyt.



Wszystkie modele serii Amazfit Active otrzymały wyświetlacz HD AMOLED o przekątnej 1.75”. Tak duży ekran pokrywa aż 73 procent frontu. W połączeniu z korzyściami, jakie daje amoledowa technologia, wyświetlane informacje są wyraźne i czytelne. Ekran otrzymał także specjalną powłokę chroniącą przed odciskami palców. Wzorem wcześniejszych modeli użytkownicy mają ponadto dostęp do bogatej i różnorodnej biblioteki z ponad 80 tarczami zegarka. Mogą również tworzyć i ustawiać na ekranie zegarka własne zdjęcia lub autorskie projekty. Dzięki temu Amazfit Active może dostosowywać się do zmieniającego się stroju i nastroju użytkownika. Amazfit Active powinien imponować także wydajnością. Na jednym ładowaniu baterii smartwatch może pracować 14 dni, a w trybie oszczędzania baterii nawet miesiąc.



Praktyczny i pomocny w obszarze zdrowia

Amazfit Active jest jednak nie tylko elegancki i wytrzymały, ale też praktyczny. Po sparowaniu ze smartfonem umożliwia rozmowy telefoniczne, obsługuje asystenta głosowego Alexa, a w trybie 24/7 monitoruje ważne dla zdrowia parametry m.in. tętno, poziom stresu, jakość snu czy saturację krwi. Dodatkowo Amazfit Active oferuje nowe i zaawansowane rozwiązania, które wspierają proces regeneracji oraz kompleksowo rejestrują naszą kondycję fizyczną, jak i psychiczną. W procesie regeneracji Amazfit Active wykorzystuje nowatorskie rozwiązanie Zepp Aura. Rozwiązanie, dostępne w płatnej subskrypcji i z poziomu aplikacji Zepp, odczytuje za pośrednictwem zegarka dane biometryczne i w oparciu o te dane dostosowuje w czasie rzeczywistym dźwięki, tak aby zasypianie lub zrelaksowanie się nawet w ciągu dnia było prostsze i efektywniejsze.



Kondycję - fizyczną i psychiczną - monitoruje Readiness. Technologia ta - pierwszy raz zastosowana w niedawno wprowadzonej serii Amazfit Balance, a teraz w Amazfit Active - tworzy i przedstawia w aplikacji Zepp kompleksowy raport, który przedstawia poziom wypoczynku w stustopniowej skali. Poziom ten obliczany jest w oparciu o m.in. tętno, stres, jakość snu oraz aktywność fizyczną z poprzedniego dnia. Tak holistyczne podejście, skoncentrowane na ciele i umyśle, daje większą samoświadomość i pozwala zrozumieć samopoczucie w dłuższym horyzoncie czasowym.



Trener pod ręką

Zepp Aura i Readiness wykorzystują w swoich obliczeniach Sztuczną Inteligencję. Ale korzyści z zaawansowanych algorytmów oferują także funkcje, które w Amazfit Active skierowane są do osób aktywnych fizycznie – Zepp Coach oraz Peak Beats. Zepp Coach jest personalnym trenerem od fitness i biegania. W zależności od celu, jaki chce osiągnąć podopieczny, trener AI przygotowuje indywidualne plany treningowe. Są one co tydzień aktualizowane. Komunikację z Zepp Coach można prowadzić poprzez specjalny czatbot, który wykorzystuje technologię Large Language Model (LLM). Dzięki temu rozmowa może być prowadzona w języku użytkownika w płynny i naturalny sposób. Czatbot dostępny jest w ramach płatnej subskrypcji Zepp Fitness Membership. Dodatkowym wsparciem dla aktywnych fizycznie mogą być raporty przedstawiające efekty treningowe pod względem wysiłku aerobowego i anaerobowego, poziom zmęczenia i przeciążenia, a także czas potrzebny do pełnej regeneracji. Obliczenia bazują na algorytmach Peak Beats.



Amazfit Active został wyposażony w precyzyjny GPS, obsługuje 120 dyscyplin sportowych, umożliwia import plików z trasami, do tego jest wodoszczelny (5 ATM), a dane treningowe może przesyłać za pośrednictwem aplikacji Zepp do zewnętrznych platform: Apple Health, Adidas Runtastic, Google Fit, komoot, Relive i Strava.



Dostępność i cena

W Polsce Amazfit Active dostępny jest na oficjalnej stronie Amazon, amazfitpolska.pl oraz u wybranych partnerów handlowych. Rekomendowana cena zegarka w kolorze Midnight Black oraz Petal Pink wynosi 579 PLN. Wariant w kolorze Lavender Purple kosztuje 669 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Amazfit