Amazfit Cheetah 2 Pro z sekundową precyzją tętna

Amazfit wprowadziła dziś profesjonalny zegarek dla zaawansowanych biegaczy – Cheetah 2 Pro. Dzięki podwójnej antenie GPS i zwiększonej mocy obliczeniowej smartwatch dokładnie mierzy tempo i wysiłek, w tym ocenę progu mleczanowego i ekonomii biegu. Cheetah 2 Pro oferuje także zaawansowaną analitykę treningową, a podczas zawodów prognozuje w czasie rzeczywistym czas przekroczenia linii mety. Model nieoficjalnie zadebiutował na nadgarstkach Amanala Petrosa i Yemana Crippy podczas niedawnych zawodów w Berlinie i Paryżu. Najpierw Petros ustanowił rekord kraju w półmaratonie, a w ostatnią niedzielę Crippa wygrał królewski dystans z nowym rekordem życiowym. Teraz najnowszy smartwatch Amazfit trafia do sprzedaży w Europie.







Skonstruowany do biegów długich

Amazfit Cheetah 2 Pro waży niecałe 46 g. Zegarek jest jednak nie tylko lekki, niemal niewyczuwalny na nadgarstku. Jego konstrukcja została wykonana z tytanu – stopu odporniejszego niż plastik czy aluminium. Ekran AMOLED o przekątnej 1.32″ chroni szafirowe szkło, a maksymalna jasność 3000 nitów zapewnia doskonałą widoczność danych treningowych nawet w pełnym słońcu. Wieczorem lub nocą użytkownicy mogą korzystać z wbudowanej latarki LED. Bateria Cheetah 2 Pro została powiększona o 20 proc., co pozwala na pracę do 20 dni przy umiarkowanym użytkowaniu. Przy typowym planie treningowym obejmującym 5–6 sesji tygodniowo, w tym jedno długie wybieganie, ładowanie może być potrzebne dopiero po około tygodniu. W trybie z włączonym GPS czas pracy sięga maksymalnie 29 godzin.



Precyzyjny pomiar tempa

Cheetah 2 Pro wyposażono w system geolokalizacji o podwójnej częstotliwości, obsługujący jednocześnie wiele sygnałów, w tym GPS i Galileo. Spolaryzowana kołowo antena w połączeniu z technologią PDR (Point Dead Reckoning) umożliwia wyznaczenie pozycji i ruchu biegacza nawet przy zakłóconym lub przerwanym sygnale satelitarnym. Dzięki temu systemowi pomiar dystansu i tempa jest bardziej precyzyjny, co ułatwia zarządzanie treningiem i taktyką podczas zawodów. Dodatkowo biegacze mogą tworzyć trasy i korzystać z szczegółowych map w trybie offline, co zwiększa komfort treningu w różnych warunkach.



Zaawansowane parametry treningowe

Cheetah 2 Pro oferuje dziesiątki parametrów treningowych i zaawansowaną analitykę, pozwalającą budować formę pod konkretne zawody. Biegacz może personalizować widoki danych, wybierając dokładnie te parametry, które chce śledzić podczas biegów spokojnych, tempowych, progresywnych czy interwałowych. Przydatna jest m.in. funkcja monitorowania progu mleczanowego. W połączeniu z estymacją maksymalnego pułapu tlenowego zegarek wskaże optymalne strefy treningowe – kiedy przyspieszyć, a kiedy ustabilizować tempo, aby realizować plan i stopniowo poprawiać wydolność oraz wytrzymałość. Podczas zawodów Cheetah 2 Pro może wyświetlać aktualizowany w czasie rzeczywistym czas przekroczenia linii mety. Smartwatch monitoruje również ponad 170 dyscyplin, w tym ćwiczenia wytrzymałościowe, funkcjonalne i siłowe. Tryb treningu siłowego rozpoznaje wybrane ćwiczenia, wskazuje aktywowane mięśnie i ocenia jakość sesji.



Analiza progresu i regeneracji

Po każdym treningu Cheetah 2 Pro wykorzystuje dane pozatreningowe, w tym obciążenia, czas do pełnej regeneracji, a w przypadku jednostek biegowych – porównanie wydolnościowe z poprzednią sesją, czas wybicia czy zakres ruchu ciała. Zegarek dostarcza także szczegółowe parametry regeneracyjne: czas potrzebny do pełnej regeneracji, przebieg i jakość snu, zmienność rytmu serca (HRV), a także nakładające się zmęczenie treningami w krótkim i długim horyzoncie czasowym. W połączeniu z technologią BioCharge, która pokazuje poziom energii biegacza w czasie rzeczywistym, Cheetah 2 Pro pomaga dostosować intensywność treningu do aktualnej dyspozycji.



Kompleksowe programy treningowe

Cheetah 2 Pro wspiera biegaczy już na etapie planowania treningów. Wbudowane plany przygotowują do m.in. półmaratonów i maratonów i mogą być edytowane przez samych biegaczy. Zegarek oferuje także znanego z wcześniejszych modeli trenera AI - Zepp Coach – po uwzględnieniu poziomu wytrenowania przygotowuje i aktualizuje spersonalizowany plan przygotowań pod konkretny dystans. Osoby trenujące pod okiem trenera mogą tworzyć także własne szablony treningowe w Zepp App lub korzystać z zewnętrznych platform, takich jak TrainingPeaks. Plany te można łatwo przesyłać na Cheetah 2 Pro.



Zintegrowany ekosystem Amazfit

Treningi z Cheetah 2 Pro można wyświetlać na wielu platformach: Strava, intervals.icu, komoot, Relive, Google Fit czy wspomniany TrainingPeaks. Zegarek można też parować z akcesoriami Amazfit, takimi jak Helio Strap czy Helio Ring, a także z urządzeniami innych marek, np. Stryd. Dodatkowo w Cheetah 2 Pro oferuje ponad 400 aplikacji, w tym Jet Lag Manager, ułatwiający dostosowanie organizmu do startów w innych strefach czasowych. Cheetah 2 Pro monitoruje także zużycie obuwia sportowego.



Dostępność i cena

Amazfit Cheetah 2 Pro w wersji europejskiej obsługuje także płatności NFC1. W sprzedaży będzie dostępny od 16 kwietnia 2026 roku na amazfitpolska.pl, Media Expert oraz x-kom.pl. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1990 PLN.



























źródło: Info Prasowe - Zepp Health