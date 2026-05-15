Amazfit Cheetah 2 Ultra dla biegaczy górskich

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit wprowadziła dzisiaj do sprzedaży w Europie nowy smartwatch Cheetah 2 Ultra. W porównaniu do wielu dostępnych na rynku zegarków z tej samej kategorii, najnowszy model Amazfit wyróżnia się m.in. większą wydajnością – nawet do 30 dni przy zwykłym użytkowaniu i do 60 godzin w trybie precyzyjnego GPS. Dzięki temu Cheetah 2 Ultra może być niezawodnym wsparciem dla biegaczy górskich startujących na dystansie przekraczającym nawet 160 kilometrów. Cheetah 2 Ultra oferuje także zaawansowane rozwiązania nawigacyjne. Biegacze górscy mogą precyzyjnie planować trasy i sprawnie poruszać się w terenie nawet bez dostępu do sieci — kolorowe mapy topograficzne zapisane w pamięci zegarka działają w trybie offline, a użytkownik otrzymuje w czasie rzeczywistym precyzyjne wskazówki: dystans do wybranego punktu oraz informacje o czekających na trasie podejściach i zejściach wraz z przewyższeniami oraz kątem nachylenia.







Połączenie z internetem nie jest również wymagane do otrzymywania głosowych komunikatów nawigacyjnych informujących o zakrętach, zejściach i podbiegach. Nawigacja działa płynnie, a komunikaty pozostają dobrze słyszalne dzięki mocnym głośnikom. Wszystko to pomaga utrzymać właściwy kierunek oraz zwiększa komfort i bezpieczeństwo w wymagającym górskim terenie.



Ponad rynkowym standardem

Cheetah 2 Ultra wyróżnia się jednak nie tylko wydajnością, w tym długim czasem pracy na jednym ładowaniu baterii. Poza standardy dotychczas spotykane na rynku wykraczają także rozwiązania oraz materiały wykorzystane przy projektowaniu najnowszego zegarka. Amazfit zastosował w Cheetah 2 Ultra superjasny wyświetlacz AMOLED o maksymalnej jasności 3000 nitów, co gwarantuje czytelność nawet w ostrym słońcu. Dodatkowo zegarek wyposażono w specjalne ustawienia, które zabezpieczają monitorowanie treningu lub biegu podczas zawodów przed przypadkowymi zakłóceniami spowodowanymi kroplami deszczu lub przydrożną roślinnością. Zabezpieczenie gwarantuje także solidna konstrukcja z tytanu klasy 5 oraz pokrywające ekran szafirowe szkło. Niezawodność w ekstremalnych warunkach pogodowych potwierdza sześć certyfikatów wojskowych. Z myślą o bezpieczeństwie biegaczy górskich Cheetah 2 Ultra wyposażono w dwukolorową latarkę emitującą światło białe i czerwone, a do tego tryb SOS. Latarka sprawdzi się podczas biegów nocą i w sytuacjach awaryjnych. Precyzyjne pozycjonowanie GPS, które wykorzystuje podwójną antenę, działa niezawodnie nawet w gęstych lasach i wąwozach, gdzie sygnał bywa ograniczony.



Zaawansowana analityka

Najnowszy zegarek Amazfit dla biegaczy górskich oferuje również rozbudowaną analitykę na etapie treningów i regeneracji. Biegacz na bieżąco może monitorować 80 z 84 parametrów, w tym dystans i tempo korygowane o nachylenie, prędkość i kąt podbiegów, aktualną wysokość oraz temperaturę ciała. W czasie rzeczywistym Cheetah 2 Ultra odlicza także czas do wschodu i zachodu słońca i podaje ciśnienie atmosferyczne. Zaawansowane wskaźniki, jak obciążenia treningowe, poziom zmęczenia w krótkim i długim okresie, próg mleczanowy, stan układu nerwowego (pośrednio określany poprzez parametr zmienności rytmu serca), a także funkcja BioCharge dostarczają zwrotne i na bieżąco aktualizowane informacje o formie fizycznej organizmu. Dzięki nim zawodnik zyskuje wnikliwszy podgląd swojej regeneracji i wskazówki umożliwiające efektywniejsze zarządzanie kolejnymi treningami.



Zintegrowany ekosystem Amazfit

Dodatkowo Cheetah 2 Ultra oferuje pamięć o pojemności 64 GB do przechowywania map, materiałów audio, a także setek praktycznych aplikacji (m.in. Jet Lag Manager), które można pobierać z Zepp App. Możliwości Cheetah 2 Ultra łatwo też rozbudować dzięki szerokiej kompatybilności ze sportowymi aplikacjami (m.in. TraningPeaks, Strava, Runnea) oraz akcesoriami Amazfit (m.in. Helio Strap, Helio Ring) oraz urządzeniami innych marek (np. Stryd).



Cena i dostępność

Amazfit Cheetah 2 Ultra w wersji europejskiej obsługuje także płatności NFC. W sprzedaży model obsługujący ponad 180 trybów sportowych będzie dostępny od 13 maja 2026 roku na amazfitpolska.pl, Media Expert oraz x-kom.pl. Model Cheetah 2 Ultra będzie oferowany z dwoma sportowymi paskami: silikonowym oraz nylonowym. Sugerowana cena detaliczna wynosi 2599 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Zepp Health