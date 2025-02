Amazfit T-Rex 3 z aktualizacją i 50 nowymi rozbudowanymi funkcjami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit T-Rex 3, który pojawił się w sprzedaży wczesną jesienią minionego roku, jest jednym z popularniejszych sportowych zegarków na rynku. Rejestruje ponad 170 sportów, w tym HYROX Race i HYROX PFT. Dodatkowo analizuje najważniejsze procesy regeneracyjne. m.in. głęboki sen, zmęczenie fizyczne i psychiczne (Readiness Score) oraz zmienność rytmu zatokowego (HRV). T-Rex 3 wykorzystuje do pomiarów najnowszej generacji sensor optyczny BioTracker 6.0 PPG. W ramach wcześniejszych aktualizacji Amazfit T-Rex 3 otrzymał m.in. tryby sportowe HYROX PFT oraz skialpinizm (nowa dyscyplina olimpijska od 2026). Również rozbudowano tryby monitorujące treningi biegowe na bieżni oraz grę w padla (możliwość rejestrowania m.in. liczby uderzeń z forhandu i backhandu).







Teraz fani treningów wytrzymałościowych i siłowych odkryją w Amazfit T-Rex 3 kolejne rozwiązania wprowadzone w ramach dziewiątej już aktualizacji:

• Nowy tryb sportowy Ski Erg: wprowadzony z myślą o fanach HYROX, który łączy 9 dyscyplin, w tym imitujący narciarstwo ergometr

• Nowa wygodniejsza aplikacja do sterowania muzyką;

• Nowe rozwiązanie dla miłośników sportów wędkarskich: poprzez Zepp App umożliwia geolokalizację punktów do wędkowania

• Optymalizacja map offline: umożliwiono pobieranie plików od razu z trajektorią i punktami destynacji;

• Dodatkowe rozwiązanie w trybie monitorującym trening siłowy: umożliwia ręczne wprowadzanie info





Od swojej premiery we wrześniu 2024 Amazfit T-Rex 3 otrzymał ponad 50 nowych rozwiązań lub funkcji rozbudowujących już te dotychczasowe. W porównaniu do swojego poprzednika Amazfit T-Rex 3 oferuje o 16 % większy i o 100 % jaśniejszy wyświetlacz AMOLED (1.5”, 2000 nitów). Korpus, ramka oraz przyciski zegarka zostały wykonane z ulepszonej stali nierdzewnej. Smartwatch oferuje bezpłatne mapy offline przedstawiające nazwy ulic, ukształtowanie terenu oraz stoki narciarskie wraz z powrotną nawigację do punktu startu. Amazfit T-Rex 3 na jednym ładowaniu baterii może pracować nawet 3 tygodnie, a przy aktywowanym GPS do 180 godz. Smartwatch oferuje także dyskretny GPS.

















źródło: Info Prasowe - Zepp Health