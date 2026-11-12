Amazfit rozszerza możliwości o monitoring poziomu glukozy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit udostępniła w swoim sklepie z aplikacjami Amazfit App Store aplikację GlucoseX, która rozszerza zakres parametrów monitorowanych podczas treningów o dane dotyczące poziomu glukozy. Odczyty pochodzą z kompatybilnego systemu CGM (Continuous Glucose Monitoring) za pośrednictwem aplikacji Dexcom Share/Follow lub LibreLinkUp. System CGM umożliwia ciągłe monitorowanie poziomu glukozy dzięki miniaturowemu filamentowi pomiarowemu wprowadzonemu pod skórę, który mierzy jej stężenie w płynie śródmiąższowym.







Dzięki GlucoseX osoby aktywne fizycznie mogą korzystać z dodatkowych informacji o poziomie glukozy bez konieczności sięgania po smartfon, aby sprawdzić odczyty podczas aktywności sportowej. Dane treningowe, takie jak tętno, tempo czy czas trwania wysiłku, są prezentowane równolegle z parametrami glikemicznymi, obejmującymi trend zmian poziomu glukozy, historię ostatnich odczytów oraz informację o czasie, jaki upłynął od ostatniego pomiaru. Obecnie aplikację GlucoseX można pobrać i wykorzystywać na wybranych zegarkach Amazfit, w tym: Active 3 Premium, Bip 6, Bip Max, Balance 2, Balance 3, Balance Ultra, Cheetah 2 Pro, Cheetah 2 Ultra, T-Rex 3, T-Rex 3 Pro, T-Rex Ultra 2 oraz T-Rex Dual Solar.



Tak szeroka kompatybilność sprawia, że z dodatkowych możliwości, jakie zapewnia GlucoseX, mogą korzystać osoby o różnych zainteresowaniach sportowych i poziomach zaawansowania. Seria Balance odpowiada na potrzeby miłośników sportów hybrydowych jak HYROX, seria Cheetah – sportów wytrzymałościowych jak bieganie, a T-Rex – aktywności w wymagającym terenie. Z kolei serie Active i Bip są propozycjami dla początkujących oraz osób, które traktują regularny ruch przede wszystkim jako sposób na poprawę samopoczucia i utrzymanie dobrej kondycji.



Do końca roku liczba aplikacji dostępnych w ekosystemie Amazfit może osiągnąć nawet 1000 pozycji.









źródło: Info Prasowe - Zepp Health