Amazfit wysyła smartwatch T-Rex 2 w kosmos

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit wysłała niedawno swój wytrzymały smartwatch GPS, Amazfit T-Rex 2, w kosmos, aby udowodnić jego wytrzymałość w ekstremalnych warunkach. Kosmiczna podróż Amazfit T-Rex 2 pokazuje, że marka daje przykład w duchu "Up Your Game". Amazfit wierzy, że dzięki mocy nauki i technologii istnieją nieskończone możliwości w życiu, które należy zbadać. Jako idealny towarzysz przygód na świeżym powietrzu, Amazfit T-Rex 2 przeszedł 15 testów klasy wojskowej, w tym odporność na wysokie i niskie ciśnienie, temperatury 70 ℃ ciepła i -40 ℃ zimna, oraz intensywne wibracje i wstrząsy. Wytrzymałość T-Rex 2 została poddana ostatecznej próbie podczas startu smartwatcha w kosmos i powrotu na Ziemię.







Amazfit T-Rex 2 został wysłany w kosmos na lekkim statku wyposażonym w pełni funkcjonalne systemy śledzenia i kontroli, a także kamerę pokładową, aby uchwycić najbardziej ekscytujące atrakcje podczas dwóch i pół godziny podróży w obie strony. Start miał miejsce w miejscowości Sheffield w Wielkiej Brytanii.



Smartwatch osiągnął szczytową wysokość około 113 000 stóp (34,5 km) podczas podróży z prędkością ponad 180 mil na godzinę. Wraz z wytrzymaniem intensywnego ciśnienia powietrza mniej niż 0,2 procent tego, co doświadczamy na poziomie morza, smartwatch również oparł się zamrożeniu temperatur tak niskich, jak -64 ° C.



Podczas tej niewiarygodnej podróży Amazfit T-Rex 2 dzięki dwupasmowemu pozycjonowaniu i obsłudze pięciu systemów satelitarnych mógł śledzić swoją podróż, podczas gdy zespół operacyjny Sent Into Space na ziemi nosił swój własny Amazfit T-Rex 2, który w czasie rzeczywistym wyświetlał ruch bezpośrednio na zegarku, śledząc statek kosmiczny podczas jego powrotu na Ziemię.



Po wyjęciu Amazfit T-Rex 2 z statku kosmicznego, który powrócił na Ziemię, zespół Sent Into Space przejrzał całą drogę, jaką przebył smartwatch podczas swojej trudnej misji w kosmosie, i uznał, że Amazfit T-Rex 2 udowodnił, że jest prawdziwym wytrzymałym outdoorowym smartwatchem GPS.



Komentując podróż w kosmosie, jeden z techników statku kosmicznego powiedział: "Jest wiele smartwatchów na rynku, ale niewiele takich, które mógłbym z przekonaniem zabrać na jedną z naszych wypraw po Dolinie Śmierci, lodowcach na Islandii, lub na niebezpiecznych wodach Pacyfiku. Ten smartwatch, może polecieć w kosmos i wrócić sprawny bez zadrapania."









Źródło: Info Prasowe / Amazfit